Arclin rozšiřuje své působení díky strategické akvizici Willamette Valley Company

Autor:
  9:05
Alpharetta (Georgia) 19. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Arclin, přední firma v oblasti materiálových věd, oznámila, že uzavřela dohodu o koupi firmy Willamette Valley Company („WVCO"), výrobce a distributora široké škály produktů a služeb na míru pro segmenty dřevařských výrobků, železniční dopravy, oprav betonu, dopravy, infrastruktury a spotřebního zboží.

„Jsme nadšeni, že můžeme v naší organizaci přivítat společnost Willamette Valley Company," uvedl generální ředitel Arclinu Bradley Bolduc. „Jejich inovativní technologie a produktové portfolio se dokonale doplňují s naším podnikáním a vytvářejí přínosné spojení pro naše zákazníky. Díky společnému důrazu na kvalitu v oblasti dřevařských výrobků nám tato akvizice umožní poskytovat ještě vyšší přidanou hodnotu a rozšířit příležitosti napříč segmenty, v nichž působíme," dodal Bolduc.

Akvizice společnosti WVCO představuje zásadní krok v rozšiřování schopností společnosti Arclin v oblasti materiálových věd o inženýrské opravné systémy, speciální lepidla a infrastrukturní řešení, kde jsou pro výsledky zákazníků klíčové vysoce výkonné polymery a jejich složení. Díky této akvizici se síť Arclinu rozšíří o osm výrobních závodů a přibližně 500 nových zaměstnanců, kteří doplní stávající tým společnosti čítající zhruba 1 200 osob.

„Tato akvizice představuje vysoce strategický krok a přinese výrazné provozní úspory," uvedl Mark Glaspey, prezident společnosti Arclin. „Spojením našich schopností budeme schopni nabídnout zákazníkům širší portfolio řešení a zároveň rozšíříme svůj geografický dosah a otevřou se nám nové příležitosti k růstu."

„Rozhodnutí prodat společnost Willamette Valley Company firmě Arclin představuje přirozený krok ve vývoji našeho podnikání," uvedl John Murray, prezident a generální ředitel společnosti WVCO. „Špičková provozní struktura společnosti Arclin urychlí inovace našich produktů a podpoří udržitelný růst. Spojení hlubokých technických znalostí, široké znalostní základny a schopnosti rychle nasazovat zdroje společností Arclin a WVCO bude klíčové pro naplnění naší strategie růstu. Připojení k Arclinu představuje pro náš tým vzrušující příležitost a těšíme se, že budeme podnikání společně posouvat vpřed," dodal Murray.

O společnosti Arclin

Arclin je přední společnost v oblasti materiálových věd a výrobce polymerních technologií, technických produktů a specializovaných materiálů pro stavebnictví, zemědělství, dopravní infrastrukturu, ochranu před povětrnostními vlivy a požáry, farmacii, výživu, elektroniku, design a další odvětví. Arclin sídlí ve městě Alpharetta ve státě Georgia a má pobočky a výrobní závody po celých Spojených státech, Kanadě a Spojeném království a vyrábí pro zákazníky po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.arclin.com .

O společnoti Willamette Valley Company

Společnost Willamette Valley Company, založená v roce 1952, je poskytovatelem technických řešení specializujícím se na širokou škálu chemických a aplikačních systémů. WVCO je nadnárodní společnost, která vyrábí a distribuuje širokou škálu produktů a služeb na míru po celém světě. Ačkoli původně působila v dřevařském průmyslu, její odbornost a řešení dnes zahrnují inovativní řešení pro opravy železničních pražců, systémy pro opravy betonu, záplaty, tmely, lepidla, robotiku, inženýrské služby a další produkty pro desítky průmyslových odvětví. Další informace naleznete na stránkách https://wilvaco.com .

 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpg 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=QpjnjWMZM_c Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848346/The_Willamette_Valley_Company.jpg 

 

KONTAKT: Inquiries@Arclin.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Nemocnice Jihlava omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy

ilustrační snímek

Jihlavská nemocnice omezila kvůli epidemii respiračních nemocí návštěvy pacientů. Nebudou denně, ale jen v některých dnech. Opatření má platnost do 5. ledna...

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Pardubice plánují obnovu sportoviště na Slovanech, čekají na směnu pozemků

ilustrační snímek

Město Pardubice patrně do několika let díky směně pozemků získá do svého majetku sportovní areál na Slovanech. Zchátralé sportoviště chce opravit, dopředu si...

19. prosince 2025  10:44,  aktualizováno  10:44

Zoo Brno přišla o tygřici Satu, kterou mohli návštěvníci vídat 20 let

ilustrační snímek

Zoo Brno přišla tento týden o tygřici, kterou zde návštěvníci mohli vídat 20 let. Samici tygra sumaterského Satu musel veterinář kvůli jejímu zhoršenému...

19. prosince 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Po jedenáctiměsíční rekonstrukci skončila oprava stanice metra Pankrác. (19....

Po téměř roční rekonstrukci se odpoledne pro cestující v Praze znovu otevře stanice metra Pankrác na trase C. První souprava by tu měla zastavit po 14. hodině. Stanice bude nově fungovat také jako...

19. prosince 2025  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) na návrh vlády rozpustil neparlamentní Hnutí PES se sídlem v Jincích na Příbramsku. Důvodem jsou nedodané výroční finanční zprávy....

19. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Ostravská zoo odchovává mládě karakala, v Evropě jich ubývá

OstravskĂˇ zoo odchovĂˇvĂˇ mlĂˇdÄ› karakala, v EvropÄ› jich ubĂ˝vĂˇ

Zoo Ostrava odchovává mládě karakala. Populace těchto kočkovitých šelem v evropských zahradách se v posledních letech výrazně zmenšila a odchovy nejsou nijak...

19. prosince 2025  10:20,  aktualizováno  10:20

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pálenice v bývalé prádelně. Muž na Zlínsku vyráběl alkohol v žalostných podmínkách

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s...

Nelegální pálenici nacházející se v bývalé prádelně u domu na Zlínsku odhalili před několika dny celníci. Zabavili kompletní destilační zařízení a také vypálené ovocné destiláty, celkem 49 litrů...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Globální hřiště: Fans Festival 2026 společnosti Haier propojuje sport, technologie a komunitu

19. prosince 2025  11:49

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

19. prosince 2025  11:48

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou zahájení stavby nové tělocvičny na 22. základní škole (ZŠ) na...

19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.