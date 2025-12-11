Ani tržní turbulence nezastavily růst Ronda Invest. Investoři dál inkasují výnos přes 7 % ročně

Téměř 3,3 miliardy poskytnutých úvěrů a nulové ztráty
Ronda Invest má za sebou úvěry v celkové hodnotě téměř 3,3 miliardy korun. Oproti řadě jiných crowdfundingových platforem, které řeší nárůst problémových projektů, si Ronda drží výjimečnou bilanci: 100% úspěšnost, žádné ztráty a pravidelné výplaty výnosů. Investoři se aktuálně těší z průměrného ročního výnosu okolo 7,5 %, což výrazně převyšuje výnosy spořicích účtů, které se dnes pohybují kolem 3 %.
Jen za letošní rok Ronda Invest na výnosech vyplatila přes 37 milionů korun. Výnosy vyplácené měsíčně lákají investory, kteří postupně navyšují své vklady a využívají efektu složeného úročení.
„Klienti si platformu často nejprve vyzkouší s menší částkou. Když vidí, že výnosy jim spolehlivě chodí na účet, své investice navyšují až do milionů a díky měsíčně vypláceným výnosům investují pravidelně. Využívají tak efektu složeného úročení a maximalizují své zisky bez zbytečného stresu tržních propadů,“ říká Nikola Spurná, Marketing & Sales manažerka Ronda Invest.
Důvěru investorů dokládá také rostoucí komunita, která už čítá více než 4 600 aktivních investorů.
Když crowdfunding ztrácí dech, Ronda dál roste
V době, kdy některé české i zahraniční crowdfundingové platformy čelí negativní publicitě – od problémových úvěrů přes likviditní potíže až po netransparentnost projektů – vyčnívá Ronda Invest svou stabilitou a konzervativním přístupem k výběru úvěrových projektů.
„Nepodlehli jsme tlaku na agresivní růst za každou cenu. Vždy jsme preferovali konzervativnější přístup – kvalitní nemovitostní zajištění, důkladné vyhodnocení bonity žadatelů. Díky tomu máme důvěru investorů, kteří u nás navyšují své investice,“ doplňuje Spurná.
Platforma působí na trhu od roku 2017 a za tu dobu si vybudovala pověst spolehlivého partnera jak pro podnikatele hledající financování, tak pro investory, kteří volí opatrnější strategii nebo s investováním teprve začínají.
„Investoři dnes více než kdy jindy hledají stabilitu, zajištění a jasně definovaný výnos. To vše jim dokážeme nabídnout i v době volatilních akciových trhů. Zároveň se snažíme budovat dlouhodobé vztahy a komunitu investorů i podnikatelů, kteří si cení osobního přístupu,“ uzavírá Spurná.
Zdroj: Ronda Invest