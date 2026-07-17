Anker Innovations je oficiálním globálním partnerem Tomorrowland Belgie 2026

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  8:00
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Boom (Belgie) 17. července 2026 (PROTEXT) - Tomorrowland Belgie 2026 je v plném proudu. Během dvou víkendů v belgickém Boomu se na jedné z nejikoničtějších scén Evropy schází 400.000 People of Tomorrow z více než 200 zemí - a poprvé je součástí tohoto zážitku také Anker Innovations jako oficiální globální partner.

V rámci víceletého partnerství, oznámeného začátkem letošního roku, přebírá ANKER roli exkluzivního oficiálního globálního partnera pro přenosné powerbanky a napájecí stanice. Zatímco soundcore se stává exkluzivním oficiálním partnerem sluchátek.

"Tomorrowland sdružuje jednu z nejvášnivějších globálních hudebních komunit na světě," uvedl Jacky Jia, marketingový ředitel Anker Innovations. "Toto partnerství nám dává příležitost vytvářet zážitky, které přirozeně zapadají do těchto okamžiků, a zároveň pomáhají publiku zůstat v kontaktu se zážitky a lidmi, na kterých jim záleží nejvíce. To je pro nás smyslem pojmu ‚,Ultimate Connection."

Napájejte magii. Slyšte budoucnost.

Tomorrowland probíhá více než 12 hodin denně na více než 16 propracovaně navržených scénách. Pro 400.000 fanoušků pohybujících se po areálu o rozloze přes 76 hektarů platí jedno: zachytit každý drop, každý ohňostroj a každý ranní set z DreamVille je priorita - a vybitý telefon není jen nepříjemností, ale ztraceným okamžikem. Role Ankeru jako exkluzivního partnera pro nabíjení vychází z jednoduché myšlenky: v nejnáročnějším mobilním prostředí na světě Anker udržuje magii naživu.

Partnerství je strukturováno jako tříletý globální závazek (2026–2028), zahrnující Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand a Tomorrowland Winter - včetně práv na společnou prezentaci livestreamů na Instagramu, YouTube a oficiálních platformách Tomorrowlandu, práv na pojmenování scény na Tomorrowland Thailand a aktivačních zón na všech třech edicích. Další kategorie Anker Innovations - včetně chytré domácnosti, úklidu, zabezpečení a technologií pro rodiny pod značkami eufy a eufyMake - budou zastoupeny ve vybraných aktivacích po celou dobu partnerství.

Soundcore Liberty 5 Pro a Liberty 5 Pro Max na Tomorrowlandu

Jako oficiální partner sluchátek přináší soundcore na scénu Tomorrowlandu svá nejpokročilejší sluchátka. Liberty 5 Pro a Liberty 5 Pro Max jsou prvními produkty poháněnými společně vyvinutým čipem THUS™ AI od ANKERu - který zajišťuje křišťálově čisté hovory prostřednictvím 10 senzorů kombinujících osm mikrofonů se dvěma vibračními senzory, jež izolují váš hlas i v tom nejhlučnějším prostředí. Na Tomorrowlandu, kde 400.000 lidí a tucet velkolepých scén soupeří o akustický prostor, nejde o pouhý technický údaj - je to rozdíl mezi hovorem, který uslyšíte, a tím, který se ztratí v hluku.

Oba modely disponují technologií Adaptive ANC 4.0, která zpracovává zvuková data až 384.000krát za sekundu a průběžně přizpůsobuje potlačení hluku v reálném čase - od nízkofrekvenčního basu ze scén přes hluk davu v DreamVille až po vše ostatní. HearID 5.0 vytváří personalizovaný EQ profil pro každého posluchače, zatímco AI Sound Enhancement obnovuje až 65 % zvukových detailů, které se obvykle ztrácejí při kompresi Bluetooth.

Liberty 5 Pro nabízí nabíjecí pouzdro s 0,96palcovým TFT dotykovým displejem. Liberty 5 Pro Max jde ještě dále - s 1,78palcovým AMOLED displejem a funkcí AI Note-Taker, která nahrává a přepisuje hovory přímo z pouzdra. Oba modely poskytují až 6,5 hodiny přehrávání s aktivním ANC a až 28 hodin celkově s pouzdrem. Liberty 5 Pro získaly v dubnu 2026 certifikát Guinessovy knihy rekordů za nejvyšší skóre kvality řeči (G-MOS) pro TWS sluchátka. Liberty 5 Pro Max sdílejí stejné sluchátkové jednotky a stejný rekordní výkon při hovorech.

Přímo na místě tento víkend

Pro všechny, kteří se nacházejí na Tomorrowland Belgie 2026 - ať už přímo v Boomu nebo sledují festival prostřednictvím oficiálního livestreamu - je přítomnost Ankeru viditelná a funkční od prvního dne. Zóna Anker na místě nabízí testování produktů a interaktivní aktivity, zatímco flotila 35.000 powerbank zajišťuje, že každý návštěvník, který potřebuje nabít, najde powerbanku s logem ANKER.

Pro ty, kteří se letos do Boomu nedostali - tříleté partnerství znamená, že přijdou další edice, další aktivity a další nezapomenutelné okamžiky.

O společnosti Anker Innovations

Anker Innovations je globální společnost v oblasti spotřební elektroniky, která se řídí mottem maximální inovace a vytváří produkty pomáhající lidem nabíjet, tvořit, propojovat se a žít svobodněji. Společnost byla založena v roce 2011 a obsluhuje více než 200 milionů zákazníků ve 146 zemích a regionech. Portfolio značek zahrnuje ANKER, soundcore, eufy, eufyMake a ANKER SOLIX. Více informací na anker.com.

O Tomorrowlandu

Tomorrowland se poprvé konal v roce 2005 v belgickém Boomu a stal se jedním z nejikoničtějších hudebních festivalů světa, který každoročně během dvou letních víkendů přivítá 400.000 People of Tomorrow z více než 200 zemí - vstupenky se vyprodají během minut. Festival vlastní a provozují belgičtí bratři Manu a Michiel Beersovi s týmem více než 350 tvůrců se sídlem v Antverpách. Tomorrowland je více než festival - je to oslava rozmanitosti a jednoty, symbolizující hodnoty svobody, respektu a solidarity.

 

Zdroj: Anker

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