Aquapalace Praha je Nejdůvěryhodnější značka roku 2025

Praha 18. listopadu 2025 (PROTEXT) - Největší zábavní aquapark v České republice se stal vítězem průzkumu Nejdůvěryhodnější značka roku 2025 v kategorii zábavní parky a aquaparky. Co je nejlepším důkazem spotřebitelské důvěry? Když vás sami spotřebitelé zvolí Nejdůvěryhodnější značkou!

Nezávislé ocenění českých spotřebitelů Nejdůvěryhodnější značka 2025 vyhlásilo výsledky jedenáctého ročníku. Výzkum realizovaný společností NielsenIQ proběhl na reprezentativním vzorku 4000 respondentů, kteří hodnotili téměř 900 značek v 95 kategoriích. Čeští zákazníci v letošním roce zdůraznili především spolehlivost a kvalitu jako klíčové pilíře důvěry. Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. listopadu v pražském Cubex Centru.

„Ocenění je pro nás radostí i důkazem, že důvěra je důležitá a není náhodná. Je potvrzením, že naše práce je profesionální a má sílu měnit běžný den v nezapomenutelný zážitek. Důvěra návštěvníků a to, že se k nám opětovně vracejí, je pro nás největší odměnou,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

Aquapalace Praha je největší sportovně-relaxační centrum svého druhu v České republice. Jeho součástí je Vodní svět se třemi tematickými paláci, více než 24 skluzavkami a tobogány, mořským vlnobitím a nejdelší Divokou řekou v ČR. Komplex dále zahrnuje největší Saunový svět v ČR s 19 různými prohřívárnami pro luxusní i netradiční saunování, kde je prostor rozdělen na tři části – klasické finské sauny, římské lázně a venkovní část. Návštěvníci si také mohou užít soukromé spa a vířivky, nechat se hýčkat masážemi a luxusními procedurami ve Spa & Wellness nebo si protáhnout tělo v jednom z nejmodernějších fitness center v Praze.

Zdroj: Aquapalace Praha

Více informací najdete na www.aquapalace.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

Z pohřbu kardinála Dominika Duky.

