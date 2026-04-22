Anifilm 2026 v Liberci: festival animace, který žije příběhy, mýty a moderním lifestyle zážitkem

Festival nabídne více než 500 filmů, desítky projekcí a odborných programů a také prostor pro setkávání lidí se zájmem o film, hry i kreativní technologie. Významným podporovatelem je Nadace PPF, která dlouhodobě přispívá k rozvoji české animace a jejímu mezinárodnímu uplatnění.
Zajímavým prvkem ročníku 2026 je i samotné festivalové téma „Mýty a legendy“, které propojuje animaci s nadčasovými příběhy z různých kultur. Inspirace sahá od řecké mytologie přes slovanské a arabské legendy až po příběhy z různých koutů světa, kde se tradiční vyprávění mísí s moderním vizuálním zpracováním. Animace tak přirozeně funguje jako médium, které dokáže staré příběhy převést do současné vizuální podoby a oslovit i dnešní publikum.
Toto téma se promítá nejen do filmů samotných, ale i do celkové atmosféry festivalu. Anifilm dlouhodobě ukazuje, že animace není jen technika nebo žánr, ale způsob vyprávění, který dokáže pracovat s emocemi, symbolikou i kulturní pamětí. Právě propojení moderního vizuálního stylu s tradičními příběhy vytváří unikátní zážitek, který je pro návštěvníky atraktivní i mimo filmové projekce.
Součástí programu jsou také diskuse, workshopy a doprovodné akce, které dávají festivalu společenský rozměr. Návštěva Anifilmu tak není jen o sledování filmů, ale o celkovém zážitku z města, setkávání lidí s podobnými zájmy a objevování nových trendů v animaci, hrách a digitální kultuře.
Důležitou roli hraje Nadace PPF, která prostřednictvím Grantu Českého obzoru ve výši 1 000 000 Kč podporuje vznik profesionálních animovaných filmů. Díky této podpoře vznikají díla, která se prosazují i na mezinárodní scéně a přispívají k tomu, že česká animace má stabilní místo v globálním kulturním prostředí.
Anifilm 2026 tak představuje nejen filmový festival, ale také moderní lifestyle událost, která propojuje kulturu, kreativitu a společenské zážitky. Vytváří prostor, kde se setkávají tradiční příběhy, současná vizuální tvorba a komunita lidí, kteří hledají inspiraci mimo běžnou každodenní zábavu.
Zdroj: Nadace PPF