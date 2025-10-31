ARETE ENERGY TRANSITION realizuje první akvizici: v Polsku získává kogenerační teplárnu BIO TERM

Transakce představuje významný milník pro fond zaměřený na flexibilní výrobní zdroje a energetickou infrastrukturu a naplňuje jeho cíl dosahovat cílového výnosu v rozmezí 11–12 % p.a.
Zavedený provoz a flexibilní výroba
BIO TERM disponuje dvěma vysoce účinnými plynovými kogeneračními jednotkami a plynovým kotlem, což zajišťuje ustálený provoz a flexibilitu. Splňuje aktuální evropské ekologické normy a čerpá podporu kogenerační výroby. Součástí provozu jsou také akumulační nádrže na horkou vodu, které umožňují efektivní hospodaření s energií a fungují jako úložiště tepelné energie.
„Jedná se o první transakci fondu ARETE ENERGY TRANSITION SICAV, který jsme spustili v květnu 2025. Ukazuje to naši schopnost vyhledávat a získávat atraktivní investice v energetice a potvrzuje, že máme dostatek kvalitních investičních příležitostí,“ říká Martin Pacovský, investiční ředitel ARETE ENERGY TRANSITION SICAV.
Ekonomika projektu stojí na dvou pilířích: regulovaných příjmech z dodávky tepla domácnostem a možnosti vyrábět elektřinu ve špičkových obdobích, kdy je její cena na trhu nejvyšší. „BIO TERM je ale ukázkovým příkladem atraktivního aktiva, které kombinuje regulované příjmy, s možností profitovat z tržních příležitostí. Díky tomu přispívá k naplňování našeho cíle dosahovat dlouhodobého výnosu na úrovni 11–12 %. Významnou roli hraje i zásobník horké vody, který zvyšuje flexibilitu celého provozu a umožňuje efektivně reagovat na tržní podmínky,“ dodává Pacovský.
Fond navíc staví svou investiční strategii na diverzifikaci portfolia. BIO TERM je prvním krokem, na který mají v následujících letech navazovat další akvizice podobného typu v Polsku i okolních zemích. „V tuto chvíli vyhodnocujeme tři podobné projekty, které by měly rozšířit portfolio fondu. Cílem je do tří let vybudovat soubor zařízení s instalovanou kapacitou přesahující 50 MW,“ uvádí Pacovský. Kromě kogeneračních tepláren plánuje fond rozšiřovat své portfolio také o bateriová úložiště a obnovitelné zdroje energie.
Vše je součástí komplexní strategie založené na současné přeměně energetického sektoru, který otevírá nové příležitosti. „Díky našim znalostem energetického trhu a dopadu energetické transformace na budoucí výrobní zdroje, přenos energie a její ukládání investujeme do aktiv, jejichž hodnota bude klíčová k dosažení cílů dekarbonizace a energetické bezpečnosti,“ uvádí Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.
Strategický význam transakce podtrhuje i situace v Polsku, které stále patří mezi evropské země s nejvyšším podílem uhlí na výrobě elektřiny i tepla. Moderní plynové a kogenerační zdroje proto v zemi získávají rostoucí význam, a to nejen pro dosažení emisních cílů, ale také pro zvýšení energetické bezpečnosti a stability soustavy. BIO TERM se nachází na trhu, kde poptávka po decentralizovaných a flexibilních zdrojích rychle roste. Fond navíc provozuje vlastní in-house trading desk, který aktivně obchoduje s elektřinou i dalšími energetickými komoditami, což bude dále zvyšovat dosažený výnos.
O skupině ARETE:
Investiční skupina ARETE je od roku 2014 profesionálním správcem aktiv, který realizuje investiční řešení pro institucionální a kvalifikované investory ve dvou základních strategiích zaměřených na nemovitosti a energetickou transformaci. Základem investičních strategií skupiny je nastavení a dodržování investičních cyklů aktiv a investičních produktů. Součástí úspěšné historie jsou dva již uzavřené investiční fondy, které byly vyplacené s nadstandardním výnosem. V současnosti skupina spravuje fond ARETE INDUSTRIAL zaměřený na investice do kvalitních průmyslových nemovitostí a nově také fond ARETE ENERGY TRANSITION, který bude směřovat investice především do flexibilních zdrojů energie. Oba fondy jsou otevřeny pro investování pouze kvalifikovaným investorům. Více informací najdete na www.arete.eu.
