ANTRACIT dnes zahájil výstavbu moderního zázemí pro automotive lídra – společnost AISIN

„Velmi si vážíme nově navázaného partnerství se společností AISIN. Těší nás, že se nájemcem v našem parku stává právě tento světový lídr a že mu zde můžeme vytvořit špičkové podmínky pro jeho další růst. Dnešní předání staveniště je pro nás důležitým krokem k samotné realizaci. Díky vnitroskupinové synergii mezi ANTRACIT a zhotovitelem HSF System dokážeme postupovat s maximální efektivitou i flexibilitou. Vnímáme totiž, že nová výstavba přinese na Táborsko další pracovní příležitosti a podpoří celkový hospodářský rozvoj regionu,“ říká Jan Hasík, generální ředitel investiční skupiny PURPOSIA Group.
Nová budova je navržena s důrazem na energetickou úspornost a udržitelnost. V rámci technického řešení se počítá s využitím obnovitelných zdrojů energie, instalací fotovoltaiky, tepelných čerpadel i systémem pro dvojí využití vody.
Průmyslový park ANTRACIT Chotoviny se rozkládá na celkové ploše přes 67.200 m2 v těsné blízkosti dálnice D3. Po dokončení všech tří hal nabídne park více než 26.600 m2 užitných ploch. Zatímco jedna hala je plně obsazena společností AISIN, další dvě haly – každá s plochou přes 7000 m2 s administrativním a sociálním zázemím – čekají na výstavbu na míru svým budoucím nájemcům z oblasti lehké výroby či logistiky. Více informací: https://antracit.eu/projekty/antracit-chotoviny/
Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT