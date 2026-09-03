APsystems dosáhl významného milníku v bezpečnosti díky absolvování zkoušky UL 9540A u systému APstorage 261L

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  9:49
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Šanghaj (Čína) 3. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost APsystems dosáhla významného milníku v oblasti bezpečnosti svého portfolia pro ukládání energie pro komerční a průmyslové účely. Za přítomnosti svědků z TÜV Rheinland prošlo kapalně chlazené úložné řešení APstorage 261L úspěšně přísnou zkouškou šíření požáru podle normy UL 9540A, čímž prokázalo výjimečnou požární bezpečnost. Během testování byl tepelný únik zcela omezen na jednu skříň, aniž došlo k šíření na sousední jednotky, čímž byly překročeny standardní bezpečnostní požadavky v oboru.

Norma UL 9540A je celosvětově široce uznávána jako jedna z nejpřísnějších bezpečnostních norem pro systémy pro ukládání energie. Zkouška hodnotí chování při tepelném úniku na úrovni článků, modulů, jednotek a instalace, přičemž měří uvolňování tepla, tvorbu kouře, nárůst teploty a reakci systému, aby ověřila odolnost proti nebezpečí požáru a výbuchu.

Překračování průmyslových standardů

Úložná skříň APstorage 261L byla podrobena testování v extrémních podmínkách, přičemž pracovala při 100 % stavu nabití se záměrně deaktivovaným hasicím systémem. Ani za těchto náročných okolností nedošlo ke zkratu, šíření požáru ani výbuchu a skříň si po celou dobu testu zachovala svou konstrukční integritu.

Klíčové výsledky testů

  • Tepelný tok: bylo naměřeno 0 kW/m2 v blízkosti postižené skříně, což je výrazně pod prahovou hodnotou 1,3 kW/m2 stanovenou normou UL 9540A, čímž je vyloučeno riziko vznícení sousedních zařízení v důsledku tepelného záření.
  • Maximální povrchová teplota modulu: 83,9 °C jak na postiženém, tak na sousedních modulech, což dokazuje, že šíření tepla mezi moduly bylo účinně zabráněno.
  • Maximální teplota sousední stěny: 30,6 °C, pouze o 3,1 °C vyšší než teplota okolí, což potvrzuje téměř zanedbatelný tepelný dopad na okolní prostředí.

V každé fázi testovací hierarchie, od úrovně článků přes moduly až po úroveň skříně, zůstalo tepelné přehřátí plně omezeno na jednu skříň, čímž se úspěšně zabránilo jakémukoli šíření do sousedních skříní.

Bezpečnost již od návrhu

Bezpečnost je zabudována do každého aspektu konstrukce systému APstorage 261L. Systém je vybaven architekturou s jedním clusterem a kapalinovým chlazením, která udržuje teplotní výkyvy článků pod 3 °C, čímž prodlužuje životnost baterie a zároveň zvyšuje provozní bezpečnost.

Komplexní bezpečnostní architektura kombinuje:

  • Čtyřúrovňový systém požární ochrany
  • Aktivní větrání
  • Pasivní mechanismy uvolnění tlaku

Společně tyto prvky vytvářejí robustní, víceúrovňový bezpečnostní rámec, který chrání systém od úrovně článků až po celou instalaci.

Kompaktní, flexibilní a optimalizovaný pro evropské komerční a průmyslové projekty

Kromě vynikajících bezpečnostních parametrů byl systém APstorage 261L navržen tak, aby umožňoval rychlé a flexibilní nasazení v komerčních a průmyslových aplikacích po celé Evropě.

S půdorysnou plochou pouhých 1,3 m2 je systém vybaven připojením typu „připoj a hraj", které zjednodušuje instalaci a uvedení do provozu. Jeho modulární architektura umožňuje plynulé paralelní rozšiřování napříč více skříněmi, což z něj činí ideální řešení pro průmyslové objekty, komerční budovy a aplikace pro solární skladování a nabíjení.

Díky podpoře rozsáhlé evropské sítě společnosti APsystems a specializovanému skladu pro komerční a průmyslová řešení v Nizozemsku zajišťuje APstorage místní dostupnost produktů, odborná školení a spolehlivou technickou podporu přímo na místě.

Vzhledem k tomu, že společnost APsystems nadále rozšiřuje své portfolio komplexních řešení pro skladování energie, zůstává APstorage odhodlána poskytovat stále vyšší úroveň bezpečnosti, výkonu a spolehlivosti.

Další informace naleznete na: https://emea.apsystems.com/apstorage-ci/

Zdroj: APsystems

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