Aplikace pro dvoufázové ověření(2FA): Nová úroveň zabezpečení od AdminIT s.r.o.

Aplikace AdminIT-2FA umožňuje ověřování přihlášení pomocí časového kódu (TOTP) nebo push notifikace. Základní verze je dostupná zdarma a nabízí možnost přizpůsobení vzhledu ověřování. Pro firmy a vývojáře je připravena rozšířená verze s podporou integrace a ukázkovou implementací v PHP.
Bezpečnostní klíče jsou šifrovány a ukládány výhradně na zařízení uživatele. "Naším cílem bylo vytvořit bezpečné a uživatelsky přívětivé řešení pro jednotlivce i firemní prostředí," uvedl Ing. Luboš Matějka, Ph.D., jednatel společnosti AdminIT s.r.o.
Více o aplikaci zde: www.adminit.cz/2fa/.
Příloha k tiskové zprávě je dostupná ZDE
Zdroj: AdminIT s.r.o.