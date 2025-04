Antivirová řešení Kaspersky získala 97 % ocenění v TOP3 v nezávislých testech

Během roku 2024 se společnost Kaspersky zúčastnila 95 nezávislých testů a recenzí a její produkty získaly 91× první místo a 92× umístění v TOP3, čímž dosáhly již po 12. v řadě nejlepších výsledků ze všech zúčastněných konkurentů. Celkové procento umístění společnosti Kaspersky v TOP3 se skóre 97 % láme dosavadní rekord.

Hodnocení TOP3 odráží úspěšnost dodavatele v nezávislých srovnávacích testech během kalendářního roku. Index je vypočítán na základě celkového počtu testů, kterých se dodavatel zúčastnil, a počtu TOP3 pozic, které obsadil, což odráží komplexní hodnocení efektivity jeho řešení kybernetické bezpečnosti pro firmy a spotřebitele. Metrika TOP3 vychází z hodnocení od respektovaných nezávislých testovacích laboratoří, jako jsou AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs a další.

V roce 2024 získala spotřebitelská a firemní řešení Kaspersky řadu ocenění od různých profesionálních testovacích organizací. Kaspersky Standard, primární plán spotřebitelského portfolia společnosti Kaspersky, který byl v roce 2023 poctěn cenou "Produkt roku" (Product of the Year), letos opět prokázal svoje kvality a získal výroční ocenění Nejlépe hodnocený produkt (Top-Rated Product) od AV-Comparatives za vynikajícími výsledky v celé sérii testů spotřebitelských produktů. Produkt se zúčastnil a prokázal skvělý výkon v sedmi komplexních testech, které zahrnovaly testy ochrany v reálných podmínkách, testy výkonu, testy ochrany před malwarem a test pokročilé ochrany před hrozbami, přičemž získal ve specifických kategoriích ocenění na zlaté, stříbrné nebo bronzové úrovni.

Mimo to Kaspersky Premium for Windows skončil na pozici TOP1 mezi 15 produkty kybernetické bezpečnosti, které se účastnily antiphishingového testu AV-Comparatives. Kaspersky Premium získal osvědčení „Anti-Phishing Certification“ a obsadil první místo v míře úspěšnosti detekce phishingu s nulovými falešnými poplachy.

Pokud jde o firemní řešení, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) prokázal 100% ochranu proti útokům typu LSASS (Local Security Authority Subsystem Service), když úspěšně prošel všemi 15 testovacími případy AV-Comparatives. Produkt byl prověřen také z hlediska ochrany proti vkládání škodlivého kódu (Process Injection protection). Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) byl vysoce hodnocen za dosažení 100% kumulativní míry aktivní odezvy, prošel certifikací a získal již potřetí v řadě titul Strategický leader (Strategic Leader).

Loňský rok byl pro společnost Kaspersky obzvláště úspěšný, protože získala od AV-TEST devět výročních cen BEST 2024. Kaspersky Plus získal ocenění za nejlepší ochranu (Best Protection) a nejlepší použitelnost (Best Usability) pro běžné uživatele a Kaspersky Premium byl oceněn cenou za nejlepší zabezpečení MacOS. Ve firemním segmentu AV-TEST ocenil Kaspersky Small Office Security (KSOS) a Endpoint Security for Business za nejlepší ochranu (Best Protection), nejlepší pokročilou ochranu (Best Advanced Protection) a nejlepší použitelnost (Best Usability) pro firemní uživatele.

Kromě těchto ocenění dosáhly v roce 2024 Kaspersky Plus (od 4. čtvrtletí 2024 jako Kaspersky Premium), KESB a KSOS také nejvyššího skóre celkového hodnocení přesnosti (TAR) ve všech čtyřech čtvrtletních testech provedených SE Labs. Tyto produkty získaly maximální možný počet bodů, což odpovídá 100% obraně proti obecným a cíleným útokům bez falešných poplachů. Za mimořádný výkon získal produkt Kaspersky Plus také ocenění "Nejlepší antimalware pro domácnosti" (Best Home Anti-Malware 2024 Award).

Rok 2024 se tak stal dalším úspěšným rokem společnosti Kaspersky v historii hodnocení TOP3. Ta se od roku 2013 zúčastnila více než 1000 nezávislých testů a obsadila 871 TOP3 míst, čímž dosáhla nejvyššího skóre ze všech konkurentů.

"Je to již po dvanácté, co společnost Kaspersky úspěšně prokázala nejlepší výsledky testů v celém odvětví a zůstává nejtestovanější a nejvíce oceňovaná ze všech předních dodavatelů bezpečnostních řešení. Opakovaným obsazováním vedoucích pozic v TOP3 metrikách dokazuje svoji pohotovost zvyšovat standardy a závazek zabezpečovat všechny aspekty digitálního života. Je nám velkou ctí získat další potvrzení vynikajícího výkonu naší společnosti a prvotřídní ochrany, kterou jsme odhodláni poskytovat firmám a spotřebitelům po celém světě," komentuje Alexander Liskin, vedoucí výzkumu hrozeb ve společnosti Kaspersky.

Zdroj: Kaspersky