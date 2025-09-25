Argentinská fotbalová asociace a XTrend vstupují do třetího ročníku vítězného partnerství

Hongkong 25. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Argentinská fotbalová asociace (AFA) a mezinárodně uznávaný licencovaný devizový makléř XTrend oznámili 22. září 2025 již třetí rok prodloužení své sponzorské smlouvy. Na základě této dohody může společnost XTrend i nadále propagovat svou značku a posilovat svou pozici fintech partnera fotbalových mistrů světa v Evropě.

Od zahájení svého partnerství vybudovaly XTrend a AFA silné spojenectví, které v sobě spojuje vášeň fotbalových fanoušků s ambicemi finančních obchodníků. Argentinský národní tým, oslavovaný pro svou odhodlanost, dovednosti a triumfy na světové fotbalové scéně – včetně vítězství ve světovém poháru 2022 – ztělesňuje stejné hodnoty, které XTrend prosazuje v obchodní komunitě: disciplínu, odolnost a touhu uspět.

Kai T H, ředitel společnosti XTrend, uvedl: „Zahájení již třetího roku našeho regionálního sponzorství AFA nás naplňuje obrovskou hrdostí. Toto dlouhodobé partnerství je důkazem našich sdílených hodnot výjimečnosti, důvěry a inovací. Podpora mistrů světa nám umožňuje navázat kontakt s miliony fanoušků na celé planetě a poskytnout jim jedinečné zážitky. Naše spolupráce s AFA se stala výrazným impulsem pro náš globální růst a velmi nás těší, že můžeme pokračovat v této cestě společně a v příštích letech dosáhnout nových úspěchů."

Díky prodloužení sponzorství bude značka XTrend i nadále figurovat na zápasech AFA, v propagačních kampaních a globálních akcích pro fanoušky a znovu tak zlepší svou viditelnost. Fotbal patří k nejmocnějším sjednocujícím silám na světě a toto partnerství poskytuje společnosti XTrend platformu pro spojení s různorodým publikem, které sdílí hodnoty týmové práce, inovace a vytrvalosti.

XTrend nyní oslavuje nejen třetí rok svého partnerství s AFA, ale znovu také připomíná své poslání poskytovat bezpečné, přístupné a inovativní obchodní prostředí. Díky uživatelsky přívětivým funkcím a komplexním vzdělávacím zdrojům tato platforma umožňuje i nadále obchodníkům všech úrovní bez obav vstupovat na globální finanční trhy.

XTrend i AFA jsou připraveny stavět na této úspěšné spolupráci i v budoucnu a nabídnout fanouškům i uživatelům další inovativní způsoby, jak se zapojit do světa fotbalu a obchodování.

O společnosti XTrend

XTrend je celosvětově uznávaný devizový broker, který nabízí přístup k široké škále finančních nástrojů. Společnost XTrend, vyhlášená svou špičkovou technologií, intuitivním designem a zájmem o úspěch svých zákazníků, umožňuje obchodníkům po celém světě činit informovaná rozhodnutí a dosahovat svých finančních cílů.

