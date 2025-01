Aplikace od firmy OKsystem pomůže s orientací v českém pavilonu i s rezervací míst na kulturní i byznysové akce

Česko tímto krokem následuje trend japonských pořadatelů, kteří se snaží využívat moderní technologie ještě více než kdy dřív. Vstupenky na Expo 2025 si lze aktuálně zakoupit pouze online, stejně tak všechny platby v areálu výstaviště budou probíhat bezhotovostně. Smlouvu o spolupráci obou stran podepsali generální komisař české účasti Ondřej Soška a ředitel OKsystemu Vítězslav Ciml.

„Světová výstava Expo je významnou prezentací jednotlivých států a my jako tradiční česká firma chceme národní expozici podpořit. Takové partnerství je současně přínosné pro naše zahraniční aktivity, protože Expo znají naši byznys partneři napříč celým světem,“ říká obchodní ředitel OKsystemu Vladimír Fuchs a doplňuje: „Japonsko a země ASEAN jsou pro nás významné, protože jde o region, kde se prodává i instaluje největší počet průmyslových robotů na světě. K průmyslovým robotům dodáváme našim zákazníkům software Checkbot.“

Firma předpokládá, že se jí i díky účasti na Expo 2025 podaří navázat nová obchodní partnerství, více představit značku a inovativní produkty firmy nejen v Indo-pacifickém regionu a také se prezentovat jako stabilní, důvěryhodná společnost s 35letou tradicí, která je špičkou ve svém oboru.

„Spolehlivost, tradice, konkurenceschopnost a inovativnost – to jsou atributy, na které potenciální japonští zákazníci i obchodní partneři slyší. Kvalitní firmy z oblasti informačních a komunikačních technologií, kterou OKsystem bezesporu je, mají velkou šanci na japonském trhu uspět. Navíc s podporou státu, který má v Japonsku silnou roli. Českým firmám tak díky naší účasti na Expo 2025 poskytujeme jedinečnou příležitost, která navíc trvá dlouhých šest měsíců,“ říká generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

OKsystem je jednou z největších českých softwarových společností. Podílí se na vývoji aplikací, které jsou více než 30 let součástí kritické infrastruktury státu, vyrábí software na zakázku a provozuje úspěšné produkty. Produkt OKbase patří k lídrům českého trhu personálních systémů, zákazníky jsou stovky firem a statisíce uživatelů. Dalším produktem firmy je aplikace Checkbot, kterou zákazníci firmy užívají v 15 zemích světa, jako je například USA, Německo, Finsko nebo Francie.

Pro český národní pavilon firma vyvíjí mobilní a webovou aplikaci, kterou budou moci využívat jak samotní organizátoři pro správu rezervací, tak návštěvníci pavilonu. Očekává se, že denně by český národní pavilon mohlo navštívit 12 až 15 tisíc osob. Uživatelé se v aplikaci dozví, co a kde mají možnost v pavilonu vidět, virtuální mapou se nechat provést celým pavilonem, dozvědět se detaily o vystavených exponátech a také si v ní rezervovat své místo na jednotlivé akce pořádané v multifunkčním auditoriu nebo na střešní terase a v CTP lounge, ať už kulturního nebo byznysového rázu. V aplikaci se také představí partneři české účasti, chybět nebudou ani novinky a nejčastější dotazy.

O společnosti OKsystem

OKsystem je přední česká softwarová společnost s mezinárodní působností, která od roku 1990 drží krok s vývojem technologií a zaujímá významnou pozici na českém IT trhu. Vyvíjí software na zakázku pro firmy i do veřejné správy. Nabízí produkty a služby, mezi nejvýznamnější patří personální systém OKbase a aplikace Checkbot pro monitoring průmyslových robotů. Pod hlavičkou OKškolení provozuje jedno z největších školicích center pro IT profesionály a vývojáře v ČR. Produkty společnosti jsou inovativní, moderní, spolehlivé a bezpečné.