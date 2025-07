Arei - Už 21 let vaším marketingovým partnerem

Důkaz místo slibů

Velmi si vážíme certifikace Top Rating, která oceňuje stabilitu, solventnost, důvěryhodnost a minimální riziko obchodu s naší společností. Hodnocení vysoké důvěryhodnosti jsme získali splněním následujících podmínek: nezadluženost, ziskovost a určitý základní kapitál. Registr solventních firem označuje společnosti, které podléhají monitoringu platební kázně.

Jsme spokojení až v případě, že je spokojený náš klient

Kdo se neřídí naším krédem, nepatří do našeho týmu specialistů, protože důvěra, jistota a preciznost jsou na prvních místech v žebříčku našich hodnot. Ctíme firemní identitu a přání klienta, proto s výrobou nezačínáme, dokud není vše podle jeho představ, ať už jde o vhodný typ tisku nebo barvy produktů i logotypu.

V našem portfoliu je více než 20.000 předmětů

Neriskujte. Vsaďte na reklamní předměty prvotřídní kvality, na kterou se můžete spolehnout. Arei se postará o vše, na co si vzpomenete. Stačí nás kontaktovat a domluvíme se přesně na tom, co si jen budete přát. Jsme nadšení do své práce, jsme kreativní detailisté a vždy preferujeme osobní přístup. Zapomeňte na kýč a nedělejte si ostudu. Přesvědčte se o tom, že námi nabízené předměty mohou být vkusné, kvalitní a stylové, v jednom z našich katalogů nebo si přímo na webu www.arei.cz vyberte konkrétní produkty dle vlastních preferencí. Mají být ekologické a udržitelné, funkční do tělocvičny, kuchyně nebo třeba do auta, bezpečnostní či snad reprezentativní? Nic pro nás není překážkou. Počítejte s námi také při pořádání hudebního festivalu nebo jiné kulturní akce.

Není čas ztrácet čas…

I přes všechny nemalé nároky na perfektní provedení a kvalitu produktů dodáváme objednané reklamní a dárkové předměty v co nejkratší možné době v závislosti na zvoleném produktu a druhu tisku. Důvěřujte nám, domluvený termín dodržíme.

…ani peníze

Hledáme optimální řešení produktů a ctíme finanční budget. Předáváme prvotřídní kvalitu za nízké ceny.

Zákaznický servis

Spokojení zákazníci jsou naším největším hnacím motorem. No name objednávky a kompromisy nejsou náš styl. Prioritou je pro nás prvotřídně odvedená práce a zákaznický servis, na který se můžete spolehnout. Děkujeme všem svým partnerům za příležitost neustále růst už déle než dvě dekády a těšíme se na další spolupráci, která nás všechny posune zas o kus vpřed.

kontakt: www.arei.cz