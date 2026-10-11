APsystems představí na Smart Energy Forum 2026 řešení pro ukládání energie v komerčním a průmyslovém sektoru

S tím, jak se evropská energetika dále vyvíjí, nabývají na významu integrace solární výroby, ukládání energie a inteligentního řízení energie. Komerční a průmysloví zákazníci hledají řešení pro ukládání energie, která nabízejí výjimečnou bezpečnost, dlouhodobou spolehlivost a provozní flexibilitu. Právě tyto požadavky trhu stojí v centru technologií, které společnost APsystems představí v Praze.
V centru pozornosti: pokročilá kapalinou chlazená úložiště energie pro komerční a průmyslový sektor
Hlavními exponáty na stánku společnosti APsystems budou APstorage 261L a APstorage 2000L, dva integrované systémy typu all-in-one pro ukládání energie s kapalinovým chlazením, navržené pro potřeby náročných komerčních a průmyslových projektů.
Systém APstorage 261L je robustní řešení průmyslové třídy určené pro náročná prostředí. Je vybaven čtyřvrstvou architekturou protipožární ochrany, bateriovými moduly s krytím IP65 a skříní s antikorozní ochranou C4/C5 pro vyšší odolnost. Systém úspěšně prošel přísnou zkouškou šíření požáru podle normy UL 9540A, což dále potvrzuje jeho špičkovou bezpečnost. Díky konstrukci typu all-in-one umožňuje paralelní zapojení až deseti jednotek s kapacitou až 2 MWh, přičemž kompaktní půdorys 1,3 m2 a tovární předmontáž mohou zkrátit dobu instalace na místě o více než 40 %.
Pro rozsáhlejší aplikace nabízí systém APstorage 2000L výkon na úrovni velkých energetických zařízení s dostupností systému vyšší než 99 %. Jeho architektura s nezávislým řízením na úrovni clusterů zajišťuje nepřetržitý provoz i v případě poruchy PCS. Díky pokročilým funkcím pro tvorbu sítě (grid-forming) podporuje systém černý start a spolehlivý provoz jak ve slabých sítích, tak v ostrovním režimu (off-grid). Plný nominální výkon si navíc udržuje i při okolních teplotách až 50 °C, takže je vhodný pro širokou škálu provozních podmínek.
Domácí úložiště, řešení DIY a mikroinvertory
Kromě portfolia pro komerční a průmyslový sektor představí společnost APsystems také třífázové domácí úložiště energie ELT-12 se střídavou vazbou (AC-coupled) v kombinaci s bateriovým systémem APbattery 51,2 V / 10,24 kWh. Společnost dále představí APB-U-16L, svou nejnovější vysokokapacitní baterii 16 kWh, která majitelům domů poskytne ještě větší flexibilitu při navrhování domácích úložných systémů.
Návštěvníci se budou moci seznámit také se systémem Lake-6, jednofázovým úložištěm energie typu plug-in se střídavou vazbou, který je vybaven integrovanou baterií 6 kWh a nabíjecím a vybíjecím výkonem 2 500 W. Systém Lake-6, navržený s důrazem na jednoduchost a snadnou instalaci, zpřístupňuje svépomocné i domácí ukládání energie více než kdy dříve.
Sestavu doplňuje QT2D, osvědčený třífázový mikroinvertor společnosti APsystems. Mikroinvertor QT2D nabízí monitorování a řízení na úrovni modulů a spojuje vysokou účinnost, bezpečnost a inteligentní řízení energie, což z něj činí výbornou volbu pro domácí i komerční solární instalace.
Setkejte se se společností APsystems v Praze
Po celou dobu veletrhu SEF 2026 budou produktoví specialisté a obchodní zástupci společnosti APsystems k dispozici, aby předvedli nejnovější technologie společnosti, zodpověděli technické dotazy a prodiskutovali projektové příležitosti a možná partnerství.
Návštěvníci se na stánku mohou také zapojit do interaktivních her a aktivit a zasoutěžit si o exkluzivní dárky od společnosti APsystems a přitom si prohlédnout celou škálu vystavených řešení.
Navštivte společnost APsystems na stánku 1-10 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Praze ve dnech 14.–15. října 2026.
Další informace najdete na stránce APsystems to Showcase Advanced C&I Energy Storage Solutions at Smart Energy Forum 2026 - APsystems EMEA
Zdroj: APsystems
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59570.