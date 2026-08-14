Anker otevírá první prodejnu v Česku. Přijďte nakoupit se slevou až 50 %

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  8:00
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Praha 14. srpna 2026 (PROTEXT) - Značka Anker Innovations dnes otevírá svou první kamennou prodejnu v České republice, a to v prvním podlaží pražského obchodního centra Westfield Černý Most. Od 12 hodin si zákazníci mohou osobně vyzkoušet powerbanky a nabíječky Anker, sluchátka a reproduktory soundcore, robotické vysavače a chytrou domácnost eufy či projektory Nebula. Čeká na ně týden plný slev, soutěží a dárků, a kdo se zaregistruje ZDE a přijde mezi prvními, odnese si reproduktor soundcore Select 4 Go zcela zdarma.

Anker chce být první volbou

Nováčkem na českém trhu Anker zdaleka není, jeho produkty si zákazníci dosud pořizovali prostřednictvím e-shopů a retailových partnerů. Vlastní prodejna ale přidává to, co online prodej nabídnout nedokáže – možnost vyzkoušet si produkty před nákupem, objevit jejich skryté funkce a rozhodnout se podle vlastní zkušenosti. U audia a nabíjecích řešení je to podle značky zásadní. „Je to trh, na kterém kamenný maloobchod nadále hraje důležitou roli," vysvětluje Groot Lv, country manager Ankeru pro Českou republiku.

Ambice značky přitom sahají ještě dál. Anker chce být první volbou zákazníků bez ohledu na to, co zrovna řeší. Ať už jde o sluchátka na cestu do práce, vysavač, který uklidí za vás, nebo powerbanku, která dobije několik zařízení současně. Prodejna v Praze je zároveň prvním krokem k expanzi do zbytku regionu.

Co v prodejně najdete?

Anker je průkopníkem mobilního nabíjení, a právě podle toho ho většina lidí zná. Powerbanky, rychlonabíječky i bezdrátové nabíjecí stanice z něj udělaly značku, která v této disciplíně dlouhodobě udává tempo. Nabíjením ale jeho portfolio zdaleka nekončí. Otevřením prodejny Anker poprvé zpřístupňuje českým zákazníkům celý svůj ekosystém pod jednou střechou.

Kromě nabíjecího příslušenství najdete v prodejně na Černém Mostě také sluchátka a reproduktory značky soundcore. Nabídka audia přitom sahá výrazně dál než k běžným bezdrátovým sluchátkům. Model A30 je navržený přímo pro spaní, takže v uchu nepřekáží ani při spánku na boku a dokáže potlačit i zvuky chrápání. Vlajkové modely Liberty 5 Pro a Liberty 5 Pro Max pak nabízejí pokročilé AI funkce včetně překladu řeči v reálném čase, takže se na dovolené domluvíte i bez znalosti cizího jazyka. Další značkou v portfoliu Ankeru je eufy, která se zaměřuje na chytrou domácnost. Patří sem robotické vysavače, chytré kamery nebo zvonky s lokálním ukládáním záznamu. Přímo v prodejně si můžete vyzkoušet také projektory a řešení pro domácí kino značky Nebula.

Slevy, dárky a reproduktor zdarma pro prvních 200 zákazníků

Na první zákazníky čeká výhodný nákup, dárky i bohatý program, který potrvá až do 20. srpna. Hlavní uvítací nabídka platí od 14. do 16. srpna, kdy zákazníci nakoupí se slevou 20 procent na celý sortiment. Od 17. do 20. srpna pak platí akce 15 procent. Zvýhodněné jsou powerbanky, nabíjecí adaptéry i bezdrátové stanice, kabely, sluchátka a reproduktory. Ke každému nákupu navíc zákazníci dostanou stírací los s okamžitou výhrou, ať už jde o sluchátka, powerbanku, příslušenství nebo voucher se slevou až 50 procent. Celkem je připraveno více než 10.000 dárků.

Vyplatí se přitom dorazit hned mezi prvními. V pátek 14. srpna od 12:00 získá prvních 200 registrovaných zákazníků reproduktor soundcore Select 4 Go, v sobotu 15. a v neděli 16. srpna pak reproduktor čeká na prvních 15 příchozích a dalších 185 zákazníků odejde s kabelem zdarma. Stačí se zaregistrovat ZDE, počet registrací není omezen a o získání dárku rozhoduje pořadí příchodu do prodejny.

Další odměny čekají také na zákazníky ve frontě. Prvních 15 si odnese reproduktor soundcore Boom 2 Black, zákazníci na pozicích 16 až 200 získají kabel zdarma.

Z Anker Playground neodejde nikdo s prázdnou

Program ale nekončí u prodejny. V prvním podlaží obchodního centra na návštěvníky čeká také zážitková zóna Anker Playground, kde se od 14. do 20. srpna mohou zapojit do výzvy Vytáhni závaží. Prvních deset úspěšných si odnese powerbanku Anker (25.000 mAh, 165 W) a každý účastník navíc získá stírací los s okamžitou výhrou. S prázdnou tak neodejde opravdu nikdo.

Kudy do prodejny?

Novou vlajkovou prodejnu Anker najdete v 1. podlaží obchodního centra Westfield Černý Most. Otevřeno je od dnešního poledne. Otevírací akce, soutěže i doprovodný program potrvají do 20. srpna 2026.

Nejvíc se toho přitom bude dít od pátku do neděle, kdy platí nejvyšší sleva a poběží tombola. Jestli tedy na víkend ještě nemáte plán, na Černém Mostě bude rozhodně co dělat. Aktuální informace najdete na instagramovém profilu Anker_czsk.

 

Zdroj: Anker

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