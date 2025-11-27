Angličtina od první třídy je krok správným směrem

„Do první třídy přicházejí děti, které nejen, že neumí ještě číst ani psát, ale jejich potřeby jsou značně odlišné. Schopnost soustředění je krátkodobá a děti stále potřebují pohyb a hru, které jsou pro ně přirozené. Jsou zvyklé běhat venku, objevovat a přijímat spoustu nových podnětů,“ zdůrazňuje Iveta Gebauerová, jedna z autorek sady výukových materiálů Nutty’s English.
Učení formou hry a zážitku
Moderní výuka založená na audio-orální metodě zapojuje děti prostřednictvím písniček, krátkých videí a pohybových aktivit. Cílem není drilovat slovíčka a gramatiku, ale probudit v dětech chuť komunikovat a pozitivní vztah k jazyku.
„Pokud na prvňáčky aplikujeme stejný přístup jako na starší děti, brzy ztratíme jejich pozornost a k jazyku si vytvoří negativní postoj. Proto je nezbytné zvolit odlišnou metodiku: méně sezení v lavicích, více hravých a interaktivních aktivit, které reflektují jejich věk a přirozené potřeby. Audio-orální metoda vychází z přirozeného osvojování jazyka podobně, jako jsme se učili svůj mateřský jazyk. Nejdříve nasloucháme a učíme se porozumět zvukové podobě jazyka a na ni následně reagujeme,“ dodává Iveta Gebauerová.
Veřejnost změnu podporuje
Podle průzkumu agentury Ipsos pro nakladatelství Fraus Klett si dvě třetiny Čechů (66 %) přejí, aby se angličtina vyučovala už od první třídy. Více než 70 % z nich je zároveň spokojeno s kvalitou jazykové výuky na prvním stupni. Jen 14 % je přesvědčeno o tom, že by se angličtina v první třídě určitě neměla vyučovat.
Nový začátek i pro školy
Změna rámcového vzdělávacího programu odpovídá přání veřejnosti, ale zároveň přináší novou výzvu pro školy i učitele. Ti potřebují dostatečnou metodickou a materiální podporu, aby mohli s novým přístupem k výuce úspěšně odstartovat. Právě na tuto potřebu reaguje například učebnicová řada Nutty’s English od nakladatelství Fraus Klett, která byla vyvinuta ve spolupráci s učiteli a nabízí moderní, hravý a komunikativní způsob, jak začít s angličtinou už od první třídy.
„Změna rámcového vzdělávacího programu je příležitostí pro nový začátek. Věříme, že právě teď je čas podpořit učitele tak, aby mohli naplno využít potenciál nového pojetí výuky. Naší snahou je být jim v tomto období spolehlivým partnerem – ať už prostřednictvím moderních učebnic, nebo široké nabídky vzdělávání. Naše nakladatelství je školám připraveno plně pomoci se zavedením angličtiny od první třídy,“ doplňuje Lukáš Tykal, jednatel nakladatelství Fraus Klett.
Angličtina musí děti bavit
Nejdůležitější ve výsledku je, aby výuka angličtiny žáky bavila. Když se děti učí s radostí, nové znalosti si přirozeně zapamatují a mají chuť objevovat dál. Výuka by proto neměla být jen o správných odpovědích, ale o zážitku z objevování– stává se cestou, jak poznávat svět s úsměvem.
„Každé dítě je jiné, každého baví něco trochu jiného. Někoho baví zpěv, jiný se učí prostřednictvím pohybu, vizualizace nebo logických her. Mým cílem je proto výuku připravit co nejpestřejší. Děti milují písničky, deskové a karetní hry, kreativní tvoření a různé soutěže. Z hodin angličtiny by si měly odnést především radost, že mohou objevovat, že si mohou hrát v jiném jazyce a přitom se přirozeně učit. Důležité je, aby děti měly pocit bezpečí, cítily, že se jim daří, zažívají úspěch i legraci. Z hodin by si měly odnášet nejen novou slovní zásobu, ale především dobrý pocit – že angličtina je zábava, na kterou se těší,“ uzavírá Iveta Gebauerová.
O Fraus Klett nakladatelství
Fraus Klett je součástí evropské skupiny Klett, která vydává vzdělávací materiály už od roku 1897. V roce 2024 spojilo síly české Klett nakladatelství a Nakladatelství Fraus, čímž vznikl jeden z největších vydavatelů učebnic v Česku. Navazuje na dlouholetou tradici vývoje moderních výukových materiálů pro základní i střední školy a je průkopníkem v oblasti digitálního vzdělávání.
Zdroj: Fraus Klett nakladatelství
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT