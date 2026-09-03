Anker Innovations sjednocuje své značky pod jeden název: Anker

Anker: Jednotná značka pro novou éru
Od roku 2011 se Anker rozrostl z firmy zaměřené na nabíjení v globální technologickou společnost s více než 200 miliony zákazníků ve více než 180 zemích a regionech. Postupně vybudoval značky Anker, eufy, soundcore, SOLIX a eufyMake pro jednotlivé produktové kategorie.
S tím, jak se hranice mezi technologiemi stírají, Anker nyní své produkty a technologie sjednocuje pod jednu značku. „Samostatné značky pro jednotlivé kategorie dávaly smysl v době, kdy byly tyto kategorie oddělené. Dnes už tomu tak není,“ uvedl Steven Yang, zakladatel a CEO společnosti Anker Innovations. „Jedna značka, jeden příslib - Ultimate Innovation, nyní sjednocený napříč vším, co vyrábíme.“ Sjednocení zároveň umožní soustředit investice do budování značky pod jeden název.
Anker bude své produkty prezentovat ve dvou skupinách. Anker For You zahrnuje technologie, které uživatele provázejí během celého dne - nabíjení, audio, osobní zdraví a kreativní nástroje. Anker for Home představuje domácnost, která se o sebe dokáže postarat sama, a zahrnuje zabezpečení domácnosti, robotiku a domácí energetiku. Změna bude probíhat postupně. Záruční podmínky, zákaznická podpora ani servis se nemění.
Anker otevírá první samostatnou prodejnu v Berlíně
V prodejně je celé portfolio značky Anker uspořádáno podle situací z reálného života do dvou oblastí: Anker For You, zaměřené na technologie pro každodenní použití, a Anker for Home, určené pro chytrou domácnost. Ambasadoři značky zde budou představovat produkty napříč kategoriemi, takže zákazník uvidí hub, kameru a robotický vysavač fungující společně jako jeden propojený systém, nikoli jako tři samostatné produkty.
„Otevření naší první samostatné prodejny Anker v Německu, přímo na ikonické berlínské třídě Ku’damm, je pro nás mimořádným milníkem,“ uvedl Steven Yang, zakladatel a CEO společnosti Anker Innovations. „Téměř 15 let vyvíjíme produkty, které řeší skutečné problémy spotřebitelů. Nyní mohou lidé poprvé zažít celé portfolio Anker společně na jednom místě a vidět, jak jednotlivé produkty stále více fungují dohromady. Je to vzrušující způsob, jak naši novou, sjednocenou značku Anker přiblížit zákazníkům.“ Společnost uvedla, že plánuje otevírat další prodejny. Jejich lokality a termíny otevření oznámí později.
Novinky v Anker For You
V květnu Anker představil AI čip THUS, Neural-Net Compute-in-Memory čip umožňující zpracování AI přímo v zařízení. Nyní jej rozšiřuje do nové řady sluchátek.
Anker soundcore AeroClip 2 Pro využívá čip THUS v konstrukci otevřených klipových sluchátek a nabízí špičkovou kvalitu hovorů. Funkce AI Voice Recording zaznamenává schůzky, telefonní hovory i osobní konverzace a následně je přepisuje a shrnuje. Model AeroClip 2 využívá stejný čip i konstrukci.
Náhlavní sluchátka Space 2 Pro kombinují čip THUS s integrovanými mikrofony a senzory pro špičkovou kvalitu hovorů. S aktivním potlačením hluku vydrží 30 hodin, bez ANC až 60 hodin, přičemž měkké náušníky zajišťují pohodlí i při celodenním používání.
Špuntová sluchátka Liberty Buds 2 využívají osm senzorů pro křišťálově čisté hovory a 9,2mm měniče pro detailní zvuk při hudbě i videu.
Anker rozšiřuje také nabídku sluchátek pro spánek a přidává své první reproduktory k posteli. Sleep 4 a Sleep 4 Pro pomáhají blokovat okolní hluk, usnout a nerušeně spát. Sleep 4 Pro přidává první systém Track-Assess-Adjustment na světě, který sleduje PPG, srdeční tep a variabilitu srdeční frekvence (HRV) a pomocí technologie BioSync™ Dynamic Audio přizpůsobuje obsah tak, aby uživateli pomohl najít nejúčinnější zvuky pro spánek. Nabíjecí pouzdro s dotykovým displejem a bezdrátovým nabíjením umožňuje nastavit budík, přehrávat relaxační zvuky a zobrazit přehledy bez telefonu.
SleepLab a SleepLab Pro jsou první reproduktory společnosti zaměřené na spánek. SleepLab kombinuje hudbu a zvuky pro usínání s nočním světlem a budíkem. SleepLab Pro využívá 60GHz radar ke sledování spánku, srdečního tepu a dýchání a analyzuje čtyři fáze spánku. Podle získaných dat přizpůsobuje zvuk uživateli bez nutnosti používat sluchátka, chytrý prsten nebo jiné monitorovací zařízení.
V oblasti nabíjení Anker představuje tři produkty zaměřené také na inteligentní řízení energie. Anker MagGo Power Bank Pro 2 je podle společnosti nejrychlejší a nejlépe chlazená bezdrátová powerbanka na světě a první magnetická powerbanka s integrovaným ventilátorem certifikovaným SGS. Qi2.2 nabíjení s výkonem 25 W nabije iPhone 17 Pro na 50 % za 25 minut, samotnou powerbanku pak na 80 % za 52 minut. Algoritmus řízení ventilátoru, dva vzduchové kanály a grafenový rozvod tepla udržují teplotu pod 36 °C, chytrý displej zobrazuje výkon, teplotu a zbývající dobu nabíjení.
Anker Laptop Charger Pro rozpozná model notebooku a přizpůsobí mu nabíjení baterie, s úspěšností 100 % u počítačů Mac a více než 90 % u Windows. Režim Care Mode omezuje nabití na 80 % a speciální nabíjecí křivkou prodlužuje životnost baterie o více než 40 %. Desktopová aplikace umožňuje vzdálené aktualizace a měsíční reporty o stavu baterie. GaN nabíječka s výkonem 100 W zařízení plně nabije za 55 minut a je o 38 % menší než 96W nabíječka Apple.
Anker MagStand Charging Station nahrazuje tři nabíječky u postele a kombinuje magnetickou nabíjecí plochu s výkonem 25 W, výsuvný kabel a skrytý USB-C port. Qi2 nabíjení s aktivním chlazením nabije iPhone 17 Pro na 50 % za 22 minut. Care Mode řídí noční nabíjení tak, aby skončilo přibližně v době budíku. Stanice zobrazuje výkon, teplotu a čas do plného nabití a v propojené aplikaci umožňuje nastavit personalizované spořiče obrazovky.
Anker for Home
Anker představil Anker MindBase™, lokální AI centrum pro autonomní domácnost. V jednom systému propojuje zařízení, lokálně provozuje AI, která řídí jejich fungování, a ukládá data domácnosti. Stojí na třech pilířích: propojení, lokální inteligenci a paměti.
EasyOmni™ Link propojuje zařízení Anker i produkty dalších značek kompatibilní se standardem Matter a spolupracuje s Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant a Home Assistant.
TrueSmart™ Agent přináší lokální inteligenci prostřednictvím specializovaných AI agentů pro různé oblasti domácnosti, kteří běží na integrované výpočetní kartě AI Core. Patří mezi ně například Network-Attached Storage (NAS) Agent a Security Agent.
EverSafe™ Memory nabízí až 48 TB rozšiřitelného lokálního úložiště pro rodinné fotografie, záznamy a další domácí data.
Prvním produktem využívajícím MindBase je Anker MindBase™ Security Kit. Kamera Anker eufy TrackLight™ Cam S1 nabízí automaticky směrované světlo a 4K teleobjektiv pro sledování přibližujících se osob. Video Doorbell S4 poskytuje panoramatický záběr 180 stupňů bez slepých míst. Smart Security Shield využívá senzory otevření a pohybu i duální 180stupňový radar k detekci cizích osob, zatímco technologie DSKey rozpozná známé přátele a členy rodiny až ze vzdálenosti 30 metrů.
MindBase bude fungovat také s řadou stávajících bezpečnostních kamer a zařízení Anker eufy a uživatelům HomeBase S380 umožní převést stávající záznamy. Anker MindBase Security Kit bude uveden na trh ještě letos. Anker eufy Security zároveň představil NVR Security System E50, Window Camera E10 a Fall Detection Sensor.
Anker eufy dále uvedl nový robotický vysavač a robotickou sekačku. Anker eufy Robot Vacuum Omni E35 je navržen i pro domácnosti s malými dětmi a získal certifikaci TÜV „Maternal and Infant Cleaning Robot“ za eliminaci bakterií, nízkou hlučnost, čisticí výkon a samočištění. Využívá samoočistný rotační mop HydroJet 2.0 a sací výkon 35 000 Pa pro odstranění prachu, nečistot, roztočů a dalších částic i z hloubky koberců.
Robot Lawn Mower S2 Max je první robotická sekačka společnosti vyvinutá kompletně vlastními silami. Funguje autonomně bez obvodových vodičů nebo RTK a díky výsuvnému žacímu ramenu seká od kraje ke kraji. Má pohon všech kol, zvládá svahy až 80 % (38 stupňů) a plochu do 15 000 m2. V Evropě bude uvedena na trh v květnu 2027.
V domácí energetice Anker představil Anker SOLIX Solarbank Max, podle společnosti první plug-in systém pro ukládání energie na světě s parametry domácích bateriových systémů. Nabízí solární vstup 10 kW, kapacitu 7 kWh rozšiřitelnou až na 42 kWh a AC výstup 3 500 W. Může snížit náklady na instalaci až o 80 % a dobu návratnosti až o dva roky. Plug-in Power 2.0 umožňuje certifikovanému elektrikáři úpravou jediné zásuvky připojit systém tak, aby ještě tentýž den napájel celou domácnost. AI řízení energie sleduje více než 870 dynamických tarifů a podle situace ukládá nebo prodává solární energii.
Anker vstupuje do oblasti péče o sluch
Anker rovněž oznámil vstup do oblasti péče o sluch. Prvním krokem budou naslouchadla využívající vlastní AI čip THUS, která budou stavět na technologiích potlačení hluku, dlouhé výdrži baterie a rychlém nabíjení vyvinutých pro sluchátka společnosti.
Produktové fotografie jsou k dispozici zde.
Zdroj: Anker