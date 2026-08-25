ANTRACIT otevře dům Václav na jaře–stavba finišuje a většina prostor má nájemce

MÍSTO PRO ŽIVOT A PODNIKÁNÍ / Polyfunkční dům Václav organicky propojí 16 plně vybavených nájemních bytů, od 1+kk po mezonety 4+kk, administrativní prostory o celkové výměře 3 000 m2 rozprostřené v pěti patrech a 5 obchodních jednotek v přízemí. Mimořádnou atraktivitu budovy v těsné blízkosti Masarykova náměstí a nábřeží řeky Ostravice potvrzuje poptávka ze strany budoucích uživatelů. „Těší nás zájem, díky kterému máme již v této fázi převážnou část kancelářských a obchodních prostor obsazenou a s klienty intenzivně řešíme finální přípravu jednotek na míru jejich potřebám. Výjimečnost Václava spočívá právě v jeho polyfunkci – v přirozeném propojení pracovního prostředí, kvalitního bydlení a služeb na jednom místě. Zatímco administrativní a retailové prostory jsou téměř všechny obsazeny, nabídku nájemních bytů postupně uvolňujeme do nabídky. Zájemci o reprezentativní sídlo svého podnikání, provozovnu nebo moderní bydlení v srdci města tak mají stále šanci získat svou dobrou adresu,“ sděluje Zuzana Bajgarová, ředitelka ANTRACIT. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhnou okolo 500 mil. Kč – ANTRACIT je financuje kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru od Trinity Bank.
Z CHÁTRAJÍCÍ PROLUKY ATRAKTIVNÍ ADRESA / Pozemek u Kostelního náměstí patřil dříve ke komplikovaným místům v centru města – jeho rozvoj na dlouhé roky zablokovaly složité územní a majetkové vztahy. Území bylo sice vždy určeno k zástavbě, k samotné realizaci však došlo až poté, co jej odkoupila developerská skupina ANTRACIT, a to včetně projektu od architekta Víta Klimeše z ateliéru ARKOS. V roce 2023 započala příprava území pod vedením stavební společnosti HSF System, jejíž součástí byl i rozsáhlý archeologický výzkum. V lednu 2025 se následně rozběhla hlavní výstavba generálního dodavatele IMOS Brno, a.s. Prováděcí dokumentaci stavby zpracoval Chválek Ateliér s.r.o.
S CITEM K VEŘEJNÉMU PROSTORU I PTACTVU / ANTRACIT neřeší pouze realizaci samotné budovy, ale s respektem k městskému prostředí kultivuje i přilehlou Pivovarskou ulici a okolní veřejný prostor. Při výstavbě zároveň klade velký důraz na ekologický přístup i udržitelná řešení a prosklené plochy obsahují speciální úpravu chránící ptactvo proti nárazu. Komerční provozovny v parteru budou podléhat jednotnému vizuálnímu stylu ještě nad rámec městské vyhlášky o regulaci reklamního smogu, na který plynule naváže i ucelený navigační systém v exteriéru i interiéru budovy. ANTRACIT totiž nejen u Václava přirozeně uplatňuje standardy vizuální čistoty a kultivovaného veřejného prostoru jako nedílnou součást moderního rozvoje města. Myslelo se také na dopravní komfort. Součástí kvalitního zázemí budovy budou podzemní garáže využívající moderní zakladačový systém parkování s celkovou kapacitou 76 míst, což výrazně posílí parkovací kapacity v centru města.
VÁCLAV SE OTEVŘE VEŘEJNOSTI I PŘED DOKONČENÍM / Stavbu čeká posledních pár měsíců prací, jejichž nadcházející průběh přibližuje ředitel závodu Ostrava společnosti IMOS Brno, a.s. Martin Nevrlý: „Stavba nyní vstupuje do dokončovací fáze, v níž se hlavní těžiště prací přesouvá do interiérů objektu. V následujících měsících dokončíme podlahové a sádrokartonové konstrukce, na které navážou finální povrchové úpravy. Souběžně budou pokračovat práce na terasách, střechách a fasádách objektu i na finálních površích venkovních komunikací. V závěru proběhne kompletace jednotlivých řemesel a montáž vnitřního vybavení. Veškeré práce koordinujeme tak, abychom objekt dokončili a předali v plánovaném termínu.“ Ještě než však budova naplno ožije svým každodenním provozem, otevře ANTRACIT její dveře veřejnosti. Již letos v listopadu se vybrané prostory Václava stanou součástí festivalu Meat Design Ostrava, jehož je ANTRACIT generálním partnerem. Návštěvníci tak dostanou unikátní příležitost projít si objekt v rámci komentovaných prohlídek nebo si prohlédnout poslední volné prostory k pronájmu. Otevřený přístup a zapojení veřejnosti jsou přirozenou součástí každého z projektů skupiny ANTRACIT. „Z reakcí okolí i samotných Ostravanů vnímáme, že si Václav postupně získává své pevné místo v srdci města. Skleněná fasáda, v níž se zrcadlí nejen sousední kostel svatého Václava, ale i okolní městský ruch, symbolicky propojuje historii s novou energií Ostravy. Naším cílem není stavět uzavřené budovy, ale vytvářet živý prostor, který obohatí centrum města a nabídne lidem přirozené místo k setkávání,“ dodává Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group.
TROJICE OSTRAVSKÝCH PROJEKTŮ: VÁCLAV, VILA DVOŘÁKOVA A PALACE / Na jaře 2027 ANTRACIT v centru Ostravy dokončí nejen dům Václav, ale současně předá novým majitelům také výjimečné byty v historické Vile Dvořákova. Značná pozornost a péče se zároveň zaměří na projekt obnovy bývalého Hotelu PALACE, kde se právě v roce 2027 zahájí demoliční práce a archeologický průzkum.
Více o projektu VÁCLAV a volných prostorách: https://antracit.eu/projekty/antracit-vaclav/
Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT