Anker Black Friday: Robotické vysavače, sluchátka i kamery se slevami až 60 %

Vánoční dárky letos můžete pořídit s předstihem a výrazně levněji. Podívejte se na nejzajímavější nabídky Black Friday od Ankeru, kterými potěšíte celou rodinu.
Od pomocníka s úklidem až po domácí kino. Co se vyplatí pořídit?
Drobky pod jídelním stolem, chlupy domácích mazlíčků nebo skvrny na sedačce. Robotický vysavač eufy Omni E28 zvládá vysávání se sacím výkonem až 20.000 Pa i mopování se samočisticím válcem HydroJet. Kartáče DuoSpiral omezují namotávání vlasů a chlupů, zatímco odnímatelný přenosný čistič si poradí i se sedačkou či kobercem. Automatická stanice se navíc postará o vysypávání prachu, doplňování vody i čištění mopu. Právě pokročilé modely s automatickou stanicí si získávají stále větší oblibu. Podle datové analytičky Zboží.cz Kateřiny Nejedlé vzrostl meziročně zájem Čechů o robotické vysavače zhruba o 20 %, přičemž více než polovina připadá na modely se samočisticí stanicí. Během Black Friday eufy Omni E28 zlevnil z 19.990 Kč na 13.990 Kč, tedy o 6000 Kč.
Klidnější noci díky sluchátkům na spaní i zabezpečení domácnosti
Problémy s usínáním, rušivé zvuky nebo chrápání partnera dokážou pořádně narušit noční odpočinek. Právě pro lidi, kteří touží po klidnějším spánku, uvedl Anker na trh speciální noční sluchátka soundcore Sleep A30. Na rozdíl od běžných modelů jsou navržena pro celonoční nošení. Každé váží pouhé tři gramy, má mimořádně měkké silikonové části a ergonomický tvar, který omezuje tlak na uši i při spaní na boku. Aktivní potlačení hluku doplňuje technologie, která rozpoznává chrápání a přehrává zvuky přizpůsobené jeho intenzitě. Uživatelé mohou také poslouchat relaxační zvuky nebo oblíbené podcasty. Během Black Friday sluchátka zlevnila o 45 % z 6290 Kč na 3490 Kč, tedy o 2800 Kč.
Rodiče malých dětí zase často vstávají, aby zkontrolovali, zda je v dětském pokojíčku všechno v pořádku. Vnitřní kamera eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt jim může posloužit také jako chytrá videochůvička. Díky nočnímu vidění a otočné konstrukci umožňuje sledovat dítě i po setmění, rozpozná dětský pláč a upozorní na něj prostřednictvím telefonu. Z původních 1490 Kč zlevnila na 1190 Kč.
Také zájem o chytré bezpečnostní kamery roste. Podle dat Zboží.cz se meziročně zvýšil o 28 %. Jak vyplývá z údajů analytičky Kateřiny Nejedlé, nejrychleji roste zájem o modely se solárním napájením, a to o 86 %. Právě solární venkovní kameru eufy SoloCam S340, která umožňuje monitorovat dům či zahradu, nyní pořídíte se slevou až 33 %.
Domácí kino, hudba na sport i praktické dárky na cesty
Filmové nadšence může potěšit přenosný projektor soundcore Nebula Capsule 3 Laser, který dokáže proměnit obývací pokoj, ložnici nebo chatu v malé domácí kino. Díky kompaktním rozměrům a vestavěné baterii jej lze snadno přenášet. Laserová projekce nabízí obraz ve Full HD rozlišení, prostředí Google TV přístup ke streamovacím službám a automatické zaostření usnadňuje nastavení obrazu. Během Black Friday stojí 13.490 Kč místo 19.990 Kč, tedy o 6500 Kč méně.
Sportovce, kteří si nedovedou představit trénink bez oblíbeného playlistu, potěší soundcore Sport X20. Bezdrátová sluchátka mají otočné a nastavitelné háčky za uši, díky kterým drží na místě i při běhu nebo intenzivním cvičení. Adaptivní potlačení hluku pomáhá omezit ruch fitness centra a odolnost IP68 chrání proti prachu a vodě. Během listopadové akce stojí 1790 Kč namísto 2690 Kč. Pro každodenní poslech jsou v nabídce také soundcore Liberty 5, které zlevnily z 2590 Kč na 1590 Kč.
Výhodněji lze pořídit i drobnější dárky. Přenosný reproduktor soundcore Select 4 Go se vejde do batohu, díky poutku jej lze snadno přenášet a jeho voděodolná konstrukce zvládne i nechtěné namočení. Na jedno nabití vydrží přehrávat až 20 hodin a nyní stojí 444 Kč místo 790 Kč. Pro vášnivé cestovatele se zase hodí Anker Power Bank 25K s kapacitou 25.000 mAh, výkonem až 165 W při současném nabíjení dvou zařízení a dvěma integrovanými USB-C kabely. Dobíjet dokáže i kompatibilní notebook a její cena klesla z 2190 Kč na 1490 Kč.
Technologické vychytávky pro náročnější uživatele
Zajímavou novinkou pro technologické nadšence a pracovně vytížené uživatele jsou soundcore Liberty 5 Pro Max. Sluchátka kombinují vlastní AI čip THUS pro srozumitelnější hovory v hlučném prostředí s inteligentním nabíjecím pouzdrem vybaveným 1,78palcovým AMOLED displejem. Pouzdro má vlastní mikrofon a dokáže zaznamenat osobní schůzku, přednášku nebo rozhovor. Pomocí AI pak vytvoří přepis, shrnutí klíčových informací a přehled úkolů. Funkce je určena pro záznam rozhovorů v místnosti, nikoliv telefonních či online hovorů. Během Black Friday vyjdou o 2000 Kč levněji na 4490 Kč. Dostupný je také model Liberty 5 Pro s čipem THUS AI a inteligentním potlačením hluku, který zlevnil ze 4990 Kč na 3490 Kč.
Black Friday nabízí zajímavé slevy také na nabíjecí technologie. Například kompaktní Anker Nano Charger 45W má chytrý displej, který ukazuje aktuální výkon a další informace o nabíjení. U podporovaných iPhonů dokáže rozpoznat zařízení a upravit nabíjecí režim, zatímco režim Care pomáhá omezovat teplotní zátěž baterie. Nabíječka zlevnila z 1090 Kč na 690 Kč. Výkonnější Anker Nano Charger 100W se třemi porty a displejem umožňuje nabíjet například notebook a telefon z jednoho adaptéru. Nyní vyjde na 990 Kč místo 1590 Kč.
Pro pracovní stůl plný elektroniky je určená Anker Prime Charger 200W se šesti porty, která dokáže současně napájet několik zařízení včetně kompatibilních notebooků. Čtyři USB-C a dva USB-A porty tak mohou nahradit několik samostatných adaptérů. Během akce stojí 1 390 Kč namísto 2 190 Kč.
Kolo štěstí a známé tváře za pultem
Zákazníci, kteří se rozhodnou nakoupit přímo v kamenné prodejně Anker ve Westfield Černý Most, se mohou těšit také na doprovodný program. Po nákupu si budou moci zatočit kolem štěstí a získat další slevu. Návštěva prodejny zároveň nabízí možnost produkty osobně vyzkoušet, porovnat jednotlivé modely a poradit se s výběrem.
Ve dvou listopadových nedělích, 8. a 15. listopadu, se navíc od 11:00 do 13:00 budou zákazníkům na Anker prodejně věnovat dvě známé osobnosti. Marek Pavala, kuchař, autor kuchařek a zakladatel školy vaření Fuego, přinese svůj pohled na technologie pro každodenní život a domácnost. Petr Hudec, technologický recenzent a tvář projektu Huramobil, zase pomůže zájemcům zorientovat se ve světě nabíječek, powerbank, sluchátek a dalších technologických vychytávek. Oba se návštěvníkům prodejny budou věnovat osobně, poradí jim s výběrem a představí své oblíbené produkty.
Program setkání:
- Neděle 8. listopadu, 11:00 – 13:00: kuchař Marek Pavala
- Neděle 15. listopadu, 11:00 – 13:00: technologický recenzent Petr Hudec
Black Friday nabídka platí již nyní a potrvá do 30. listopadu 2026. Zákazníci mohou nakupovat v kamenné prodejně Anker v 1. podlaží obchodního centra Westfield Černý Most nebo online prostřednictvím obchodních partnerů, například Alzy a DATARTu.
Pro více informací sledujte profil anker_czsk na Instagramu.
O společnosti Anker
Anker Innovations je globální technologická společnost založená v roce 2011. Její portfolio zahrnuje nabíjecí technologie, audio a video zařízení, chytrou domácnost, robotiku a energetická řešení. Produkty společnosti využívá více než 200 milionů zákazníků ve více než 180 zemích a regionech. Více informací najdete na www.anker.com.
Zdroj: New School Communications/Anker Innovations
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59960.