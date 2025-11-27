Angličtina od první třídy je krok správným směrem

Autor:
  10:40
Praha 27. listopadu 2025 (PROTEXT) - Od školního roku 2026/2027 se angličtina stane s nejvyšší pravděpodobností povinnou součástí výuky na základních školách již od první třídy. Změna vycházející z revize rámcových vzdělávacích programů by tak přinesla do českých škol zcela nový přístup k výuce jazyků – takový, který odpovídá potřebám nejmenších dětí.

„Do první třídy přicházejí děti, které nejen, že neumí ještě číst ani psát, ale jejich potřeby jsou značně odlišné. Schopnost soustředění je krátkodobá a děti stále potřebují pohyb a hru, které jsou pro ně přirozené. Jsou zvyklé běhat venku, objevovat a přijímat spoustu nových podnětů,“ zdůrazňuje Iveta Gebauerová, jedna z autorek sady výukových materiálů Nutty’s English.

Učení formou hry a zážitku

Moderní výuka založená na audio-orální metodě zapojuje děti prostřednictvím písniček, krátkých videí a pohybových aktivit. Cílem není drilovat slovíčka a gramatiku, ale probudit v dětech chuť komunikovat a pozitivní vztah k jazyku.

„Pokud na prvňáčky aplikujeme stejný přístup jako na starší děti, brzy ztratíme jejich pozornost a k jazyku si vytvoří negativní postoj. Proto je nezbytné zvolit odlišnou metodiku: méně sezení v lavicích, více hravých a interaktivních aktivit, které reflektují jejich věk a přirozené potřeby. Audio-orální metoda vychází z přirozeného osvojování jazyka podobně, jako jsme se učili svůj mateřský jazyk. Nejdříve nasloucháme a učíme se porozumět zvukové podobě jazyka a na ni následně reagujeme,“ dodává Iveta Gebauerová.

Veřejnost změnu podporuje

Podle průzkumu agentury Ipsos pro nakladatelství Fraus Klett si dvě třetiny Čechů (66 %) přejí, aby se angličtina vyučovala už od první třídy. Více než 70 % z nich je zároveň spokojeno s kvalitou jazykové výuky na prvním stupni. Jen 14 % je přesvědčeno o tom, že by se angličtina v první třídě určitě neměla vyučovat.

Nový začátek i pro školy

Změna rámcového vzdělávacího programu odpovídá přání veřejnosti, ale zároveň přináší novou výzvu pro školy i učitele. Ti potřebují dostatečnou metodickou a materiální podporu, aby mohli s novým přístupem k výuce úspěšně odstartovat. Právě na tuto potřebu reaguje například učebnicová řada Nutty’s English od nakladatelství Fraus Klett, která byla vyvinuta ve spolupráci s učiteli a nabízí moderní, hravý a komunikativní způsob, jak začít s angličtinou už od první třídy.

„Změna rámcového vzdělávacího programu je příležitostí pro nový začátek. Věříme, že právě teď je čas podpořit učitele tak, aby mohli naplno využít potenciál nového pojetí výuky. Naší snahou je být jim v tomto období spolehlivým partnerem – ať už prostřednictvím moderních učebnic, nebo široké nabídky vzdělávání. Naše nakladatelství je školám připraveno plně pomoci se zavedením angličtiny od první třídy,“ doplňuje Lukáš Tykal, jednatel nakladatelství Fraus Klett.

Angličtina musí děti bavit

Nejdůležitější ve výsledku je, aby výuka angličtiny žáky bavila. Když se děti učí s radostí, nové znalosti si přirozeně zapamatují a mají chuť objevovat dál. Výuka by proto neměla být jen o správných odpovědích, ale o zážitku z objevování– stává se cestou, jak poznávat svět s úsměvem.

„Každé dítě je jiné, každého baví něco trochu jiného. Někoho baví zpěv, jiný se učí prostřednictvím pohybu, vizualizace nebo logických her. Mým cílem je proto výuku připravit co nejpestřejší. Děti milují písničky, deskové a karetní hry, kreativní tvoření a různé soutěže. Z hodin angličtiny by si měly odnést především radost, že mohou objevovat, že si mohou hrát v jiném jazyce a přitom se přirozeně učit. Důležité je, aby děti měly pocit bezpečí, cítily, že se jim daří, zažívají úspěch i legraci. Z hodin by si měly odnášet nejen novou slovní zásobu, ale především dobrý pocit – že angličtina je zábava, na kterou se těší,“ uzavírá Iveta Gebauerová.

O Fraus Klett nakladatelství

Fraus Klett je součástí evropské skupiny Klett, která vydává vzdělávací materiály už od roku 1897. V roce 2024 spojilo síly české Klett nakladatelství a Nakladatelství Fraus, čímž vznikl jeden z největších vydavatelů učebnic v Česku. Navazuje na dlouholetou tradici vývoje moderních výukových materiálů pro základní i střední školy a je průkopníkem v oblasti digitálního vzdělávání.

 

Zdroj: Fraus Klett nakladatelství

www.fraus-klett.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Nejvyšší patro čekalo na využití dvacet let. Stavební škola má konečně jídelnu

Střední škola stavební a průmyslová v Havlíčkově Brodě se konečně dočkala...

Jídelna s výdejnou obědů, čtyři moderní počítačové učebny, ale třeba i volnočasová místnost se stolním fotbálkem, šipkami a playstationem. Takový předčasný vánoční dárek nadělilo hejtmanství střední...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Vlak na Zlínsku smetl kamion s mrtvými zvířaty, řidiče museli vyprostit hasiči

Osobní vlak smetl na přejezdu u Vizovic kamion s mrtvými zvířaty. (27. listopad...

Na železniční trati mezi Lípou u Zlína a Vizovicemi je zastaven provoz kvůli srážce vlaku s kamionem, který převážel mrtvá zvířata. K nehodě došlo na přejezdu v části Razov na okraji Vizovic. Řidič...

27. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Lounský soud odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito

ilustrační snímek

Soud v Lounech dnes odročil případ trojice vychovatelek ze Žatce na neurčito za účelem zvážení dalšího postupu. Obžaloba ženy viní z přečinu ohrožování výchovy...

27. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Metro Muzeum a probíhající rekonstrukce podchodu

vydáno 27. listopadu 2025  12:54

Sezonu v Libereckém kraji zahájí o víkendu skiareály na Ještědu a v Harrachově

ilustrační snímek

Sezonu v Libereckém kraji o víkendu zahájí první dva skiareály. Lyžovat se bude na Ještědu v Liberci a v krkonošském Harrachově. Běžkaři mohou využít upravené...

27. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Rizikové silnice v Karlovarském kraji jsou u Trstěnic, Fr. Lázní a Sokolova

ilustrační snímek

Nejnebezpečnější místa na silnicích v Karlovarském kraji jsou podle četnosti nehod u Trstěnic na Chebsku, u Františkových Lázní a na obchvatu Sokolova....

27. listopadu 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal...

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od...

27. listopadu 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

ÚS: O náhradě újmy za smrt chlapce, jenž vypadl z okna, rozhodne civilní soud

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost tří pozůstalých po pětiletém chlapci, jenž zemřel po pádu z okna. Okresní soud v Táboře potrestal za usmrcení z nedbalosti...

27. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 213 volných pozic

Plzeň schválila plán udržitelné mobility do roku 2035, vychází z podnětů občanů

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili Plán udržitelné mobility Plzně na roky 2026 až 2035. Největší podporu má rozšiřování sítě tramvajových tratí, dokončení...

27. listopadu 2025  10:50,  aktualizováno  11:28

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, uvedla škola, kde studoval

ilustrační snímek

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, informovala na facebooku škola v Uherském Hradišti, kde mladík dříve studoval. Mluvčí ministerstva...

27. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.