Anker míří do Česka. Přinese slevy až 50 %, soutěže a více než 10.000 dárků

Praha se v polovině srpna stane již druhým evropským městem, kde si zákazníci budou moci produkty Anker vyzkoušet přímo ve vlastní prodejně. Pro značku známou především díky rychlému nabíjení, powerbankám, GaN technologiím, sluchátkům, reproduktorům a dalším chytrým doplňkům jde o důležitý krok v expanzi ve střední a východní Evropě.
A otevření pojme ve velkém. Prodejnu Anker Innovations najdete v prvním podlaží nákupního centra Westfield Černý Most mezi obchody Xiaomi a Garmin. Od 14. do 20. srpna čeká na návštěvníky týden plný speciálních akcí, slev, soutěží a dárků. Kdo dorazí mezi prvními, může si z nové prodejny odnést nejen výhodný nákup, ale také lákavou odměnu. V pátek 14. srpna se brány prodejny pro zákazníky oficiálně otevřou ve 12:00.
20 % sleva na celý sortiment
Hlavní akční nabídka bude platit od 14. do 16. srpna. Během těchto tří dnů získají zákazníci v nové prodejně 20% slevu na celý sortiment. Poté budou až do 20. srpna pokračovat slevy ve výši 15 %, přičemž vybrané produkty mohou zákazníci koupit až o 50 % levněji.
Výhodněji tak půjde pořídit nabíjecí adaptéry, powerbanky, bezdrátové nabíjecí stanice, kabely, sluchátka, reproduktory i další spotřební elektroniku. Pro zákazníky, kteří už značku znají z online prodeje nebo od retail partnerů, půjde zároveň o první možnost vyzkoušet si produkty značek Anker, soundcore, eufy a Nebula na jednom místě fyzicky.
Dárky pro první zákazníky
Vyplatí se dorazit hned na začátek. V den otevření, tedy v pátek 14. srpna od 12:00, získá prvních 200 zákazníků, kteří se předem zaregistrují a dorazí do prodejny, reproduktor soundcore Select 4 Go. Počet registrací není omezen, o získání dárku rozhoduje pořadí příchodu do prodejny.
Další odměny čekají také na zákazníky ve frontě. Prvních 15 si odnese reproduktor soundcore Boom 2 Black, zákazníci na pozicích 16 až 200 získají kabel zdarma. Opening akce bude pokračovat i o víkendu. V sobotu 15. a v neděli 16. srpna získá každý den prvních 15 zákazníků reproduktor soundcore Select 4 Go a dalších 185 zákazníků kabel zdarma. Dárky platí do vyčerpání zásob.
Vyzkoušejte si Anker Playground
Součástí otevření bude také zážitková zóna Anker Playground v 1. podlaží Westfield Černý Most. Od 14. do 20. srpna tu návštěvníci budou moci zkusit štěstí ve výzvě Vytáhni závaží. Princip je jednoduchý: během 10 sekund vytáhnout těžké závaží skrz otvor. Prvních deset úspěšných návštěvníků si odnese powerbanku Anker (25.000 mAh, 165 W). Každý účastník navíc získá stírací los s okamžitou výhrou, takže šanci na odměnu má opravdu každý.
Přes 10.000 dárků, voucherů a odměn
Zmiňované stírací losy mohou zákazníci získat od 14. do 20. srpna dvěma způsoby. Buď účastí ve zmiňované výzvě Vytáhni závaží, nebo při nákupu na prodejně. Po setření losu se hned dozví, jestli vyhráli dárek, produkt nebo slevový voucher, který si mohou uplatnit přímo na prodejně. Stírací los zároveň slouží i jako lístek do tomboly.
Mezi odměnami budou například sluchátka, powerbanky, nabíjecí příslušenství, deštníky, zápisníky, klíčenky, 10% sleva na nákup nebo až 50% sleva na vybrané produkty. Celkem je připraveno více než 10.000 dárků. Nenechte si proto ujít týden plný slev, soutěží a překvapení, které na vás čekají přímo v nové prodejně Anker.
Tombola každé dvě hodiny
Tím ale program nekončí. Během opening víkendu, tedy od 14. do 16. srpna, bude před prodejnou probíhat také tombola. Losovat se bude každé dvě hodiny od 14:00 do 20:00 a v každém kole budou vybráni tři výherci. Ve hře budou například bezdrátová sluchátka soundcore Liberty 5 Pro Max, nabíjecí stanice Anker Prime Wireless Charging Station 3-in-1 Stand, reproduktor soundcore Boom 2 Plus nebo sluchátka soundcore Space One Pro. Celkem bude v rámci tomboly připraveno 36 hodnotnějších cen. Stačí se zapojit a být v době losování na místě. Pokud se výherce nepřihlásí, losuje se další.
Technologie, které si můžete vyzkoušet na místě
Anker byl dosud v Česku dostupný hlavně přes online prodej a retail partnery. Vlastní flagship store ale přináší zákazníkům možnost produkty vidět, osahat si je, porovnat a vybrat si přesně to, co potřebují.
V nové prodejně si návštěvníci budou moci vyzkoušet například rychlé nabíjení, kompaktní cestovní nabíječky, výkonné powerbanky, bezdrátové nabíjecí stanice nebo audio produkty značky soundcore. Pro zákazníky, kteří elektroniku před nákupem rádi porovnávají, půjde o možnost zažít značku jinak než jen přes parametry v e-shopu.
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Zdroj: Anker