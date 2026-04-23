Aquapalace Praha: víc než zábava – srdce regionu a místo, kde to žije

Jeden z nejmodernějších a nejkomplexnějších zábavních areálů v České republice nabízí pod jednou střechou široké spektrum služeb – od vodní zábavy, saunování, spa a wellness, přes fitness, balneo a medical péči až po komfortní ubytování v Aquapalace Hotel Prague. Nedílnou součástí všech části Aquapalace jsou i bohaté gastronomické služby – od rychlého občerstvení přes stylové restaurace až po oblíbené vodní bary. To vše v bezprostřední blízkosti hlavního města vytváří ideální zázemí nejen pro jednotlivce a rodiny, ale i pro firemní klientelu a organizátory společenských akcí.
Nejzábavnější aquapark ve střední Evropě situovaný v Čestlicích u Prahy, dlouhodobě dokazuje, že patří mezi špičku – a to nejen rozsahem, ale i návštěvností. V uplynulém roce prošlo jeho branami více než jeden milion návštěvníků. Aquapalace Praha se tak stal nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Středočeském kraji a čtvrtým nejnavštěvovanějším místem v rámci celé České republiky.
Aquapalace Praha je však nejen centrem zábavy, ale také důležitým regionálním partnerem. Aktivně podporuje lokální komunity a samosprávu – poskytuje vstupenky do Vodního a Saunového světa na obecní plesy, v rámci pořádaných lokálních akcí typu Dětské dny, ale i akce v rámci programů místních sdružení jako jsou dobrovolní hasiči. Zapojením do regionálních aktivit posiluje komunitní život a stává se přirozeným centrem dění v okolí. Díky propojení špičkových služeb a společenské odpovědnosti je místem, které má skutečný přesah.
Aquapalace Praha tak i nadále potvrzuje, že je místem, kde se snoubí špičková zábava, relaxace, inovace i odpovědný přístup ke komunitě a regionu. Neustálý rozvoj, důraz na kvalitu služeb a schopnost přinášet stále nové zážitky z něj činí destinaci, kam se návštěvníci rádi opakovaně vracejí.
Zdroj: Aquapalace Praha
