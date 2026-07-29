Antracit pokročil a podepsal smlouvu na projekci obnovy bývalého Hotelu Palace

Autor:
  11:01
Sledovat Metro na Googlu

Ostrava 29. července 2026 (PROTEXT) - Proměna ikonického komplexu bývalého Hotelu PALACE, jedné z významných architektonických památek Ostravy, plynule pokračuje. Jen pár měsíců od vyhlášení výsledků mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže a pár týdnů od převzetí hotové architektonické studie podepsala developerská skupina ANTRACIT z holdingu PURPOSIA Group navazující smlouvu na další stupeň projektových prací. Zpracováním projektové dokumentace jsou pověřeni přímo autoři vítězného návrhu – berlínské studio Kuehn Malvezzi, což garantuje autorskou kontinuitu i nekompromisní kvalitu celého záměru. Podpis smlouvy zároveň nastiňuje harmonogram: po demoličních a archeologických pracích v průběhu roku 2027 by měla samotná obnova historické části s nájemním bydlením, pasáží a podzemními garážemi odstartovat začátkem roku 2028. Celá realizace bude probíhat po etapách s kompletním dokončením do roku 2031. Navzdory svému současnému stavu však PALACE žije již před svou obnovou a veřejnosti se otevírá skrze kulturní a společenské akce.

„Od vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže nenecháváme projekt ani na chvíli stát. Na architektonickou soutěž jsme ihned navázali zpracováním studie a dnes už máme podepsanou smlouvu na dokumentaci pro povolení záměru a návazné projektové práce. Zatímco architektonická studie detailně prověřila provoz celého bloku a zpřesnila kapacity, projektová dokumentace je již detailním technickým 'návodem ke stavbě'. Převedeme v ní architektonické vize do přesných technických detailů. Čeká nás mravenčí a pro veřejnost neviditelná práce, která předchází vydání stavebního povolení a příjezdu stavebních strojů,“ vysvětluje Jan Hasík, jednatel developerské skupiny ANTRACIT a generální ředitel PURPOSIA Group.

Obnova PALACE začne historickou částí: první vzniknou nájemní byty a pasáž

Hned po nezbytné přípravě území se stavba zaměří na rekonstrukci historického objektu bývalého hotelu. Jako první tak dostanou konkrétní tvář nové nájemní byty, živá městská pasáž v parteru a podzemní garáže. Konkrétní návaznost jednotlivých kroků a finální časový harmonogram se budou postupně zpřesňovat podle průběhu povolovacích procesů, demoličních prací, archeologických průzkumů a reálného průběhu stavby. Detailní projekční práce byly zahájeny v těchto dnech. Fyzické práce na staveništi, tedy demolice a příprava území, začnou ve druhé polovině roku 2027. Plynule naváže první etapa stavby, která zahrnuje zmíněnou rezidenční část, pasáž a garáže. Dokončení této fáze je předpokládáno do roku 2030.

Budoucnost PALACE : bydlení, kultura i živý veřejný prostor

PALACE se promění v otevřený, průchozí městský blok, který elegantně propojí ulici 28. října s vnitřním dvorem. Záměr sází na koncept „města ve městě“ s důrazem na aktivní parter, skvělou prostupnost a celodenní využitelnost pro rezidenty i veřejnost. Architektonická studie tyto vize přetavila do konkrétních funkcí a jasně definovala, co všechno obnovený blok nabídne: Moderní nájemní bydlení s komunitním zázemím: V historické části vznikne 89 nájemních bytů. Součástí bude dvoupodlažní knihovna, dvoupodlažní fitness, sdílená prádelna, střešní zahrady a společenský vyhlídkový prostor pro rezidenty v nejvyšším patře. Živý gastro cluster & městská pasáž: Parter nabídne restauraci, menší gastro koncepty a retailové prostory propojené průchozí pasáží se zeleným vnitroblokem. Návrat legendárního Deiningerova sálu: Obnovený sál z roku 1913 s flexibilním uspořádáním a kapacitou až 350 osob poslouží pro široké spektrum společenských a kulturních akcí. Nahrávací studio v ikonickém Boccaciu: V legendárních suterénních prostorách vznikne nahrávací studio a kreativní zázemí pro umělce. Lifestyle hotel: Samostatná novostavba ve vnitrobloku se 126 pokoji.

PALACE se veřejnosti otevírá již dnes

I když stavební práce teprve začnou, PALACE nezůstává prázdný ani v současnosti. Skupina ANTRACIT spolu se svou mateřskou společností PURPOSIA Group v historických prostorách hostila například festival Jeden svět, Meat Design či akce v rámci Ostravských dnů nové hudby. Velký zájem dlouhodobě potvrzují také komentované prohlídky v organizaci klubu Fiducia. „K proměně PALACE přistupujeme s respektem a vnímáme ji jako závazek vůči celému městu. Kvalitní development musí vznikat s citem k historii, ale zároveň s otevřeností vůči potřebám současné i budoucí Ostravy. PALACE pro nás není uzavřeným staveništěm, ale živým místem. Proto prostory zpřístupňujeme veřejnosti a kultuře už nyní – chceme, aby Ostrava žila s tímto projektem a byla přímou součástí jeho příběhu od prvních kroků až po dokončení,“ sděluje Zuzana Bajgarová, ředitelka ANTRACIT.

 

Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT

 

www.antracit.eu

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Nedávný požár slámy v Hlučíně má podle policie na svědomí dvacetiletý žhář

ilustrační snímek

Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z...

30. července 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Kvůli požáru bytového domu v Jevíčku hasiči ve středu evakuovali 22 lidí

ilustrační snímek

Z bytového domu v Jevíčku na Svitavsku museli hasiči ve středu navečer evakuovat kvůli požáru 22 lidí. Hořelo v kotelně budovy se 34 byty. Dva obyvatelé se...

30. července 2026  9:49

Na LFŠ v Uh. Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni

ilustrační snímek

Na 52. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni. V balíčcích se prodalo dalších 5046...

30. července 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

Kam o víkendu? Želivská neckyáda nabídne zábavu pro celou rodinu

Kam o prvním srpnovém víkendu?

Originální plavidla, historický klášter, program pro děti, motorkářské trasy i výlety po okolí. První srpnová sobota bude v Želivě patřit tradiční Neckyádě, která každoročně láká stovky návštěvníků.

30. července 2026  11:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta

ilustrační snímek

V Horní Bříze na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta mladá žena. V zatáčce otevřela dveře od auta, aby uvolnila ve dveřích přivřený bezpečnostní pás, a vypadla. Nehoda bude mít dohru i pro řidiče,...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název

Centrum Chomutova

Největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na Kráovéhradecku shořelo deset hektarů pole a lis na slámu, škoda 1,5 milionu

ilustrační snímek

Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovice pod Orebem na Královéhradecku způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Zasažen byl kromě sklizeného pole také...

30. července 2026  9:26,  aktualizováno  9:26

Festival Brod 1995 nabídne Chinaski, Horkýže Slíže či Janka Ledeckého

ilustrační snímek

K hlavním lákadlům festivalu Brod 1995, který se uskuteční 22. srpna, budou patřit Chinaski, slovenští Horkýže Slíže, Janek Ledecký nebo Kapitán Demo....

30. července 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Sinice zhoršily vodu v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání

ilustrační snímek

Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání. Kvalita vody je na čtvrtém stupni pětibodové škály, což znamená, že...

30. července 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

ilustrační snímek

Za surové týrání partnerek hrozí stíhanému muži z Náchodska nově až 12 let vězení. Po půl roce vyšetřování totiž policie zpřísnila kvalifikaci jeho činů. Kvůli závažnosti i rozsahu následků pro oběti...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sochu nymfy na náměstí zničil vandal. Radnice reaguje happeningem s autorem

Neznámý vandal zničil v centru Loštic na Šumpersku sochu Hesperidka od Ondřeje...

Socha nymfy Hesperidky nevydržela na náměstí v Lošticích na Šumpersku ani dva měsíce. V úterý večer si nahé ženské tělo v růžové barvě vybral za cíl neznámý vandal. Už po něm pátrá policie. Město...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Praha stále hledá svůj vánoční strom, nejvíc tipů zatím přišlo z Liberecka

ilustrační snímek

Praha stále hledá tradiční strom, který ozdobí vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Nejvíce podnětů dosud přišlo z Libereckého kraje.

30. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.