Anker Innovations během MWC 2026 představil novinky z portfolia svých značek

  14:21
Praha/Barcelona 6. března 2026 (PROTEXT) - Během veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně společnost Anker Innovations představila novinky od jejích značek Anker, eufy a soundcore. Společným jmenovatelem letošních novinek je praktičnost: rychlé nabíjení s lepší kontrolou v reálném čase, automatizace domácích pomocníků bez složité instalace a sluchátka stavěná na dlouhé cestování i každodenní poslech.

Značka Anker ukázala kompaktní 45W nabíječku se Smart Display v novéel barvě Cosmic Orange a skládací 3-in-1 bezdrátovou nabíjecí stanici, která kombinuje Qi2 nabíjení až 25 W s aktivním chlazením. Značka soundcore rozšířila řadu Space o model Space 2 s vícestupňovým potlačením hluku a výdrží až 70 hodin. Značka eufy pak představila několik novinek z různých kategorií: od robotického vysavače, přes robotickou sekačku s automatickým mapováním zahrady až po odsávačku mateřského mléka s jedinečnými vibračními a vyhřívacími funkcemi.

Mobile World Congress 2026 se konal ve dnech 2. až 5. března v Barceloně a sdružil světové lídry v oblasti mobilních a spotřebitelských technologií. Účast společnosti Anker Innovations podtrhuje její pokračující expanzi v kategoriích nabíjení, chytré domácnosti a audio.

Níže naleznete podrobný přehled představených novinek:

Anker Nano Charger (45 W, s funkcí Smart Display a ohebnou vidlicí) v barvě Cosmic Orange

Barevná varianta Cosmic Orange této nabíječky doplňuje verze Aurora White, Stone Black a Misty Blue jako reakce na novou barvu iPhonů. Smart Display zobrazuje výkon a teplotu nabíjení v reálném čase; režim Care Mode s certifikací TÜV je šetrnější k baterii.* Díky skládacím hrotům do zásuvky umožňuje ohnutí na 90° a 180° pro pohodlné použití v různých typech zásuvek.

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, skládací)

Skládací dobíjecí stanice velikosti dlaně umožňuje současné nabíjení iPhonu, Apple Watch a AirPods. Pro iPhone podporuje Qi2 nabíjení až 25 W. Aktivní chlazení AirCool (cca 19 dB) pomáhá udržet teplotu zařízení pod 37 °C pro šetrnější nabíjení.

soundcore Space 2

Sluchátka jsou navržena pro dlouhé nošení – hodí se na cestování i každodenní poslech a kombinují čtyřstupňové potlačení hluku se zaměřením na nízké frekvence, což je ideální například na odclonění hluku letadla či jiných dopravních prostředků. Pro dosažení nejvyššího komfortu během celodenního nošení byla zvolena u polstrování paměťová pěna. Výdrž baterie dosahuje až 50 hodin se zapnutým ANC a až 70 hodin bez něj; pětiminutové dobití zajistí až 4 hodiny poslechu. Model bude dostupný ve třech barvách: Linen White, Jet Black a Seafoam Green.

eufy Robot Vacuum Omni C28

Tento robotický vysavač kombinuje samočisticí válečkový mop HydroJet™ se sacím výkonem 15 000 Pa. Pro domácnosti s mazlíčky je klíčová údržba: kartáče DuoSpiral™ Detangle Brushes využívají systém proti zamotávání vlasů. Stanice 5-in-1 Omni Station automaticky vysype prach, umyje a vysuší mopovací válec, doplní čistou vodu i vylije špinavou do nádoby a samozřejmě dobíjí robota.

Robot Lawn Mower C15

Robotická sekačka C15 rozšiřuje inteligentní ekosystém péče o trávník značky eufy. Stejně jako předchozí řady společnosti eufy využívá i model C15 technologii Vision-FSD, která eliminuje potřebu zakopaných ohraničujících vodičů nebo složitého nastavení RTK a nahrazuje je plně bezdotykovým systémem automatického mapování. Pokročilá technologie V-FSD založená na umělé inteligenci detekuje a vyhýbá se domácím zvířatům, lidem a překážkám a zároveň generuje přesné, optimalizované trasy pro konzistentně čisté a profesionální sekání. Model C15 pokryje plochu až 500 metrů čtverečních a zvládá sklon až 18 stupňů.

Wearable Breast Pump S2 Pro

eufy Wearable Breast Pump S2 Pro kombinuje hřejivou vibrační masáž a chytré funkce, které mají podpořit pohodlí i účinnost odsávání. Proprietární technologie VibraPump™ je navržená tak, aby pomáhala s důkladnějším odsátím a přinášela úlevu i při ucpaných mlékovodech, zatímco HeatFlow™ 2.0 nabízí sedm úrovní ohřevu pro vyšší komfort a podporu množství odsátého mléka. Transparentní provedení s 360° průhledem a integrovaným světlem usnadňuje přesné nasazení a kontrolu ve dne i v noci a Smart Pumping System 2.0 přidává senzorová upozornění na naplnění i riziko přetečení. Přes aplikaci eufy lze odsávačku ovládat na dálku, upravit sací rytmy a využít vedené meditační lekce pro lepší uvolnění. Více informací a možnost registrace k odběru novinek najdete na eufy.com/eufy-mom-and-baby.

* Teplota baterie ovlivňuje její životnost. V interních laboratorních testech Anker dosahovala maximální vnitřní teplota baterie telefonu při nabíjení z 0 % na 100 % (okolní teplota 25 °C) v režimu Care Mode o 5 °C nižší než u srovnatelných 45W nabíječek.

Další informace o Anker Innovations a jejích různých značkách naleznete na anker.com.

 

Zdroj: Anker Innovations

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Město Pardubice odkoupilo od insolvenčního správce za 10.000 korun torzo kaple Nejsvětější Trojice z roku 1860. Co bude s kaplí dál, není jasné. Město kapli...

6. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

ilustrační snímek

Čelákovice spustí v březnu kompletní obnovu sadů 17. listopadu v centru města, součástí bude i rekonstrukce parkoviště u kulturního domu. Práce by měly trvat...

6. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

