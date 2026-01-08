Antracit představuje projekt MEANDRY Výškovice - řadové domy vytvořené pomocí 3D tisku betonu

Urbanistický i architektonický koncept vychází z motivu meandru – jak z polohy pozemku nedaleko meandru řeky Odry, tak z organické křivky 3D tisku. Z ptačí perspektivy působí celý návrh jako souvislý meandr, který se vine územím a vytváří měkkou hranici mezi zástavbou a krajinou. Tento organický přístup se nepropisuje pouze do podoby zástavby, ale také do samotné filozofie projektu, která staví na schopnosti bydlení přizpůsobovat se lidem a jejich potřebám. „Značná část veřejnosti může 3D tisk ve stavebnictví stále vnímat jako něco experimentálního a vzdáleného představě běžného domova. Náš projekt ale ukazuje, že tato technologie dokáže velmi dobře a prakticky reagovat na reálné potřeby lidí – v různých životních fázích i situacích. Díky 3D tisku nemusí vznikat jeden univerzální typ domu, ale každý dům může být jiný. Nabízíme bydlení, které se přizpůsobuje lidem, ne naopak. A právě tato flexibilita, spolu s rychlým a efektivním procesem výstavby, může být zásadní pro budoucnost rezidenčního developmentu,“ sděluje Zuzana Bajgarová, ředitelka skupiny Antracit.
Model adaptabilního bydlení vychází z myšlenky, že domov není investiční produkt, ale prostor pro skutečného člověka v různých etapách života. Návrh proto počítá s širokou škálou životních situací – od rodin, párů a single uživatelů přes spolubydlení či work-live uspořádání až po seniory nebo mezigenerační bydlení. Každá z těchto skupin má odlišné potřeby, rytmus dne i požadavky na soukromí. Proto je řešení založeno na flexibilním modelu bydlení, který se dokáže přizpůsobit různým způsobům života. Usiluje o vysoce kvalitní bydlení s dostatkem denního světla, kvalitní venkovní prostor, možnost pracovat z domova, sdílené zázemí i soukromí, které lze v čase upravovat. Díky technologii 3D tisku není nutné opakovat jeden typový půdorys, ale vytvářet každý dům nebo byt jako originál. Budoucí obyvatelé tak mohou získat dispozici i velikost užitné plochy 50–120 m2, orientaci i velikost venkovního prostoru, která odpovídá jejich skutečným potřebám.
Technologii 3D tisku zajišťuje Coral Construction Technologies, průkopník v oblasti robotizace a automatizace ve stavebnictví. Mobilní 3D tisková jednotka umožní realizovat projekt přímo na místě, rychle, efektivně a s vysokou přesností. Návrh domů byl optimalizován s důrazem na denní světlo, energetickou efektivitu a vnitřní komfort obyvatel. Obytné prostory jsou orientovány převážně na západ, aby poskytovaly dostatek světla v odpoledních hodinách a zároveň omezovaly přehřívání během horkých dnů. „Díky technologii 3D tisku můžeme stavět architektonicky kvalitnější domy bez výrazného navýšení nákladů. Zároveň jde o velmi rychlou formu výstavby – zatímco běžnými technologiemi by stavba trvala přibližně dva roky, s využitím 3D tisku může být hotová zhruba do jednoho roku,“ říká Jiří Uran Vítek, spoluautor architektonické studie ze společnosti Coral Construction Technologies.
„Projekt MEANDRY Výškovice je příkladem spolupráce napříč naším investičním holdingem. Developerská skupina Antracit do něj přináší know-how v oblasti rezidenční výstavby v Ostravě. Coral Construction Technologies pak stojí za nejpokročilejšími technologiemi 3D tisku betonu a stavební automatizace. Díky propojení zkušeností, architektury a technologií můžeme posouvat hranice rezidenční výstavby v Česku a do Ostravy přinášet nejen kvalitní architekturu, ale i inovativní stavební postupy,“ dodává Jan Hasík, generální ředitel investičního holdingu PURPOSIA Group.
Více o projektu: https://antracit.eu/projekty/meandry-vyskovice/
Mezinárodní skupina ANTRACIT v rámci svých společností zajišťuje komplexní developerské služby a její portfolio zahrnuje rezidenční výstavbu, logistiku, průmyslové a administrativní budovy a areály v Česku a na Slovensku. V současné době spravuje nebo připravuje více než 20 projektů se zaměřením na individuální řešení dle specifických požadavků svých klientů. www.antracit.eu
PURPOSIA Group je jedna z předních evropských investičních skupin s českými kořeny, která v roce 2023 vznikla jako holdingová struktura kolem svých stavebních firem HSF System v Česku a na Slovensku a dalších společností převážně z oblasti stavebnictví. Skupina se dnes zabývá celým životním cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu, přes samotnou výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu nyní patří celkem 43 firem s ročními tržbami dosahujícími 4 miliardy korun. Mezi dceřiné firmy, vedle zmíněné skupiny HSF System v Česku, na Slovensku a nově i v Rakousku, patří také firmy z developerské skupiny ANTRACIT, dále SK Facility, Pruniwerk, floorING, PREFA ONV, Bezecný, Foredeck a nově také Coral Construction Technologies. PURPOSIA Group působí celkem v 10 zemích Evropy. www.purposia.eu
Zdroj: Antracit