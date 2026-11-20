Již dvanáctý ročník programu Důvěryhodné značky ocenil 91 značek, které si v jednotlivých kategoriích získaly největší důvěru českých spotřebitelů. O výsledcích rozhodl nezávislý průzkum, realizovaný na reprezentativním vzorku respondentů z ČR. Ten potvrdil význam dlouhodobé kvality a spolehlivosti, kdy řada značek, jako Aquapalace Praha, dokázala navázat na svá předchozí prvenství a obhájit pozici ve své kategorii. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 5. listopadu 2026 v pražském Cubex Centru.
„Velmi si vážíme toho, že nám čeští zákazníci znovu vyjádřili svou důvěru. Vnímáme to jako potvrzení, že dlouhodobá práce na kvalitě služeb, neustálé inovace a snaha přinášet návštěvníkům nové zážitky mají smysl. Největší odměnou je pro nás spokojenost hostů a jejich opakované návraty. Právě jejich důvěra nás motivuje posouvat Aquapalace Praha stále dál,“ říká Vladana Mrázová Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Aquapalace Praha je největší sportovně-relaxační centrum svého druhu v České republice. Jeho součástí je Vodní svět se třemi tematickými paláci, více než 24 skluzavkami a tobogány, mořským vlnobitím a nejdelší Divokou řekou v ČR. K odpočinku a regeneraci láká největší Saunový svět v České republice s klasickými finskými saunami, římskými lázněmi a venkovní zónou. Ve Spa & Wellness si lze dopřát privátní spa, masáže i zkrášlující a relaxační procedury. Na své si přijdou také milovníci aktivního pohybu, kteří mohou využít moderní fitness centrum vybavené špičkovými technologiemi nebo si vybrat z nabídky skupinových lekcí a kruhových tréninků.
Více informací najdete na www.aquapalace.cz
Zdroj: PEPRconsulting, Aquapalace Praha
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