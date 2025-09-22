Aquapalace Praha potvrzuje pozici lídra: opět držitelem Czech Superbrands 2025

„Opětovné udělení tohoto prestižního ocenění je pro nás obrovským uznáním. Potvrzuje, že naše úsilí o neustálé inovace, rozvoj a zlepšování služeb směřuje správným směrem. Zároveň je to pro naše hosty jasné ujištění, že v Aquapalace Praha vždy dostanou tu nejvyšší kvalitu,“ říká Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
Program Superbrands funguje již více než 30 let a působí v 85 zemích světa a je uznáván jako globální autorita v oblasti hodnocení značek. Pečeť kvality je udělována pouze těm značkám, které dosahují vynikajících výsledků, mají silný příběh a jsou pevně zakořeněny v povědomí zákazníků. Do programu Superbrands se přitom značky nemohou samy přihlásit – výběr probíhá na základě hodnocení odborné poroty a analýz trhu.
Na slavnostním předávání ocenění, které již tradičně doprovodil i unikátní kulturní program, se setkali zástupci oceněných značek, členové odborné poroty a zástupci médií. Nechyběly ani významné osobnosti podnikatelského a společenského života. Osobností roku 2025 byl vyhlášen herec Jiří Mádl a vítězem speciálního ocenění Honorary Superbrand pro rok 2025 se stala organizace Nadace krása pomoci, za kterou cenu převzala zakladatelka Taťána Kuchařová.
Více o ocenění najdete ZDE, informace z Aquapalace Praha pak na www.aquapalace.cz
Zdroj: Aquapalace Praha
PROTEXT