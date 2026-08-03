Architektura s vášní pro motorismus

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Krakov (Polsko) 3. srpna 2026 (PROTEXT) - Existují domy, v nichž garáž nenápadně splývá s fasádou. V této realizaci v Krakově na břehu Visly se stala záměrně zdůrazněným prvkem kompozice. Dvě široké grafitové plochy garážových vrat umocňují horizontální členění fasády a po překročení prahu vedou do interiéru, který více připomíná soukromé automobilové studio než běžné parkovací stání.

Dům navržený s promyšlenou koncepcí

Bílá, antracitová a teplý odstín obkladů vytvářejí klidnou a vyváženou barevnou paletu. Velké prosklené plochy chráněné venkovními žaluziemi dodávají stavbě lehkost, zatímco plochá střecha a výrazné rámy podtrhují její modernistický charakter. Na tomto pozadí garáž nepůsobí jako náhodný prvek. Je součástí reprezentativního průčelí domu – stejně důležitou jako vstup, okna nebo okolní zeleň.

U dvojgaráže je to o to důležitější, že dvě velká garážová vrata zabírají značnou část fasády. Byla zde použita dvě nezávislá sekční vrata UniTherm značky WIŚNIOWSKI, každá s vlastním pohonem. Díky tomu mohou obyvatelé domu otevřít pouze vybraná vrata a vjet dovnitř, aniž by museli vystoupit z vozu. Jedná se o jednoduché řešení, které uživatelé ocení zejména za deště, po setmění a během zimních rán.

Zvenčí tvoří vrata jednolité a uspořádané plochy. Jejich grafitová barva navazuje na odstín okenních rámů i tmavé části fasády. Po zavření vrata téměř splývají se stěnou a vodorovné členění panelů opticky prodlužuje hmotu stavby.

Dva samostatné pohony zajišťují pohodlné každodenní používání. Otevření pouze jedněch vrat zkracuje dobu, po kterou zůstává interiér přímo propojen s okolním prostředím, a omezuje tak i zbytečnou výměnu vzduchu. U garáže propojené s hmotou domu jde o detail, který přispívá k tepelnému komfortu a umožňuje přizpůsobit provoz aktuálním potřebám – ať už jde o výjezd autem, motocyklem nebo krátké údržbové práce.

Komfort zakotvený v konstrukci

Minimalistický vzhled skrývá řešení navržená speciálně pro garáž integrovanou do hmoty domu. Vrata UniTherm využívají panely INNOVO o tloušťce 60 mm. Doplňuje je systém těsnění: mezi panely, po stranách, v horní i spodní části. Společně pomáhají omezovat únik tepla i pronikání chladného vzduchu, což je důležité zejména tehdy, když garáž sousedí s vytápěnou částí domu a je využívána po celý rok.

V panelu je plech v místě upevnění jednotlivých prvků vícenásobně ohýbán, což zvyšuje stabilitu spojů. Konstrukci tohoto modelu doplňují mimo jiné ochranné prvky proti následkům přetržení lanek a prasknutí pružin, bezpečný tvar panelů i ochrana proti přetížení u automatické verze. Právě taková, na první pohled neviditelná řešení rozhodují o tom, zda velká vrata fungují spolehlivě, tiše a plynule.

Od parkovacího stání k soukromému automobilovému studiu

Po otevření vrat přenechává technická preciznost prostor emocím. Zelené BMW a černý motocykl tvoří výraznou dvojici a soustava šestiúhelníkových LED svítidel dodává interiéru charakter moderního detailingového studia. Světlo rozptýlené do mnoha světelných linií zvýrazňuje linie karoserie, omezuje ostré stíny a usnadňuje péči o vozidla.

Leštěná podlaha s jemným dekorativním vzorem odráží geometrické světelné odlesky a umocňuje dojem uspořádanosti. Tmavý strop ukrývá instalace, šedé stěny zůstávají neutrálním pozadím pro sytě zelený vůz a světlé vnitřní plochy vrat prosvětlují zadní část prostoru. Každý materiál zde plní estetickou i praktickou funkci.

Dům s místem pro vášeň

Největší předností této realizace není jediný výrazný detail, ale promyšlená souhra všech návrhových rozhodnutí. Architektura domu, barva vrat, automatizace i řešení interiéru tvoří jeden promyšlený celek. Garáž je pohodlným přechodem mezi cestou a domovem, ale také místem pro vášeň – můžete zde zaparkovat, pečovat o svůj vůz, připravit motocykl na sezónu nebo se jednoduše na chvíli zastavit u svého oblíbeného stroje.

Zdroj: Wiśniowski

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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