Aquapalace Praha zahajuje Tahitské léto

„Letos jsme se rozhodli přenést návštěvníky na Tahiti a nabídnout jim jedinečnou letní atmosféru plnou zábavy, relaxace a exotických zážitků. Ve Vodním světě budou po celé léto probíhat tematické animační programy, taneční a hudební vystoupení, tematické večery i speciální gastronomická nabídka inspirovaná tropickými ostrovy,“ uvedla Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.
A dodává: „Nejvýraznější novinkou letošního léta je unikátní technologický prvek integrovaný přímo do tobogánu, který proměňuje jízdu v interaktivní audiovizuální zážitek. Jedná se o projekci na vodní clonu přímo v tobogánu Crazy tube. Návštěvníci si mohou vybírat z několika tematických scénářů a sami tak ovlivnit podobu své jízdy. Rozsahem i technickým řešením jde o největší instalaci svého druhu v Evropě.“
Tropický ráj
Tahiti je symbolem exotické krásy, nekonečných lagun, tropické přírody a klidného ostrovního života. V Aquapalace Praha však stačí udělat jen pár kroků a návštěvníci se ocitnou v prostředí inspirovaném jedním z nejkrásnějších koutů Tichomoří. Čekají je tropické teploty vody i vzduchu, mořské vlnobití, oblíbená Divoká řeka, desítky vodních atrakcí a pestrý letní program pro všechny věkové kategorie.
Po celé léto budou připraveny tematické animační programy, soutěže a hry pro děti, zatímco dospělí si užijí hudební a taneční večery, speciální eventy i další doprovodný program. Nedílnou součástí Léta na Tahiti bude také gastronomická nabídka inspirovaná chutěmi Pacifiku – od lehkých tropických pokrmů přes ovocné speciality až po osvěžující koktejly plné exotických ingrediencí.
Polynéská inspirace ve wellness i saunovém světě
Atmosféra Tahiti se během léta promítne také do dalších částí resortu. Ve Spa & Wellness i v největším Saunovém světě v České republice budou připraveny speciální tematické procedury inspirované Polynésií a tropickými ostrovy. Návštěvníci se mohou těšit na aromaterapeutické rituály, relaxační ceremoniály s exotickými vůněmi, muzikoterapii i osvěžující peelingy s přírodními ingrediencemi.
Ve Spa budou k dispozici také nové letní procedury inspirované tropickými ostrovy, které propojí hlubokou relaxaci s vůněmi exotického ovoce, květů tiare a dalších ingrediencí typických pro prostředí Tahiti.
Více informací, vstupenky a kompletní letní program najdete na www.aquapalace.cz.
Aquapalace Praha – léto jako na Tahiti.
Zdroj: Aquapalace Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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