AQUATHERM PRAHA nabídne nejnovější trendy TZB oboru a nastíní jeho vývoj

Již 26. ročník mezinárodního veletrhu AQUATHERM PRAHA představí ve třech halách výstaviště PVA EXPO PRAHA komplexní přehlídku technického zařízení budov, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy z oblasti veřejné i komerční sféry.
„Letošním ročníkem budou rezonovat témata udržitelnosti, dekarbonizace, efektivity, autonomního řízení, kybernetické bezpečnosti technických systémů, dopadů evropské i české legislativy na návrh a provoz budov či koncepce BIM a další. Kromě poutavých expozic více než 150 vystavovatelů z ČR i ze zahraničí z odvětví vytápění, chlazení, větrání a energetického managementu bude připraven také program pro odborníky i širokou veřejnost,“ řekla hlavní manažerka veletrhu Jitka Bakalíková.
Čtyři dny s nabitým programem
Veletrh AQUATHERM PRAHA není jen přehlídkou nejnovějších technologií a inovací, ale také místem, kde se setkávají odborníci a profesionálové napříč odvětvími i zájemci z řad široké veřejnosti v rámci doprovodného programu. Čtyřdenní odborný program se letos představí v novém konceptu Aquatherm Business Fórum 2026, jehož odbornou garanci převzala ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz Dagmar Kopačková. V bloku VIP hostů s názvem Perspektivy pozemního stavitelství 2026/2027, OZE a energetiky začínajícím v 10:30 vystoupí také Ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček.
Program rozdělený do čtyř dnů budou tvořit tematické bloky, které nabídnou přednášky, rozhovory s experty či praktické prezentace. Zaměří se na efektivní využití tepelných čerpadel v rezidenčních i komerčních budovách, moderní klimatizační a vzduchotechnické systémy, na témata energetického managementu a digitálního řízení provozu budov a také bezpečnosti a spolehlivosti technických systémů.
Novinkou bude 6. ročník konference ESG Fórum, která proběhne ve čtvrtek 5. března. Její podtitul Za svět i podnikání udržitelnější: Energie jako cenná komodita nastiňuje zaměření na efektivní a udržitelný provoz výrobních a logistických center, včetně role energeticky úsporných technologií, vytápění a chlazení v naplňování ESG cílů.
Silné značky, impozantní expozice
V halách PVA EXPO PRAHA nebudou chybět impozantní expozice od významných firem. Za oblast vzduchotechniky a klimatizací se představí například CIUR a.s., divize TZB, SOKRA s.r.o., Haier klimatizace, Samsung Electronics Czech and Slovak, SINCLAIR Global Group s.r.o., KLIMA – CLASSIC s.r.o., značka Toshiba, Hisense – Powering s.r.o, REKUPER SYCHROV, s.r.o. a další. Z oboru vytápění uvidí návštěvníci produkty společností ATMOS Jaroslav Cankař a syn, Viessmann, spol. s r.o. KORADO, a.s., Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., člen skupiny NIBE, ENBRA, a. s., Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. či Protherm a Vaillant. Společnost Photomate představí první den veletrhu v 11 hodin v exkluzivní premiéře nové tepelné čerpadlo ERAmaster s vlastním systémem řízení energií (EMS).
Sanitu na veletrhu zastoupí společnosti LAUFEN CZ s.r.o., CHUDĚJ, s.r.o. nebo Geberit spol. s r.o., který v Letňanech představí špičkový WC systém kombinující mimořádný výkon s tichým provozem. Tento systém dosahuje výkonu, který až desetkrát převyšuje standardní normy, což zajišťuje maximální efektivitu a spolehlivost v každodenním používání.
Více o programu na: https://aquatherm-praha.com/doprovodny-program.
Jaké obory se budou v rámci AQUATHERM PRAHA prezentovat?
- Vytápění, energie a technologická zařízení
- Obnovitelné a alternativní zdroje energie
- Chlazení, vzduchotechnika a klimatizace
- Potrubí, armatury, ventily a instalační technika
- Bazény, sauny, sanita, koupelny a design
- Měření, řízení a regulace
- Nástroje, software a metodiky pro návrhy technických systémů
- Energetická udržitelnost budov
- ESG metodika udržitelnosti staveb
- Vzdělávání, odborná literatura, poradenství, ostatní
Vše o veletrhu na www.aquatherm-praha.com.
Zdroj: ABF, a.s.