Architektonická soutěž na obnovu komplexu Palace vrcholí. Antracit odhalí vítězný návrh na festivalu Meat Design

Závěrečné kolo mezinárodního soutěžního dialogu proběhne 7. listopadu v Ostravě za osobní účasti členů poroty a všech pěti architektonických týmů, které na svých návrzích pracují téměř půl roku: Kuehn Malvezzi (DE), NEUHÄUSL HUNAL (CZ), Objektor + Atelier Altan (CZ/FR), ROAR architekti (SK), re:architekti + onsitestudio + Transsolar (CZ/IT/DE). V této fázi započne rozhodování o podobě jedné z nejvýznamnějších architektonických a urbanistických lokalit v centru města. „Po prvním kole jsme jednotlivým týmům poskytli zpětnou vazbu a zpřesnili zadání, což je hlavní přínos soutěžního dialogu, který dává prostor k diskusi mezi investorem, porotou a architekty a vede ke kvalitnějšímu výsledku. Ve finálním kole se potká pět odlišných přístupů k jednomu místu. Porota bude nyní vybírat návrh, který má komplexu Palace navrátit jeho funkci a obnovit jeho důstojné postavení v centru Ostravy. Samotná soutěž však není cíl, je to teprve startovní čára – čeká nás příprava projektu a stavebních prací. Jsme si vědomi očekávání, které s sebou obnova takové dominanty nese,“ říká Zuzana Bajgarová, ředitelka developerské skupiny Antracit a členka poroty.
Vítězný návrh představí Antracit v pátek 21. listopadu při dopolední tiskové konferenci ve společenském sále Palace za osobní účasti architektů. Následně se veřejnosti otevře část komplexu s výstavou všech soutěžních návrhů i komentovanými prohlídkami. Poté se od 17 hodin na hlavní scéně festivalu Meat Design Ostrava uskuteční debata s vítězným architektonickým týmem a po celý festival zve Antracit také do expozice malometrážního bytu, který naznačí možný koncept dispozic budoucích bytů v Palace. Téma bydlení se dál promítá do sobotního programu a reflektuje různorodý přístup Antracit k rozvoji bydlení v Ostravě. Od 14 hodin proběhne debata s architektem Petrem Kundrátem k projektu obnovy historické Vily Dvořákova a s Tomášem Vránkem ze společnosti Coral Construction Technologies, který na festivalu představí ukázku 3D tisku části betonového domu z dalšího připravovaného projektu skupiny Antracit „Bydlení Meandry“, realizovaného právě touto technologií. Antracit i Coral Construction Technologies jsou součástí investičního holdingu Purposia Group. Sobotní program bude pokračovat festivalovým eventem MEAT UP: PALACE TRANSFORMATION, který zve do společenského sálu Palace na sérii dynamických přednášek a interaktivních instalací.
Festival Meat Design se tak od 21. do 23. listopadu stane hlavní platformou, kde Antracit představí veřejnosti projekt Palace v různých formách – od odhalení vítězného návrhu, přes výstavu a komentované prohlídky, až po debaty a expozice. „Chceme, aby se lidé seznámili s našim projektem Palace z různých pohledů. Nejde jen o výsledný návrh, ale i jeho smysl, širší souvislosti a přínos pro město,“ uzavírá pozvání Zuzana Bajgarová, ředitelka Antracit.
Více o architektonické soutěži: https://cceamoba.cz/souteze/pos
Více o programu na Meat Design: https://meatdesign.cz/
Zdroj: Antracit