Apokalyptické motivy, meditativní krajiny, otcovství v kresbách Michaela Noska

Galerie Bold představuje první samostatnou výstavu malíře Michaela Noska (*1990) s názvem Afterimage.
Autor, známý také svými expresivními vyšívanými maskami, zde uvádí nejnovější malby a kresby oscilující mezi abstrakcí a figurací, napětím a klidem.
Název Afterimage odkazuje k „paměti oka“ – světelnému otisku, který přetrvává i po zmizení podnětu. Stejně tak Noskovy obrazy zachycují prchavé duševní stavy, proměnlivé životní role a vzpomínky, které nezmizí, i když jejich intenzita časem vyhasíná.
Výstava sleduje autorovu cestu od dramatických černobílých kreseb s apokalyptickými motivy až k meditativním krajinám, kde mořská hladina zalitá světlem zapadajícího slunce působí jako zklidňující vizuální vzpomínka. Osobní rovina – zkušenost otcovství a každodenní péče – je do děl vetknuta s jemnou symbolikou a autentickou intenzitou.
Vernisáž proběhne 17. září od 18:00 v Bold Gallery.
O autorovi
Michael Nosek (1990) vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malby III, diplom 2016). Absolvoval také stáž na ISI Yogyakarta v Indonésii. Jeho práce byly představeny na řadě skupinových výstav v Česku i zahraničí, mimo jiné v Národní galerii Praha, MeetFactory, Pragovce, Living Art Museum v Reykjavíku či La Manufacture v Roubaix. Noskova tvorba osciluje mezi figurativním realismem a expresivní abstrakcí, důraz klade na precizní řemeslné zpracování.
Tematicky čerpá z osobních zkušeností, filozofie 20. století, dobrodružné literatury i religionistických témat. Žije a pracuje v Praze, svůj ateliér sdílí s umělkyní Eliškou Konečnou a jejich tříletým synem Kašparem.
Výstava: 17. 9. – 18. 10. 2025
Místo: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7
Kurátorka: Eva Bláhová
Otevírací doba: út–pá 13:00–18:00, so 11:00–16:00
BOLD GALLERY
U Měšťanského pivovaru 6a
170 00 Praha 7 - Holešovice