ARKET otevírá vlajkovou prodejnu v Praze

Praha / Stockholm 24. listopadu 2025 (PROTEXT) - Severská lifestylová značka ARKET otevře 27. listopadu 2025 svou první vlajkovou prodejnu v Praze. Nový obchod na adrese Na Příkopě 6 bude vůbec prvním fyzickým místem značky v České republice.

Prodejna o rozloze 416 m2 se rozkládá na dvou podlažích historické budovy v živém centru města. Prostor navazuje na typický vizuální styl ARKET – tlumenou monochromatickou paletu, přírodní materiály, masivní dubové prvky a množství zeleně.

„Máme velkou radost, že můžeme otevřít naši první prodejnu ARKET právě v Praze. Těšíme se na setkání s českými zákazníky a na to, že jim představíme naši vizi krásnějšího každodenního života,“ říká Pernilla Wohlfahrt, ředitelka značky ARKET.

Pražský obchod nabídne pečlivě vybraný sortiment dámské a pánské módy, doplňků, dětské kolekce, přírodní péče o tělo i produkty pro interiér. V přízemí bude umístěné také ARKET CAFÉ vedené švédským šéfkuchařem Martinem Bergem. Nabídne sezónní nápoje a výběrovou kávu, připravovanou s důrazem na přirozené chutě a jednoduchost.

Designová filozofie ARKET vychází ze skandinávského modernismu 20. století. Už v roce 1919 ji vystihl švédský historik umění Gregor Paulsson sloganem „Krásnější každodenní předměty“. Tento princip spojoval umění, řemeslo a funkční design s cílem vytvářet kvalitní, nadčasové a dostupné výrobky. Postupně se proměnil v estetiku čistých linií, neutrálních barev a přírodních materiálů odrážejících severské prostředí. Klíčovými hodnotami jsou funkčnost, jednoduchost a dlouhá životnost.

Právě touto inspirací i estetikou pomalejšího, uvědomělého životního stylu, se ARKET řídí dodnes. Jeho ambicí je vytvářet moderní místo, kde se prolínají oděvy, doplňky, předměty pro domácnost a gastronomie, vše pečlivě navržené a vybrané pro krásnější každodenní život.

Pro více informací kontaktujte: pr@silviahaupt.com nebo press@arket.com.

Přihlaste se k odběru novinek na arket.com a sledujte @arketofficial na Instagramu.

 

 

Zdroj: ARKET

 

