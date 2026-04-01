ARETE INDUSTRIAL SICAV optimalizuje portfolio prodejem ARETE Parku Trenčín

Transakce je součástí průběžné strategie optimalizace portfolia fondu ARETE INDUSTRIAL a odráží disciplinovaný přístup fondu k aktivní správě aktiv, recyklaci kapitálu a regionálnímu přeskupování portfolia. Prodávané aktivum představovalo kvalitní průmyslovou nemovitost s jedním nájemcem, stabilním příjmovým profilem a silnou předvídatelností budoucích příjmů z nájmu. Projekt je plně obsazen společností Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., přičemž struktura nájemní smlouvy zajišťuje dlouhodobou smluvní viditelnost příjmů a režim triple-net podporující odolný charakter cash flow. Tato kombinace plné obsazenosti, kvality nájemce a délky nájemního vztahu podpořila atraktivitu aktiva pro kupujícího a umožnila společnosti ARETE realizovat hodnotu investice.
Úspěšný prodej zároveň potvrzuje pokračující poptávku investorů po kvalitních, plně pronajatých průmyslových aktivech. Současně podporuje strategii fondu zaměřenou na další kultivaci portfolia a přesměrování kapitálu do trhů a aktiv s vyšším budoucím růstovým potenciálem.
"Prodej ARETE Parku Trenčín odráží náš disciplinovaný přístup ke správě portfolia a alokaci kapitálu. V kontextu současné regionální alokace fondu je pro nás Slovensko dnes podváženým trhem a vzhledem k relativně menšímu rozsahu tohoto aktiva byl prodej logickým krokem v rámci naší širší strategie optimalizace portfolia. Transakce nám umožňuje realizovat hodnotu stabilizované, vysoce kvalitní nemovitosti a reinvestovat kapitál do příležitostí, které jsou lépe v souladu s dlouhodobými růstovými cíli fondu,“ uvedl Miroslav Barnáš, CIO ARETE Real Estate.
Zdroj: PR Moc
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.