Aquapalace Praha je Nejdůvěryhodnější značka roku 2025

Nezávislé ocenění českých spotřebitelů Nejdůvěryhodnější značka 2025 vyhlásilo výsledky jedenáctého ročníku. Výzkum realizovaný společností NielsenIQ proběhl na reprezentativním vzorku 4000 respondentů, kteří hodnotili téměř 900 značek v 95 kategoriích. Čeští zákazníci v letošním roce zdůraznili především spolehlivost a kvalitu jako klíčové pilíře důvěry. Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. listopadu v pražském Cubex Centru.
„Ocenění je pro nás radostí i důkazem, že důvěra je důležitá a není náhodná. Je potvrzením, že naše práce je profesionální a má sílu měnit běžný den v nezapomenutelný zážitek. Důvěra návštěvníků a to, že se k nám opětovně vracejí, je pro nás největší odměnou,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Aquapalace Praha je největší sportovně-relaxační centrum svého druhu v České republice. Jeho součástí je Vodní svět se třemi tematickými paláci, více než 24 skluzavkami a tobogány, mořským vlnobitím a nejdelší Divokou řekou v ČR. Komplex dále zahrnuje největší Saunový svět v ČR s 19 různými prohřívárnami pro luxusní i netradiční saunování, kde je prostor rozdělen na tři části – klasické finské sauny, římské lázně a venkovní část. Návštěvníci si také mohou užít soukromé spa a vířivky, nechat se hýčkat masážemi a luxusními procedurami ve Spa & Wellness nebo si protáhnout tělo v jednom z nejmodernějších fitness center v Praze.
Zdroj: Aquapalace Praha
Více informací najdete na www.aquapalace.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.