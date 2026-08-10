ARETE rozšiřuje spolupráci s Českou spořitelnou o fond ARETE Energy Transition

ARETE investiční společnost, která obhospodařuje fondy kvalifikovaných investorů ARETE INDUSTRIAL a ARETE ENERGY TRANSITION, rozšiřuje spolupráci s Českou spořitelnou, jednou z největších bank v České republice. Vedle dosavadní spolupráce v oblasti bankovního financování a kapitálového trhu mohou klienti privátního bankovnictví Erste Private Banking nově nakoupit prostřednictvím svých bankéřů také investiční akcie fondu ARETE ENERGY TRANSITION. Investice do fondu je vyhrazena klientům, kteří splňují podmínky kvalifikovaného investora.
"Rozšíření spolupráce s Českou spořitelnou a celou Erste Group je pro nás významným milníkem a začátkem další fáze budování a rozvoje této spolupráce. Vnímáme velmi silně ambice Erste Group získávat významný tržní podíl v celém středoevropském regionu. Protože je naše skupina právě v tomto regionu dlouhodobě aktivní, představuje pro nás rozšíření spolupráce významný krok k naplňování našich cílů," uvedl Robert Ides, CEO a spoluzakladatel skupiny ARETE.
Význam nové spolupráce pro fond ARETE ENERGY TRANSITION přibližuje Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE a říká: "Fond ARETE ENERGY TRANSITION spojuje precizně definovanou investiční strategii s tržní příležitostí v oblasti energetické transformace, což z něj pro klienty banky činí zajímavý investiční nástroj do jejich portfolií. Spolupráce zároveň potvrzuje, že naše skupina dlouhodobě obhospodařuje fondy kvalifikovaných investorů ve vysokém odborném standardu, který Česká spořitelna na trhu vyžaduje a prosazuje."
"Naším cílem je dlouhodobě rozšiřovat nabídku investičních příležitostí a přinášet klientům řešení, která odpovídají jejich potřebám i očekávání. Fond ARETE ENERGY TRANSITION představuje alternativní investici s jasně definovanou strategií a zajímavým potenciálem. Věříme, že jeho zařazení do nabídky Erste Private Banking poskytne našim klientům další možnost, jak efektivně diverzifikovat svá portfolia," říká Tomáš Petr, ředitel Erste Private Banking v České spořitelně. Fond ARETE ENERGY TRANSITION směřuje investice především do flexibilních zdrojů energie a v rámci segmentu private equity cílí na výnos v rozmezí 11–12 % p.a.. Skupina ARETE plánuje do konce letošního roku realizovat až tři akvizice tak, aby hodnota majetku ve správě přesáhla 100 milionů EUR.
Zdroj: Arete Group