Apertum Holding najala společnost Quinn Emanuel, aby napadla varování BaFin týkající se DAO1

Varování BaFin tvrdí, že DAO1 funguje bez řádného povolení podle nařízení (EU) 2023/1114 o trzích s kryptoměnami (MiCAR). Apertum/DAO1 zastává stanovisko, že pro varování neexistuje žádný důvod. Jménem společnosti jedná Quinn Emanuel s BaFin ohledně rozsahu požadavků na povolení podle MiCAR. Společnost Apertum je odhodlána hájit své stanovisko, chránit své zájmy a poskytovat uživatelům transformativní technologie v souladu s platnými zákony v jurisdikcích, kde působí.
V červenci společnost Quinn Emanuel úspěšně napadla příkaz k zastavení činnosti vydaný společnosti Apertum Texaskou komisí pro cenné papíry, což vedlo k zamítnutí tohoto případu.
