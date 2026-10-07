Argentinská taneční senzace MALEVO míří do Česka. V březnu 2027 vystoupí ve čtyřech městech

MALEVO založil v roce 2015 argentinský režisér, choreograf a tanečník Matías Jaime. Tradiční malambo, jehož kořeny jsou spojené s kulturou argentinských gaučů, soubor přenesl do současného scénického prostředí, aniž by ztratil jeho charakteristickou rytmiku a energii.
Mezinárodní pozornost na sebe MALEVO výrazně upozornilo účastí v semifinále televizní soutěže America’s Got Talent. V roce 2017 se soubor stal kulturním ambasadorem programu Marca País Argentina.
Od svého vzniku vystupovalo MALEVO na pódiích po celém světě. Soubor se představil mimo jiné v Sydney Opera House, na Royal Variety Performance v Londýně nebo během speciální akce Cirque du Soleil a absolvoval turné v Severní Americe, Evropě, Asii, na Blízkém východě a v Austrálii.
FOREVER GAUCHO v České republice
V show „FOREVER GAUCHO“ se tradiční argentinské malambo setkává se současnou choreografií. Charakteristickými prvky představení jsou mimořádně rychlá práce nohou, přesná synchronizace tanečníků a výrazná rytmická složka využívající tradiční bubny.
České turné nabídne čtyři představení:
- 14. 3. 2027 – HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum Aldis
- 15. 3. 2027 – PRAHA, Divadlo Hybernia
- 16. 3. 2027 – OSTRAVA, Multifunkční aula Gong
- 17. 3. 2027 – BRNO, Zoner BobyHall
Vstupenky jsou v prodeji v síti: Ticketportal.
Více informací: www.artpartner.cz/malevo
Video:
https://youtu.be/19TGazJ5Q1s?si=tTD9G1oMCJKYCjAJ
https://youtu.be/vSv3gyJMlEc
Zdroj: MALEVO, ART Partner CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59499.