Aquapalace Praha: Podnikatelský projekt roku 2025 za recyklaci vody

Letos byla ocenění vůbec poprvé udělena za projekty realizované v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Mezi oceněnými, kteří svými projekty posouvají české podnikání vpřed se výrazně prosadila společnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., která získala 2. místo v kategorii Oběhové hospodářství.
Oceněný projekt: chytrá recyklace vody v Aquapalace Praha GMF Aquapark Prague, provozovatel komplexu Aquapalace Praha – největšího aquaparku ve střední Evropě – uspěl díky technologickému projektu zaměřenému na úsporu a opětovné využití vody. Projekt zahrnoval pořízení a instalaci moderních vodoměrů a technologie na principu ultrafiltrace a reverzní osmózy, které umožňují recyklaci vody z praní pískových filtrů.
„Tento krok přináší Aquapalace Praha výrazné provozní úspory a současně představuje významný příspěvek k udržitelnému nakládání s vodními zdroji. Projekt je příkladem toho, jak mohou moderní technologie efektivně snižovat environmentální stopu velkých provozů,“ říká generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková.
Díky oceněnému projektu potvrzuje GMF Aquapark Prague svou dlouhodobou strategii zaměřenou nejen na komfort návštěvníků, ale i na šetrný, inteligentní a ekonomicky efektivní provoz.
