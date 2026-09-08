Aplikace umělé inteligence Guanlan: vyšší přesnost, nižší náklady, chytřejší interakce

Detekce a analýza pomocí AI: Poplachy, na které se můžete spolehnout
Ochrana perimetru
Právě v oblasti perimetru jsou náklady spojené s chybnou detekcí nejvyšší. Starší systémy snadno spouštějí poplach způsobený zvířaty, povětrnostními vlivy a pohybující se vegetací, takže skutečné hrozby zanikají v záplavě případů, které je nutné vyhodnotit manuálně.
Guanlan řeší tento problém přímo na okraji sítě. Kamery DeepinViewX využívají tento model, čímž snižují počet falešných poplachů o 90 % a zároveň detekují na dvojnásobnou vzdálenost oproti tradičním kamerám, přičemž u stejného cíle dochází k polovičnímu počtu opakovaných poplachů. Ať už se jedná o optické kamery pro krátké perimetry, nebo o termální, radarové a optické senzory pro velké vzdálenosti, AI pomáhá omezovat rušivé signály.
Analytika pro konkrétní prostředí
Kromě perimetru jde společnost Guanlan nad rámec standardní detekce objektů a upozorňuje na vysoce rizikové situace ve specializovaných prostředích. Tyto aplikace, vyvinuté pro známá provozní rizika, obvykle snižují počet falešných poplachů o 70 % až 90 %.
• Bezpečnost a dodržování předpisů: Mezi příklady patří detekce osobních ochranných prostředků (OOP) na staveništích, detekce pádů v domovech s pečovatelskou službou a detekce kouření na čerpacích stanicích. Ve všech případech systém nepřetržitě sleduje rizikové chování a spouští okamžitá upozornění.
• Provozní rizika: Mezi příklady patří detekce vysokozdvižných vozíků v logistických parcích a včasná detekce požáru a kouře v dolech pomocí dvoukanálových termokamer.
• Specializovaná použití: Mezi příklady patří detekce zvířat na velkých farmách a detekce zakázaných předmětů v dopravních uzlech – v druhém případě s využitím rozsáhlých modelů pracujících s rentgenovým zářením a milimetrovými vlnami.
AI jako nástroj pro zvýšení efektivity: Více s menším úsilím
Úspora úložného prostoru díky inteligentní kompresi ROI
Konvenční kódování považuje každou část snímku za stejně důležitou pro uchování. Aby bylo možné dosáhnout průlomové optimalizace ukládání videa, zapojuje technologie Guanlan Encoding do kódovacího procesu rozsáhlý model počítačového vidění. Využívá přesnou segmentaci oblasti zájmu (Region of Interest – ROI) k zachování detailů u dynamických objektů – lidí, vozidel a dalších klíčových objektů – a zároveň aplikuje vyšší míru komprese na statické pozadí. Úspora úložného prostoru se v průměru pohybuje mezi 30 % a 50 %.
Vyhledávání ve videu pomocí pouhých několika slov
Hledání konkrétního momentu v nahraném videu bývá často zdlouhavé. Operátor má pouze hrubou představu o tom, co hledá, a nemá jinou možnost, jak daný moment přesně lokalizovat, než posouváním časové osy.
AcuSeek tento krok odstraňuje. Je založen na rozsáhlém multimodálním modelu pro vyhledávání ve videu pomocí přirozeného jazyka a porovnává obrazové charakteristiky s významem zapsané fráze, takže popis se stává vyhledávacím dotazem. Výsledky se zobrazí během několika sekund.
Další hranice: Software jako AI agent
Nový HIKO AI agent od společnosti Hikvision, který se objeví na platformě HikCentral Professional a v aplikaci Hik-Connect, zcela mění způsob interakce. Nachází se mezi systémem a uživatelem a přeměňuje složité konfigurace na jednoduché konverzační příkazy.
HIKO funguje jako AI asistent, který okamžitě provádí administrativní pokyny – například nastaví přístup návštěvníka na základě SPZ nebo vygeneruje zprávu o docházce pouhým dotazem. Funguje také jako AI strážce, který nahrazuje nastavování pravidel příkazy v přirozeném jazyce (např. „Upozorni mě, když je průchod zablokován"), opatřuje každý poplach písemným shrnutím a na základě situace sestavuje kontextová zvuková varování. A konečně jako vyhledávač AI Search rekonstruuje kompletní trasu pohybu osoby – na základě videozáznamů, záznamů o dveřích a údajů z ANPR (rozpoznávání registračních značek) – jednoduše na základě dotazu operátora: „Kam šel ten muž v modré košili?"
KONTAKT: Liu Luke, liuyunlong10@hikvision.com, +86-15210662217