ANTON by Jungheinrich slaví první rok na trhu. V ČR bylo dodáno přes 500 vozíků.

AntOn by Jungheinrich představuje produktovou řadu manipulační techniky, která kombinuje jednoduchost, spolehlivost a atraktivní pořizovací cenu se špičkovým zázemím Jungheinrich. Zákazníci tak získávají nejen kvalitní techniku, ale také profesionální servisní podporu a dostupnost náhradních dílů.
Současné portfolio zahrnuje především elektrické paletové vozíky, ručně vedené VZV a čelní elektrické vozíky pro každodenní skladové operace. Produkty jsou navrženy tak, aby pokryly nejčastější potřeby zákazníků, kteří hledají efektivní a ekonomické řešení manipulace se zbožím.
„Překonání hranice 500 dodaných vozíků během prvního roku je pro nás jasným potvrzením, že zákazníci oceňují koncept značky AntOn by Jungheinrich. Nabízíme vozíky s výborným poměrem ceny a výkonu, za nimiž stojí zkušenosti a servisní zázemí Jungheinrichu. Velice nás těší, že si značka našla své místo na trhu v tak krátké době,“ říká Gabriela Benová, Head of Inside Sales společnosti Jungheinrich.
Značka se přitom bude dále rozvíjet. Jungheinrich plánuje postupné rozšiřování produktového portfolia o další modelové řady, včetně tříkolových čelních vozíků a v budoucnu i retraku. Cílem je nabídnout zákazníkům ještě širší spektrum řešení pro manipulaci s materiálem a pokrýt další segmenty trhu.
Dalším významným krokem je rozvoj obchodní sítě. Vedle přímého prodeje, který se soustřeďuje zejména na online prodej, společnost zahajuje také budování sítě autorizovaných dealerů, kteří pomohou zpřístupnit značku AntOn by Jungheinrich ještě většímu počtu zákazníků.
„Do dalšího období vstupujeme s jasnou ambicí pokračovat v růstu. Rozšiřujeme nabídku produktů, posilujeme dostupnost značky prostřednictvím dealerské sítě a chceme být první volbou pro zákazníky, kteří hledají spolehlivou manipulační techniku za dostupnou cenu,“ doplňuje Gabriela Benová.
První rok značky AntOn by Jungheinrich tak potvrzuje, že i v segmentu dostupnější manipulační techniky existuje silná poptávka po řešeních, která spojují jednoduchost, kvalitu a profesionální servisní podporu.
O Jungheinrich:
Jako jeden z předních světových dodavatelů manipulační techniky a logistických systémů, Jungheinrich podporuje vývoj inovativních a udržitelných produktů a řešení materiálových toků již více než 70 let. Ve finančním roce 2025 Jungheinrich se svými více než 21 000 zaměstnanci dosáhl tržeb ve výši 5,5 miliardy EUR. Celosvětová síť zahrnuje 12 výrobních závodů a také servisní a prodejní společnosti ve 42 zemích. Akcie společnosti jsou kótovány na burze MDAX.
Zdroj: Jungheinrich ČR
Kontakt:
Martin Koudelka
Jungheinrich ČR s.r.o. / Vedoucí marketingu
E-mail: martin.koudelka@jungheinrich.cz
Tel.: +420 702 204 687
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