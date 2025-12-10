ARETE získalo od PKO Bank Polski úvěr ve výši 30 milionů eur na svou klíčovou logistickou nemovitost v Rzeszówě

„Toto financování je důležitým krokem k posílení našeho působení v Polsku a k dalšímu prohloubení naší spolupráce s PKO Bank Polski,” uvedl Miroslav Barnáš, CIO skupiny ARETE. „Polsko je klíčovým trhem naší logistické strategie a ARETE Park Rzeszów dokonale odráží naši orientaci na kvalitní a udržitelná aktiva pronajímaná silným mezinárodním nájemcům.”
Nedávno získané aktivum je plně pronajato na základě dlouhodobých nájemních smluv hlavnímu nájemci LPP Logistics, jednomu z největších módních retailerů ve střední Evropě. Park představuje zásadní logistický uzel pro rostoucí evropskou distribuční síť LPP a podporuje strategii skupiny ARETE budovat odolné, výnosové portfolio podpořené nájemci se silnou bonitou.
Nové financování ve výši 30 milionů eur navazuje na úspěšnou spolupráci mezi ARETE a PKO BP, která vznikla během financování projektu ARETE Park Zgorzelec. Transakce potvrzuje důvěru banky ve strategii skupiny ARETE, její schopnost aktivně spravovat aktiva i její dlouhodobé působení na polském trhu.
„Struktura a podmínky úvěru podporují náš konzervativní přístup k zadlužení a umožňují nám optimalizovat kapitálovou strukturu projektu ARETE Park Rzeszów,” uvedl Martin Konečný, Group CFO ARETE. „Zároveň nám dávají dodatečnou flexibilitu pro další akvizice na klíčových polských trzích v souladu s naším investičním horizontem.”
PKO Bank Polski zdůrazňuje strategický význam této transakce v rámci realitního financování. „Financování ARETE Park Rzeszów doplňuje naši strategii podporovat vysoce kvalitní nemovitostní aktiva ve spolupráci se zkušenými partnery s jasnou investiční strategií, jako je skupina ARETE,” uvedla Agata Gola, vedoucí oddělení Property Finance v PKO Bank Polski.
O ARETE Group:
Investiční skupina Arete působí od roku 2014 jako profesionální správce aktiv, který nabízí investiční řešení institucionálním a kvalifikovaným investorům ve dvou klíčových strategických oblastech, nemovitostech a energetické transformaci. Základ investičních strategií skupiny spočívá ve strukturovaném přístupu a důsledném dodržování investičních cyklů u jednotlivých aktiv a produktů. Skupina má za sebou úspěšnou historii dvou fondů, které byly již kompletně ukončeny a investorům přinesly nadstandardní zhodnocení.
V současnosti spravuje fond ARETE INDUSTRIAL, který je zaměřen na investice do vysoce kvalitních průmyslových nemovitostí, a nově vzniklý fond ARETE ENERGY TRANSITION, který bude směřovat investice především do flexibilních energetických zdrojů. Oba fondy jsou určeny výhradně pro kvalifikované investory.
Více informací naleznete na www.arete.eu.