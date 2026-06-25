Aquapalace Praha patří mezi turistickou elitu Česka! Má bronzovou příčku

Přehled návštěvnosti turistických cílů sestavila Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism na základě sledování více než 1300 turistických atraktivit po celé České republice.
Historický výsledek potvrzuje sílu značky Aquapalace Praha
Třetí místo mezi všemi turistickými cíli České republiky představuje pro Aquapalace Praha významný milník a potvrzení jeho výjimečného postavení na mapě českého cestovního ruchu. Resort se dlouhodobě řadí mezi nejvyhledávanější destinace pro rodiny s dětmi, milovníky vodních atrakcí, wellness i aktivního odpočinku.
Za mimořádným růstem návštěvnosti stojí především dlouhodobá strategie neustálého rozvoje. Aquapalace Praha každoročně investuje do nových atrakcí, moderních technologií, tematických akcí i zkvalitňování služeb, aby návštěvníkům nabízel zážitky, které nemají v České republice obdoby.
„Získat bronzovou příčku mezi všemi turistickými cíli České republiky je pro nás obrovská čest. O to více nás těší, že za tímto výsledkem stojí důvěra téměř 1,2 milionu návštěvníků. Je to ocenění dlouhodobé práce celého týmu i naší strategie neustále přicházet s novinkami, které posouvají hranice zábavy, relaxace a volnočasových zážitků,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Inovace jako klíč k úspěchu
Právě inovace jsou jedním z hlavních důvodů, proč se Aquapalace Praha již řadu let drží na špičce návštěvnosti. Návštěvníci zde nenajdou pouze vodní zábavu, ale stále nové zážitky, které z každé návštěvy dělají něco výjimečného.
Letošní sezóna přináší evropský unikát – největší projekci na vodní clonu přímo uvnitř oblíbeného tobogánu CRAZY Tube. Tento revoluční technologický prvek proměňuje běžnou jízdu v pohlcující audiovizuální dobrodružství plné světelných efektů, animací a hudby. Aquapalace Praha tak opět potvrzuje svou pozici lídra v oblasti zážitkové zábavy a inovací.
Vedle této novinky nabízí resort také Divokou řeku, nejdelší tobogán v České republice, mořské vlnobití, více než 21 skluzavek a tobogánů, největší Saunový svět v ČR s 19 druhy saun a prohříváren, luxusní Spa & Wellness centrum i jedno z nejmodernějších fitness center.
Tahitské léto 2026
Aquapalace Praha aktuálně navazuje na svůj historický úspěch prázdninovým programem Tahitské léto, který promění resort v exotický ostrov plný tropické atmosféry, hudby, tance a zábavy pro celou rodinu. Návštěvníky čekají animační programy, tematické show, soutěže i gastronomické speciality inspirované Polynésií.
Více informací, program Tahitského léto a vstupenky najde na www.aquapalace.cz.
Zdroj: PEPRconsulting, Aquapalace Praha