Apertum Holding najala společnost Quinn Emanuel, aby napadla varování BaFin týkající se DAO1

Autor:
  8:15
Mnichov 9. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Apertum Holding Ltd., která se zabývá vývojem technologií pro digitální aktiva, najala společnost Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, aby napadla varování německého Federálního úřadu pro finanční dohled (BaFin) týkající se decentralizované platformy DAO1 společnosti Apertum.

Varování BaFin tvrdí, že DAO1 funguje bez řádného povolení podle nařízení (EU) 2023/1114 o trzích s kryptoměnami (MiCAR). Apertum/DAO1 zastává stanovisko, že pro varování neexistuje žádný důvod. Jménem společnosti jedná Quinn Emanuel s BaFin ohledně rozsahu požadavků na povolení podle MiCAR. Společnost Apertum je odhodlána hájit své stanovisko, chránit své zájmy a poskytovat uživatelům transformativní technologie v souladu s platnými zákony v jurisdikcích, kde působí.

V červenci společnost Quinn Emanuel úspěšně napadla příkaz k zastavení činnosti vydaný společnosti Apertum Texaskou komisí pro cenné papíry, což vedlo k zamítnutí tohoto případu.

Quinn Emanuel je advokátní kancelář s více než 1200 právníky, specializující se na obchodní spory – největší na světě, která se věnuje výhradně obchodním sporům a arbitrážím a má 34 poboček po celém světě. Průzkumy velkých společností po celém světě ji pětkrát za šest let označily za „nejobávanější" advokátní kancelář na světě. Právníci kanceláře se zúčastnili více než 2500 soudních řízení a vyhráli 86 % z nich. Při zastupování žalovaných dosahuje Quinn Emanuel díky svým zkušenostem s procesy lepších dohod o narovnání nebo rozsudků ve prospěch obhajoby. Při zastupování žalobců vyhráli právníci Quinn Emanuel téměř 80 miliard dolarů v rozsudcích a dohodách o narovnání. Quinn Emanuel také získal osm rozsudků poroty, kde nejméně devět členů bylo pro něj, čtyři rozsudky poroty, kde nejméně deset členů bylo pro něj, 51 dohod o narovnání, kde bylo nejméně devět členů pro něj, a 20 dohod o narovnání, kde bylo nejméně deset členů pro něj.

Quinn Emanuel byla v posledních šesti letech pětkrát jmenována „nejobávanější" advokátní kanceláří podle The BTI Consulting Group v jejím každoročním průvodci „Nejobávanější advokátní kanceláře v oblasti soudních sporů", ve kterém najatí právníci jmenují kanceláře, kterým se „chtějí vyhnout", pokud jde o soudní spory. Chambers & Partners ocenila Quinn Emanuel jako „Advokátní kancelář roku v oblasti obchodních sporů" v rámci cen Chambers USA Awards 2024. Odborný časopis American Lawyer jmenoval Quinn Emanuel nejlepší advokátní kanceláří v oblasti sporů týkajících se duševního vlastnictví v USA v letech 2010 a 2025 a v roce 2023 ji zařadil mezi šest nejlepších advokátních kanceláří v oblasti obchodních sporů v zemi. Britský právnický časopis The Lawyer jmenoval firmu „Mezinárodní firmou roku" v roce 2019. V letech 2012 až 2024 získala firma Quinn Emanuel devětkrát ocenění „Praxe roku" od Law360 v sedmi různých oblastech, včetně hromadných žalob, technologie, přírodních věd, kyberbezpečnosti a ochrany soukromí, cenných papírů, finanční technologie a hospodářské kriminality. Managing IP dvakrát ocenil firmu jako „Nejlepší praxi v oblasti ITC sporů" a v roce 2011 ji vyznamenal titulem „Firma roku" v kategorii „Patentové spory na Západě". Legal Business třikrát jmenoval Quinn Emanuel „americkou právnickou firmou roku", a to v letech 2012, 2014 a 2016, a německé pobočky firmy byly dvakrát jmenovány „právnickou firmou roku v oblasti duševního vlastnictví" a „právnickou firmou roku v oblasti patentových sporů" v letech 2012 a 2020 časopisem JUVE, což je nejprestižnější německý právnický časopis. Global Investigations Review, přední právní periodikum zabývající se globálními vyšetřováními hospodářské kriminality, nás jmenovalo „Nejpůsobivější vyšetřovací kanceláří roku". Global Arbitration Review jmenovalo Quinn Emanuel jednou z 10 nejlepších arbitrážních kanceláří na světě. Global Competition Review zařadila antimonopolní a soutěžní praxi kanceláře mezi „25 globálních elit" a začlenila Quinn Emanuel do svého seznamu 10 nejlepších kanceláří na světě v oblasti soutěžního práva.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2742069/5550222/Quinn_Emanuel_Urquhart_Sullivan_LLP_Logo.jpg 

KONTAKT: Quinn Emanuel Marketing, publicrelations@quinnemanuel.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Designblok 2025. Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 9. října 2025  9:09

K výročí velkomeziříčské radnice vyjde v roce 2029 publikace

Pět století uplyne v letech 2028 až 2029 od výrazné přestavby radnice ve Velkém Meziříčí. Po těchto úpravách získalo sídlo samosprávy na Náměstí svoji dnes již tradiční podobu.

9. října 2025  9:03

Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

9. října 2025  8:48

GALERIE: Pražské nádražky vzdorují zubu času. Nyní jsou ale v ohrožení

Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Nejednou zahnala neustálou žízeň i náhlý hlad. A párkrát zachránila před zimou nebo nudou při čekání na vlak. Ta správná je trochu špinavá a trochu upatlaná....

2. května 2015  6:29,  aktualizováno  9.10 8:43

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Hlas metra A se vrací do studia. Je potřeba namluvit nové stanice

Nové stanice metra A nyní potřebují i své vlastní hlasové oznámení, a na scénu tak musí opět po letech nastoupit první dáma metra Světlana Lavičková, jediný a původní hlas zelené linky. Hlas...

11. prosince 2014  14:38,  aktualizováno  9.10 8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  9.10 8:36

Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50,  aktualizováno  9.10 8:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Inovace přírody: medicinální houby

9. října 2025  8:27

Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

9. října 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.