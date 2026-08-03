ANTRACIT dnes zahájil výstavbu moderního zázemí pro automotive lídra – společnost AISIN

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  13:40
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Chotoviny (Táborsko) 3. srpna 2026 (PROTEXT) - Po úspěšných jednáních, která v červenci vyvrcholila podpisem nájemní smlouvy, navázala developerská skupina ANTRACIT z holdingu PURPOSIA Group partnerství s významným globálním dodavatelem pro automobilový průmysl, společností AISIN. ANTRACIT dnes oficiálně odstartoval výstavbu nového zázemí pro rozšiřování aktivit tohoto automotive lídra v Chotovinách u Tábora a předal staveniště generálnímu zhotoviteli, sesterské společnosti HSF System. V průmyslovém parku ANTRACIT Chotoviny tím začíná realizace první ze tří plánovaných hal. Objekt o užitné ploše přes 7 000 m2 určený pro lehkou výrobu a skladování bude dokončen a předán nájemci v srpnu 2027.

Velmi si vážíme nově navázaného partnerství se společností AISIN. Těší nás, že se nájemcem v našem parku stává právě tento světový lídr a že mu zde můžeme vytvořit špičkové podmínky pro jeho další růst. Dnešní předání staveniště je pro nás důležitým krokem k samotné realizaci. Díky vnitroskupinové synergii mezi ANTRACIT a zhotovitelem HSF System dokážeme postupovat s maximální efektivitou i flexibilitou. Vnímáme totiž, že nová výstavba přinese na Táborsko další pracovní příležitosti a podpoří celkový hospodářský rozvoj regionu,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investiční skupiny PURPOSIA Group.

Nová budova je navržena s důrazem na energetickou úspornost a udržitelnost. V rámci technického řešení se počítá s využitím obnovitelných zdrojů energie, instalací fotovoltaiky, tepelných čerpadel i systémem pro dvojí využití vody.

Průmyslový park ANTRACIT Chotoviny se rozkládá na celkové ploše přes 67.200 m2 v těsné blízkosti dálnice D3. Po dokončení všech tří hal nabídne park více než 26.600 m2 užitných ploch. Zatímco jedna hala je plně obsazena společností AISIN, další dvě haly – každá s plochou přes 7000 m2 s administrativním a sociálním zázemím – čekají na výstavbu na míru svým budoucím nájemcům z oblasti lehké výroby či logistiky. Více informací: https://antracit.eu/projekty/antracit-chotoviny/

 

Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT

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