ARETE Group posiluje tým a otevírá novou kapitolu růstu

Vedle geografické expanze a postupného přechodu do světa institucionálních investorů klade ARETE Group rostoucí důraz na kvalitu lidského kapitálu - na systematický rozvoj stávajících odborníků i na vyhledávání nových talentů. Přesvědčení, že základem udržitelného růstu jsou lidé, se promítá do konkrétních kroků skupiny v posledních měsících.
Lidé jako základ strategie
Robert Ides, spoluzakladatel ARETE Group, ve svém nedávném projevu nastínil ambice skupiny na příštích pět let. Záměrem není jen geografická expanze - vedle Prahy, Slovenska a Singapuru míří skupina i do Velké Británie - ale především investice do kvality lidského kapitálu.
"To, co tuto společnost dělá tím, čím je, jsou lidé. To je velmi důležité," říká Robert Ides. Vedle organického náboru chce ARETE systematicky rozvíjet stávající talenty a připravit organizaci na vstup do světa institucionálních investorů - s větší disciplínou, přesností a metodičností, avšak bez ztráty agilnosti, která skupině umožňovala nacházet a realizovat příležitosti na trhu.
Za dvanáct let existence si ARETE Group vybudovala silné základy v oblasti odbornosti, disciplíny a týmové kultury. Za tu dobu uzavřela dva realitní fondy vyplacené s nadstandardním výnosem a dnes spravuje majetek přesahující 435 milionů EUR.
Investice do lidí: od talentů zítřka po experty dneška
ARETE Group ví, že chce-li se firma udržet na špici svého oboru, musí stejnou měrou investovat do dvou věcí: do vzdělávání svých profesionálů a do vyhledávání nového talentu. Důkazem tohoto přístupu jsou dvě nedávné, neobvyklé aktivity.
Letní stážový program 2026. Prvním ročníkem tohoto programu, který začal 7. července 2026. ARETE otevírá dveře čtyřem studentům Oxfordské univerzity v odděleních Real Estate, Energy, Legal a Capital Formation. Po dobu osmi týdnů budou pracovat s přiděleným mentorem a budou součástí všech aktivit nejen mentora, ale hlavně konkrétních týmů. Stáž zakončí vypracováním projektu a svůj projekt odprezentují seniornímu vedení.
Uzavřený vzdělávací program s profesorem Ludovicem Phalippou.
Méně obvyklým, ale o to výmluvnějším krokem byl nedávný uzavřený vzdělávací program pro management a specialisty skupiny s profesorem Ludovicem Phalippou ze Said Business School na Oxfordské univerzitě. Profesor Phalippou je autorem mezinárodního bestselleru Private Equity Laid Bare a jedním z top nejvlivnějších odborníků v oblasti private equity v Evropě (podle žebříčku magazínu Real Deals). Profesor Phalippou je znám svým neortodoxním přístupem: svět private equity vykládá prostřednictvím alegorie na Alenku v říši divů. Tým ARETE se na program pečlivě připravoval - prostudováním jeho knihy i doprovodných materiálů.
Tato kombinace - otevřenost vůči nové generaci talentů a ochota nechat se vzdělávat od světové akademické špičky - je podle ARETE Group přesně tím přístupem, který firmě umožňuje udržet krok na špici oboru.
"Vstupujeme do nové fáze rozvoje a jsme přesvědčeni, že udržitelný růst stojí na lidech - na jejich kompetencích i kultuře. Proto investujeme souběžně do rozvoje našich odborníků a do vyhledávání nových talentů," uzavírá spoluzakladatel skupiny Lubor Svoboda.
Zdroj: Arete Group