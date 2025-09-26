ARETE rozšiřuje portfolio v Polsku o sklady za 60 milionů eur

  12:04
Praha 26. září 2025 (PROTEXT) - ARETE posiluje svou pozici v jednom z nejrychleji rostoucích logistických regionů Polska a rozšiřuje portfolio o Panattoni Park Rzeszow North. Moderní park třídy A nabízí téměř 90.000 m2 pronajímatelné plochy, je plně obsazen dlouhodobými nájemci a pro investory představuje kombinaci stabilního výnosu a kapitálového zhodnocení. Hodnota transakce dosahuje 60 milionů eur.

Silný investiční příběh

Transakce podtrhuje klíčové strategické priority ARETE INDUSTRIAL, především rozšiřování a diverzifikaci portfolia. Hrubá pronajímatelná plocha se navyšuje o více než 30 % a výrazně se posiluje přítomnost fondu v Polsku při zachování vyvážené expozice v České republice a na Slovensku.

Stejně zásadní je přesměrování kapitálu z méně růstových aktiv do výnosnějších investic, což přináší okamžité zvýšení provozního příjmu a podporuje dlouhodobou tvorbu hodnoty. „Tato investice kombinuje stabilní generování příjmů s potenciálem kapitálového zhodnocení v jednom z nejrychleji rostoucích logistických regionů Polska a CEE. Akvizice je jasnou ukázkou naší disciplinované expanzní strategie ve střední a východní Evropě, kdy recyklací kapitálu do tohoto prémiového, plně pronajatého logistického parku přinášíme hodnotu našim investorům a posilujeme dlouhodobou odolnost našeho portfolia,“ uvedl k transakci Miroslav Barnáš, CIO ARETE Real Estate.

Po této akvizici se portfolio fondu ARETE INDUSTRIAL rozrostlo téměř na 340.000 m2 hrubé pronajímatelné plochy a prodloužilo svou průměrnou váženou dobu nájemních smluv na více než 7 let, čímž dále posiluje svou stabilitu.

Silní nájemci v atraktivní lokalitě

Hlavním nájemcem areálu je LPP Logistics, logistická divize jednoho z největších módních řetězců ve střední Evropě. Významnou část parku využívá také BSH Hausgeräte GmbH, globální lídr v oblasti domácích spotřebičů.

Park se nachází přímo u dálnice A4 a mezinárodní dopravní tepny Via Carpathia, v těsné blízkosti letiště Rzeszów-Jasionka. Díky tomu těží z výjimečné dopravní dostupnosti. Region se navíc profiluje jako „Aviation Valley“ Polska – jeden z nejvýznamnějších průmyslových klastrů v zemi, který přitahuje kvalifikovanou pracovní sílu a podporuje dlouhodobou poptávku po logistických kapacitách.

O skupině ARETE:

Investiční skupina ARETE je od roku 2014 profesionálním správcem aktiv, který realizuje investiční řešení pro institucionální a kvalifikované investory ve dvou základních strategiích zaměřených na nemovitosti a energetickou transformaci. Základem investičních strategií skupiny je nastavení a dodržovaní investičních cyklů aktiv a investičních produktů. Součástí úspěšné historie jsou dva již uzavřené investiční fondy, které byly vyplacené s nadstandardním výnosem. V současnosti skupina spravuje fond ARETE INDUSTRIAL zaměřený na investice do kvalitních průmyslových nemovitostí a nově také fond ARETE ENERGY TRANSITION, který bude směřovat investice především do flexibilních zdrojů energie. Oba fondy jsou otevřeny pro investování pouze kvalifikovaným investorům. Více informací najdete na www.arete.eu

 

Zdroj: Arete

 

PROTEXT

 

