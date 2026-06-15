ANTRACIT oživuje plzeňský průmyslový areál

Mezinárodní developerská skupina ANTRACIT dnes slavnostně zahájila stavbu projektu ANTRACIT PLZEŇ v průmyslovém areálu v centru města. Kompletní rekonstrukce industriální haly, která byla v minulosti spjata se slavnou érou opraven kolejových vozidel, přinese moderní prostory navržené na míru budoucím uživatelům. Nabídne nové zázemí pro Lezecké centrum Hangar a regionální pobočku společnosti HSF System. Ta celou stavbu realizuje jako generální zhotovitel a je spolu se skupinou ANTRACIT součástí investičního holdingu PURPOSIA Group. V areálu již několik týdnů probíhají přípravné práce potřebné pro start hlavní fáze výstavby. Ostré zahájení rekonstrukce navazuje na úspěšné uzavření smluv s generálním dodavatelem i budoucími nájemci a potvrzuje stoprocentní připravenost projektu. Dokončení stavby a předání prostor nájemcům je plánováno na srpen 2027.
"Naší filozofií v ANTRACIT i PURPOSIA Group je stavět na původních hodnotách průmyslových nemovitostí a respektovat charakter dané lokality, která má pro město svůj specifický význam. V návaznosti na architektonický návrh studií Ateliér Ostrava a PROFURE atelier oživujeme areál s jedinečným geniem loci v centru Plzně a promítáme do něj různorodé funkce - od boulderingového centra pro širokou veřejnost až po špičkové administrativní zázemí. S nadsázkou se dá říct, že v bývalých halách na opravu vlaků se už brzy bude lézt po stěnách i úřadovat," uvádí Jan Hasík, jednatel developerské skupiny ANTRACIT a CEO investičního holdingu PURPOSIA Group.
Jedním z hlavních nájemců bude Lezecké centrum Hangar, které do areálu přinese rozsáhlé sportovní a volnočasové zázemí. Projekt tak nabídne využití široké veřejnosti. Lezecké centrum Hangar naváže na stavební práce vlastními specializovanými úpravami interiéru a veřejnosti se má otevřít během září 2027. Areál počítá také s prostorem pro možné budoucí rozšíření lezeckého centra.
Druhým uživatelem haly bude společnost HSF System. "Vstup do týchto priestorov vnímame ako strategický míľnik a prirodzené pokračovanie nášho rastu v Plzni. Nové zázemie regionálnej pobočky nám poskytne moderné a inšpiratívne pracovné prostredie, ktoré citlivo prepája súčasné štandardy s jedinečným industriálnym charakterom lokality. Zároveň si ceníme možnosť podieľať sa ako generálny zhotoviteľ na transformácii územia s bohatou priemyselnou históriou na moderný priestor s pridanou hodnotou pre región aj jeho budúci rozvoj," říká Tomáš Kosa, CEO mezinárodní stavební skupiny HSF System. Společnost své nové kancelářské prostory začne využívat bezprostředně po jejich předání v srpnu 2027.
Podobný koncept spolupráce úspěšně funguje již v Ostravě. ANTRACIT tam podle specifických požadavků klienta zrealizoval zázemí pro největší boulderingové centrum v Moravskoslezském kraji – Lezecké centrum Hangar a opět ve spolupráci s generálním zhotovitelem HSF System.
Více o projektu rekonstrukce haly v Plzni: https://antracit.eu/projekty/antracit-plzen/.
Informace o průběhu stavby můžete sledovat také na sociálních sítích developerské skupiny ANTRACIT a HSF System.
Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT