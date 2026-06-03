Anua jmenovala Kendall Jennerovou svou první globální ambasadorkou značky

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Los Angeles 3. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Korejská značka péče o pleť zahajuje globální kampaň zaměřenou na sprej s rozjasňujícím kolagenovým pleťovým sérem PDRN

Anua, korejská značka péče o pleť, která doslova vzala americký trh s kosmetikou útokem, dnes oznamuje, že Kendall Jennerová se stala její první globální ambasadorkou. Spolu s tímto oznámením spouští Anua celosvětovou kampaň zaměřenou na svůj sprej srozjasňujícím kolagenovým pleťovým sérem PDRN, v níž vystupuje právě Jennerová.

Načasování této akce odráží, jak daleko se Anua na americkém trhu dostala. V roce 2024 byla značka jmenována kosmetickou značkou č. 1 na TikTok Shopu, dosáhla nejvyššího obratu mezi jednotlivými značkami na TikTok Shopu v USA a v letech 2024 a 2025 získala ocenění Nejlepší značka na Amazonu za prodejní výkonnost na celé platformě. Během prodejní akce se slevami Amazon Prime Day v USA v červenci 2024 se Anua umístila na 1. místě ve své kategorii, přičemž její tržby meziročně vzrostly o 537 %. Do roku 2025 značka překročila celosvětový obrat 500 milionů dolarů, přičemž USA byly jejím největším trhem, a prodala více než 40 milionů kusů na celém světě ve 160 zemích. Dnes se produkty od Anua prodávají ve více než 20 000 maloobchodních prodejnách po celých USA, což podtrhuje její rychlou expanzi od digitálního objevu k celostátní maloobchodní přítomnosti.

Jennerová se netají svou přímočarou a důslednou péčí o pleť. Tento přístup se velmi shoduje s koncepcí značky Anua: přípravky, které šetrně působí na vnější ochrannou vrstvu pokožky, kladou důraz na složení a jsou vyvinuty tak, aby přinášely skutečné výsledky. Kampaň tuto souvislost zviditelňuje prostřednictvím spreje s PDRN, který je součástí jejího každodenního běžného života.

„Nejprve jsem objevila dvojité čisticí mléko a to mi změnilo pleť. Také miluji jejich zelené azelaové sérum a PDRN, které mi dodává svěží záři. Jsem velkou fanynkou těchto produktů," řekla Kendall Jennerová.

Sprej s rozjasňujícím kolagenovým pleťovým sérem PDRN, tedy mlha ve formě kapslí s obsahem 2 000 ppm PDRN (lososí DNA) a kyseliny hyaluronové. Sprej poskytuje okamžitou hydrataci a svěží, jakoby skleněný vzhled pleti beze zbytků nebo pocitu těžkosti. Jedná se o ultrajemný olejový sprej v kapslích, který se rychle vstřebává, lze ho použít pod i na make-up a klinicky bylo prokázáno, že zlepšuje hydrataci pleti o 30,754 % a zároveň dočasně snižuje povrchovou teplotu pleti. Je vhodný pro všechny typy pleti, neucpává póry a byl navržen pro každodenní použití v jakémkoli prostředí.

Kampaň, která bude spuštěna 1. června 2026 na digitálních a sociálních platformách na celém světě, nabídne divákům pohled na to, jak Jennerová tento sprej využívá ve svém každodenním běžném životě, od ranní přípravy přes cestování až po úpravy líčení přímo při svém vystupování. Obsah bude zveřejňován na kanálech značky Anua i na platformách Kendall Jennerové v rámci víceletého partnerství, které zahrnuje globální kampaně a uvedení nových produktů na trh.

„Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat s Kendall Jennerovou, skutečnou globální ikonou. Její minimalistický a intuitivní životní styl dokonale ladí s koncepcí Anua ‚trend se pojí s důvěrou' a těšíme se, až tuto společnou vizi představíme širšímu globálnímu publiku," řekl Yi Seonhyeong, generální ředitel společnosti The Founders, Inc.

Na oslavu uvedení na trh oživí Anua koncept „Rosa na cestách" prostřednictvím poutavého pop-up (exkluzivním) zážitku v newyorské čtvrti Soho. Nachází se na adrese Greene Street č. 21 a bude přístupný veřejnosti od 6. do 7. června. Tento pop-up, inspirovaný lehkostí a romantikou evropského letního úniku, pozve hosty k objevování produktů a značky, které Kendall používá k dosažení své svěží pleti. Hosté si značku Anua vyzkouší prostřednictvím řady smyslových a fotogenických zážitků, včetně uvítací mlhy, vyzkoušení produktů, fotokoutku, „studánky s rosou", Dew Café a obchodu se suvenýry.

O značce Anua:

Značka Anua, založená v roce 2019 ze strany The Founders (spoluzakladateli a generálními řediteli Seonhyeongem Lee a Changju Lee), je korejská značka péče o pleť, která se zaměřuje na cílená řešení široké škály problémů s pletí. Každý produkt vychází z pečlivě vybraných přírodních a dermatologických složek a je navržen tak, aby přinášel viditelné výsledky u všech typů pleti. Receptury značky jsou založeny na ingrediencích, jako je srdcovka, broskev, PDRN a rýžový ceramid, vyvinutých s důrazem na zdraví vnější ochranné vrstvy pokožky, účinnost a dostupnost.

Od vstupu na americký trh v roce 2022 zaznamenala značka Anua roční růst o více než 200 % a v roce 2025 překročila celosvětový maloobchodní obrat 500 milionů dolarů. Značka se prodává v síti Ulta Beauty po celých Spojených státech, na Amazonu a na anua.com, přičemž se neustále rozšiřuje do Evropy, na Blízký východ a do Austrálie.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Webové stránky: anua.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992176/Anua_x_Kendall_Jenner.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859434/Anua_Logo_Logo_Logo.jpg 

KONTAKT: anua@walkerdrawas.com

 

 

 

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