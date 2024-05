Argentina zvažuje odstoupení z Expo

Pokud Argentina odstoupí, bude po Mexiku, Estonsku a Rusku čtvrtou zemí, která tak učiní.

Argentinská ekonomika se dlouhodobě potýká s extrémně vysokou inflací. To vedlo prezidenta Javiera Mileiho k tomu, že po svém prosincovém nástupu do funkce – kromě řady dalších opatření – snížil vládní výdaje.

Země plánovala vybudovat takzvaný pavilon typu A, který zúčastněné země navrhují a samy staví. Takové pavilony jsou považovány za klíčovou atrakci této akce.

Japonská asociace pro Světovou výstavu 2025 navrhla Argentině přechod k méně nákladným variantám, jako je pavilon typu C, který postaví organizátor a bude sdílen mezi účastníky, nebo pavilon typu X, který postaví organizátor a pronajme účastníkům, kteří si mohou sami upravit interiér a exteriér. Jednání se však zadrhla, a to opět kvůli finančním problémům Argentiny.

Počet zemí, které plánují stavět pavilony typu A, se dosud snížil z původních 60 na 53 (k 23. květnu), přičemž 14 z nich ještě nezískalo dodavatele. Český pavilon v podobě skleněné spirály studia Apropos Architects postaví japonská stavební společností Daisue.

Světová výstava se bude konat od 13. dubna do 13. října 2025 na Jumešimě, umělém ostrově v Ósackém zálivu. Jejím hlavním tématem je "Designing Future Society for Our Lives“ (Vytváření budoucí společnosti pro naše životy).