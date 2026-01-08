Antracit představuje projekt MEANDRY Výškovice - řadové domy vytvořené pomocí 3D tisku betonu

Autor:
  12:51
Praha 8. ledna 2026 (PROTEXT) - „Rezidence MEANDRY Výškovice“ je výjimečný rezidenční projekt s u nás ojedinělým konceptem bydlení, který v Ostravě nabídne řadové domy realizované inovativní technologií 3D tisku betonu. Antracit má vypracovanou architektonickou studii, kterou zadal s cílem nalézt efektivní urbanistické a architektonické řešení pro pozemky ve Výškovicích. Studie navrhuje řadové domy ve větších i menších dispozicích, vždy s vlastní zahradou či terasou a parkováním. Projekt staví na principu adaptabilního bydlení, které se dokáže přirozeně měnit spolu s potřebami svých obyvatel. Navržená zástavba tak podporuje různorodé životní situace a umožňuje, aby se domov flexibilně přizpůsoboval jednotlivým fázím života. Autory návrhu jsou architekti ze společnosti Coral Construction Technologies, která je lídrem v oblasti 3D tisku betonu a stavební automatizace, a spolu s Antracit je součástí investiční skupiny Purposia Group. Projekt nyní vstupuje do fáze přípravy projektové dokumentace. V další fázi bude zahájen předprodej a finální podoba domů bude dotvářena na základě požadavků budoucích obyvatel. Ve Výškovicích by tak v roce 2027 mohla vzniknout nová čtvrť inspirovaná meandrem Odry.

Urbanistický i architektonický koncept vychází z motivu meandru – jak z polohy pozemku nedaleko meandru řeky Odry, tak z organické křivky 3D tisku. Z ptačí perspektivy působí celý návrh jako souvislý meandr, který se vine územím a vytváří měkkou hranici mezi zástavbou a krajinou. Tento organický přístup se nepropisuje pouze do podoby zástavby, ale také do samotné filozofie projektu, která staví na schopnosti bydlení přizpůsobovat se lidem a jejich potřebám. „Značná část veřejnosti může 3D tisk ve stavebnictví stále vnímat jako něco experimentálního a vzdáleného představě běžného domova. Náš projekt ale ukazuje, že tato technologie dokáže velmi dobře a prakticky reagovat na reálné potřeby lidí – v různých životních fázích i situacích. Díky 3D tisku nemusí vznikat jeden univerzální typ domu, ale každý dům může být jiný. Nabízíme bydlení, které se přizpůsobuje lidem, ne naopak. A právě tato flexibilita, spolu s rychlým a efektivním procesem výstavby, může být zásadní pro budoucnost rezidenčního developmentu,“ sděluje Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny Antracit.

Model adaptabilního bydlení vychází z myšlenky, že domov není investiční produkt, ale prostor pro skutečného člověka v různých etapách života. Návrh proto počítá s širokou škálou životních situací – od rodin, párů a single uživatelů přes spolubydlení či work-live uspořádání až po seniory nebo mezigenerační bydlení. Každá z těchto skupin má odlišné potřeby, rytmus dne i požadavky na soukromí. Proto je řešení založeno na flexibilním modelu bydlení, který se dokáže přizpůsobit různým způsobům života. Usiluje o vysoce kvalitní bydlení s dostatkem denního světla, kvalitní venkovní prostor, možnost pracovat z domova, sdílené zázemí i soukromí, které lze v čase upravovat. Díky technologii 3D tisku není nutné opakovat jeden typový půdorys, ale vytvářet každý dům nebo byt jako originál. Budoucí obyvatelé tak mohou získat dispozici i velikost užitné plochy 50–120 m2, orientaci i velikost venkovního prostoru, která odpovídá jejich skutečným potřebám.

Technologii 3D tisku zajišťuje Coral Construction Technologies, průkopník v oblasti robotizace a automatizace ve stavebnictví. Mobilní 3D tisková jednotka umožní realizovat projekt přímo na místě, rychle, efektivně a s vysokou přesností. Návrh domů byl optimalizován s důrazem na denní světlo, energetickou efektivitu a vnitřní komfort obyvatel. Obytné prostory jsou orientovány převážně na západ, aby poskytovaly dostatek světla v odpoledních hodinách a zároveň omezovaly přehřívání během horkých dnů. „Díky technologii 3D tisku můžeme stavět architektonicky kvalitnější domy bez výrazného navýšení nákladů. Zároveň jde o velmi rychlou formu výstavby – zatímco běžnými technologiemi by stavba trvala přibližně dva roky, s využitím 3D tisku může být hotová zhruba do jednoho roku,“ říká Jiří Uran Vítek, spoluautor architektonické studie ze společnosti Coral Construction Technologies.

„Projekt MEANDRY Výškovice je příkladem spolupráce napříč naším investičním holdingem. Developerská skupina Antracit do něj přináší know-how v oblasti rezidenční výstavby v Ostravě. Coral Construction Technologies pak stojí za nejpokročilejšími technologiemi 3D tisku betonu a stavební automatizace. Díky propojení zkušeností, architektury a technologií můžeme posouvat hranice rezidenční výstavby v Česku a do Ostravy přinášet nejen kvalitní architekturu, ale i inovativní stavební postupy,“ dodává Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group.

Více o projektu: https://antracit.eu/projekty/meandry-vyskovice/

 

 

Mezinárodní skupina ANTRACIT v rámci svých společností zajišťuje komplexní developerské služby a její portfolio zahrnuje rezidenční výstavbu, logistiku, průmyslové a administrativní budovy a areály v Česku a na Slovensku. V současné době spravuje nebo připravuje více než 20 projektů se zaměřením na individuální řešení dle specifických požadavků svých klientů. www.antracit.eu

PURPOSIA Group je jedna z předních evropských investičních skupin s českými kořeny, která v roce 2023 vznikla jako holdingová struktura kolem svých stavebních firem HSF System v Česku a na Slovensku a dalších společností převážně z oblasti stavebnictví. Skupina se dnes zabývá celým životním cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu, přes samotnou výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu nyní patří celkem 43 firem s ročními tržbami dosahujícími 4 miliardy korun. Mezi dceřiné firmy, vedle zmíněné skupiny HSF System v Česku, na Slovensku a nově i v Rakousku, patří také firmy z developerské skupiny ANTRACIT, dále SK Facility, Pruniwerk, floorING, PREFA ONV, Bezecný, Foredeck a nově také Coral Construction Technologies. PURPOSIA Group působí celkem v 10 zemích Evropy. www.purposia.eu

 

Zdroj: Antracit

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Domažlice letos opraví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

DomaĹľlice letos opravĂ­ dĹ™evÄ›nĂ˝ akvadukt v Hadrovci, teÄŤe pĹ™es nÄ›j voda nad tratĂ­

Domažlice postaví v dubnu nový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho...

8. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

8. ledna 2026  14:25,  aktualizováno  14:48

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou

ilustrační snímek

Odborná firma obnovuje stromořadí u silnice druhé třídy mezi Valašským Meziříčím a Loučkou na Vsetínsku. Práce začaly loni v listopadu a hotové by měly být do...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se...

V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze

ilustrační snímek

Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská dotace, jejímž prostřednictvím je město financovalo. Aktuálně...

8. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru

ilustrační snímek

Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už vyrobily dost sněhu i některé menší skiareály, od pátku by měl...

8. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Hradecký kraj otevřel v Rokytnici byty pro duševně nemocné za 40 milionů Kč

HradeckĂ˝ kraj otevĹ™el v Rokytnici byty pro duĹˇevnÄ› nemocnĂ© za 40 milionĹŻ KÄŤ

V dvoutisícové Rokytnici v Orlických horách vzniklo za více než 40 milionů korun komunitní bydlení pro 12 lidi s chronickým duševním onemocněním. Klienti...

8. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  14:16

Nemocnice ve Val. Meziříčí vyhlásila kvůli epidemické situaci zákaz návštěv

ilustrační snímek

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí na Vsetínsku vyhlásila ode dneška zákaz návštěv. Důvodem je zhoršení epidemické situace v regionu. ČTK to dnes sdělila mluvčí...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.