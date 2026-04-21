ARETE urychluje růst fondu strategickou expanzí a repositioningem portfolia

Celková pronajímatelná plocha fondu se zvýšila téměř o 60.000 m2. Současně se rozloha pozemků ve vlastnictví fondu rozšířila o více než 100.000 m2 na celkových 861.881 m2, čímž vzniká prostor pro další development a posiluje se schopnost vytvářet dlouhodobou hodnotu prostřednictvím budoucí realizace projektů. Tyto výsledky potvrzují odolnost portfolia i sílu provozního modelu v konkurenčním tržním prostředí.
Klíčovým faktorem vývoje bylo strategické navýšení expozice vůči Polsku, které nyní představuje 47 % alokace oproti 24 % před rokem. Tento posun odráží úspěšný repositioning a potvrzuje rostoucí význam Polska jako klíčového trhu pro další expanzi. Česká republika nadále zůstává důležitým pilířem, zatímco Slovensko je nyní v rámci regionální alokace podvážené. Upravená struktura posiluje růstový profil portfolia, prohlubuje přítomnost ARETE na jednom z nejdynamičtějších logistických trhů ve střední Evropě a zlepšuje přístup k dalším akvizičním příležitostem.
"Uplynulý rok potvrzuje, že dokážeme fond dynamicky rozvíjet a zároveň zachovat vysokou kvalitu portfolia. Nárůst pronajímatelné plochy v kombinaci s plnou obsazeností dokládá disciplinovanou realizaci naší investiční strategie i asset managementu. Současně strategické posílení naší pozice v Polsku vytváří pevný základ pro další růst a dlouhodobou tvorbu hodnoty," uvedl Miroslav Barnáš, CIO ARETE Real Estate.
Zdroj: PR Moc