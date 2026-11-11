Ariel je už dvanáctým rokem nejdůvěryhodnější značkou mezi pracími prostředky

„Dvanácté vítězství v řadě je pro Ariel velkým oceněním i závazkem. Lidé chtějí, aby se mohli spolehnout na to, že jejich prádlo bude čisté, a zároveň trávit méně času starostmi kolem praní,“ říká Andrea Harčárová, Customer Team Leader ve společnosti Procter & Gamble.
Značka Ariel neustále vylepšuje své produkty, aby reagovala na potřeby svých zákazníků, což se odráží i v aktuální inovaci – kapslích Ariel ULTRA Power PODs. Tyto větší kapsle jsou určené pro náročnější náplně prádla a nabízejí čisticí a odstraňovací sílu dvou běžných kapslí Ariel Allin1 PODs. Pomáhají i s odolnými, zaschlými skvrnami a zajistí čisté prádlo už po prvním praní.
Skvrny jsou běžnou součástí každodenního života – ať už vzniknou při sportu, společném vaření nebo dětských hrách. Ariel Ultra Power PODs staví na myšlence, že obavy o oblečení by neměly bránit lidem užívat si chvíle, na kterých jim záleží.
Ocenění Nejdůvěryhodnější značky vychází z průzkumu, který společnost NIQ uskutečnila v srpnu a září 2026 metodou CAWI na reprezentativním vzorku 4000 českých spotřebitelů. V každé kategorii získala titul značka, které lidé vyjádřili nejvyšší míru důvěry. Výsledky 12. ročníku programu byly vyhlášeny 5. listopadu v pražském centru Cubex.
Zdroj: Procter & Gamble
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60013.