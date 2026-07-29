Antracit pokročil a podepsal smlouvu na projekci obnovy bývalého Hotelu Palace

„Od vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže nenecháváme projekt ani na chvíli stát. Na architektonickou soutěž jsme ihned navázali zpracováním studie a dnes už máme podepsanou smlouvu na dokumentaci pro povolení záměru a návazné projektové práce. Zatímco architektonická studie detailně prověřila provoz celého bloku a zpřesnila kapacity, projektová dokumentace je již detailním technickým 'návodem ke stavbě'. Převedeme v ní architektonické vize do přesných technických detailů. Čeká nás mravenčí a pro veřejnost neviditelná práce, která předchází vydání stavebního povolení a příjezdu stavebních strojů,“ vysvětluje Jan Hasík, jednatel developerské skupiny ANTRACIT a generální ředitel PURPOSIA Group.
Obnova PALACE začne historickou částí: první vzniknou nájemní byty a pasáž
Hned po nezbytné přípravě území se stavba zaměří na rekonstrukci historického objektu bývalého hotelu. Jako první tak dostanou konkrétní tvář nové nájemní byty, živá městská pasáž v parteru a podzemní garáže. Konkrétní návaznost jednotlivých kroků a finální časový harmonogram se budou postupně zpřesňovat podle průběhu povolovacích procesů, demoličních prací, archeologických průzkumů a reálného průběhu stavby. Detailní projekční práce byly zahájeny v těchto dnech. Fyzické práce na staveništi, tedy demolice a příprava území, začnou ve druhé polovině roku 2027. Plynule naváže první etapa stavby, která zahrnuje zmíněnou rezidenční část, pasáž a garáže. Dokončení této fáze je předpokládáno do roku 2030.
Budoucnost PALACE : bydlení, kultura i živý veřejný prostor
PALACE se promění v otevřený, průchozí městský blok, který elegantně propojí ulici 28. října s vnitřním dvorem. Záměr sází na koncept „města ve městě“ s důrazem na aktivní parter, skvělou prostupnost a celodenní využitelnost pro rezidenty i veřejnost. Architektonická studie tyto vize přetavila do konkrétních funkcí a jasně definovala, co všechno obnovený blok nabídne: Moderní nájemní bydlení s komunitním zázemím: V historické části vznikne 89 nájemních bytů. Součástí bude dvoupodlažní knihovna, dvoupodlažní fitness, sdílená prádelna, střešní zahrady a společenský vyhlídkový prostor pro rezidenty v nejvyšším patře. Živý gastro cluster & městská pasáž: Parter nabídne restauraci, menší gastro koncepty a retailové prostory propojené průchozí pasáží se zeleným vnitroblokem. Návrat legendárního Deiningerova sálu: Obnovený sál z roku 1913 s flexibilním uspořádáním a kapacitou až 350 osob poslouží pro široké spektrum společenských a kulturních akcí. Nahrávací studio v ikonickém Boccaciu: V legendárních suterénních prostorách vznikne nahrávací studio a kreativní zázemí pro umělce. Lifestyle hotel: Samostatná novostavba ve vnitrobloku se 126 pokoji.
PALACE se veřejnosti otevírá již dnes
I když stavební práce teprve začnou, PALACE nezůstává prázdný ani v současnosti. Skupina ANTRACIT spolu se svou mateřskou společností PURPOSIA Group v historických prostorách hostila například festival Jeden svět, Meat Design či akce v rámci Ostravských dnů nové hudby. Velký zájem dlouhodobě potvrzují také komentované prohlídky v organizaci klubu Fiducia. „K proměně PALACE přistupujeme s respektem a vnímáme ji jako závazek vůči celému městu. Kvalitní development musí vznikat s citem k historii, ale zároveň s otevřeností vůči potřebám současné i budoucí Ostravy. PALACE pro nás není uzavřeným staveništěm, ale živým místem. Proto prostory zpřístupňujeme veřejnosti a kultuře už nyní – chceme, aby Ostrava žila s tímto projektem a byla přímou součástí jeho příběhu od prvních kroků až po dokončení,“ sděluje Zuzana Bajgarová, ředitelka ANTRACIT.
Zdroj: Developerská skupina ANTRACIT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.