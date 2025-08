Apertum Foundation a Josip Heit vyhráli významný soudní spor o cenné papíry proti texaskému regulátorovi

Společnost pro vývoj technologie digitálních aktiv The Apertum Foundation a její hlavní poradce Josip Heit zvítězili ve sporu proti texaskému Státnímu úřadu pro cenné papíry. Rada pro cenné papíry zamítla všechny žaloby vůči ní a panu Heitovi a stáhla svůj předchozí příkaz k zastavení činnosti.

Apertum Foundation je vývojářem blockchainu Apertum a jeho nativního kryptoměnového tokenu. V dubnu 2025 vydala Texaská rada pro cenné papíry příkaz k zastavení činnosti, v němž tvrdila, že token Apertum je neregistrovaný cenný papír. Jménem Apertum Foundation a pana Heita napadla společnost Quinn Emanuel tento příkaz jako zneužití pravomoci Rady pro cenné papíry, a to především na základě toho, že token Apertum není cenným papírem podle federálního práva USA ani podle texaského zákona o cenných papírech. Samotný token ani decentralizovaná finanční platforma DAO1 (DeFi) od Apertum Foundation nepředstavují ani nenabízejí investiční smlouvu ve smyslu zákonů o cenných papírech.

"Toto zamítnutí žaloby je pro Apertum Foundation a pana Heita velkou výhrou," řekl Avi Perry, spolupředseda skupiny pro spory týkající se cenných papírů ve společnosti Quinn Emanuel. "Tento případ neměl být vůbec zahájen a my jsme tvrdě bojovali, abychom dosáhli správného výsledku. Obvinění Texaské komise pro cenné papíry byla nesprávná a my jsme za své klienty velice rádi, že nepodložený příkaz k zastavení řízení proti nim byl v plném rozsahu stažen. Děkujeme Komisi pro cenné papíry za to, že uznala svou chybu a tento případ zamítla."

"Apertum Foundation od prvního dne nabízí vyhovující, bezpečnou platformu a špičkovou technologii," řekl Josip Heit, její hlavní poradce. "Slíbili jsme, že se budeme razantně bránit proti mylným obviněním Texaské komise pro cenné papíry, a nyní jsme byli ospravedlněni. Toto zamítnutí potvrzuje, že jsme se ničeho nedopustili. Nadále budeme svým uživatelům nabízet transformativní technologie a ve spolupráci s našimi právníky se budeme snažit dodržovat všechny platné zákony v působnosti soudů, kde jsme přítomni. Děkujeme svým uživatelům, že stojí při nás."

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP je firma s více než 1000 právníky zabývající se obchodními spory – největší na světě, která se věnuje výhradně obchodním sporům a arbitrážím a má 34 poboček po celém světě. V průzkumech mezi významnými společnostmi po celém světě byla třikrát označena za „nejobávanější" právní firmu na světě. Právníci kanceláře řešili více než 2500 případů a 86 % z nich vyhráli. Při zastupování obžalovaných dosahuje Quinn Emanuel díky svým zkušenostem se soudními procesy lepších dohod nebo rozsudků ve prospěch obžalovaného. Při zastupování žalobců získali právníci Quinn Emanuel na rozsudcích a vyrovnáních téměř 80 miliard dolarů. Společnost Quinn Emanuel rovněž dosáhla sedmi verdiktů poroty v hodnotě přes sto milionů dolarů, čtyř verdiktů poroty v hodnotě přes miliardu dolarů, 51 vyrovnání v hodnotě přes sto milionů dolarů a 20 vyrovnání v hodnotě přes miliardu dolarů.

Společnost Quinn Emanuel byla třikrát označena za „nejobávanější" advokátní kancelář č. 1 společností The BTI Consulting Group v jejím každoročním průvodci „Nejobávanější advokátní kanceláře v oblasti soudních sporů", v němž podnikoví právníci jmenovali 46 firem, kterým se „chtějí vyhnout", pokud jde o soudní spory. Časopis The American Lawyer označil Quinn Emanuel za nejlepší firmu v USA u soudních sporů v oblasti duševního vlastnictví a za jednu ze šesti nejlepších firem v oblasti obchodních sporů v zemi. Britské právnické periodikum The Lawyer nás jmenovalo „Mezinárodní firmou roku". Naposledy nás časopis Law360 vybral jako „Právnickou praxi roku" v oblasti bankovnictví, hromadných žalob, mezinárodní arbitráže a soudních procesů. Managing IP nás dvakrát ocenil jako „Nejlepší praxi v oblasti sporů Komise pro mezinárodní obchod" a udělil nám cenu „Patentové spory na Západě". Legal Business nás třikrát jmenoval „Americkou právnickou firmou roku" a naše německé kanceláře byly dvakrát vyhlášeny nejprestižnější německou právnickou publikací JUVE „Firmou roku v oblasti sporů o duševní vlastnictví" a „Firmou roku v oblasti patentových sporů". Global Investigations Review, přední právnické periodikum zabývající se globálními vyšetřováními porušení služebních povinnosti, nás jmenovalo „Nejvýznamnější advokátní kanceláří roku v oblasti vyšetřování". Global Competition Review zařadil naši praxi v oblasti antimonopolního práva a hospodářské soutěže mezi „25 globálních elit" a zařadil nás do svého seznamu 10 nejlepších advokátních kanceláří na světě v oblasti soudních sporů v oblasti hospodářské soutěže.

