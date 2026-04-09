Armáda a záchranné složky v hledáčku: Evropská MedTech inovace s japonskými kořeny vysílá silný signál investorům a partnerům

Autor:
  15:11
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Růst valuace VR LIFE, silná klinická trakce a připravovaný vstup na americký trh posilují strategii H2 Global Group. Inovativní platforma, která kombinuje japonský výzkum molekulárního vodíku a virtuální realitu, navíc zaznamenává rostoucí zájem ze strany armády i složek integrovaného záchranného systému.

Evropský MedTech inovátor H2 Global Group zrychluje svou expanzi do Spojených států a na globální trhy prostřednictvím portfoliové společnosti VR LIFE. Ta nedávno uzavřela seedové kolo financování, které více než zdvojnásobilo hodnotu podílu H2 Global Group. V červnu 2023 získala dceřiná společnost H2 Investment 20% podíl ve VR LIFE za přibližně 630.000 USD. V únoru 2026 uzavřela VR LIFE seedové kolo ve výši 650.000 USD podpořené institucionálními investory, čímž implikovaná hodnota zředěného 18,26% podílu H2 Investment vzrostla na přibližně 1,38 milionu USD. Tento milník posiluje pozici skupiny pro získání většího podílu na globálním trhu zdravotnických prostředků, z něhož USA tvoří 46 %, a současně rozšiřuje mezinárodní distribuční síť.

"Budujeme vertikálně integrovaný MedTech ekosystém, který spojuje průlomovou japonskou vědu, evropskou klinickou validaci a globální kapitál k řešení těch nejnaléhavějších zdravotnických výzev naší doby," uvedl David Maršálek, CEO a zakladatel H2 Global Group. "Otevíráme dveře americkým, evropským a globálním investorům, partnerům a distributorům, kteří rozpoznávají tento strukturální posun a chtějí z něj těžit."

Japonská věda, patenty a první H2 zdravotnický prostředek na světě 
Základem terapeutické platformy je více než 19 let hlubokého výzkumu a vývoje pod vědeckým vedením spoluzakladatele H2 Global Group, profesora Shigeo Ohty, světově uznávaného japonského experta na vědu o molekulárním vodíku. Platforma je chráněna portfoliem patentů a užitných vzorů, z nichž většina byla vyvinuta právě profesorem Ohtou a jeho týmem v Japonsku. H2 Global Group je nyní držitelem celého patentového portfolia, jehož součástí je i patent na využití molekulárního vodíku u neurodegenerativních onemocnění včetně demencí, který je aktuálně rozšiřován na další globální trhy, včetně USA.

Dceřiná společnost H2 Medical Technologies po schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) v lednu 2026 zahájila klinickou studii hodnotící bezpečnost inhalace molekulárního vodíku u pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci. Současně společnost vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě využívajícího molekulární vodík. Terapeutický potenciál molekulárního vodíku je podpořen více než 3000 vědeckými publikacemi a více než 150 studiemi na lidech, přičemž počáteční zaměření společnosti směřuje na podporu léčby a prevence Alzheimerovy demence s možným rozšířením na diabetes 2. typu, zánětlivá onemocnění zraku a sluchu, kožní onemocnění a podporu hojení ran.

VR Vitalis: Certifikovaný zdravotnický prostředek s nejširším portfoliem na trhu 
Druhou klíčovou komponentou platformy je VR Vitalis, certifikovaný zdravotnický prostředek (MDR) od společnosti VR LIFE, nasazený ve více než 40 nemocnicích napříč Evropou, od fakultních a krajských nemocnic v ČR, Polsku a na Slovensku až po veteránskou nemocnici v ukrajinském Kremenčuku. Tento pokročilý nemocniční SaaS systém vyniká na trhu bezprecedentní šíří cvičících modulů pokrývajících sedm klíčových oblastí rehabilitace: cvičení horních a dolních končetin, zad a krku, dechová cvičení, kognitivní trénink, jemnou motoriku a relaxaci. Jako jeden z mála systémů na světě nabízí také specializované interaktivní cvičení na dolní končetiny. Díky flexibilnímu ovládání s ovladači i bez nich (hand tracking) je vhodný i pro pacienty s kognitivním deficitem či omezenou motorikou. Klinické výsledky potvrzují snížení vnímání bolesti o 24–50 %, zvýšení motivace ke cvičení až o 60 % a možnost obsluhy tří pacientů jedním terapeutem současně, čímž zásadně zefektivňuje péči v přetíženém zdravotnickém systému.

Rostoucí zájem ze strany armády a záchranných složek 
Synergie molekulárního vodíku a virtuální reality otevírá zcela nové možnosti nejen pro stárnoucí populaci, ale i pro příslušníky profesí vystavených extrémní zátěži. H2 Global Group již zaznamenala předběžný zájem z vojenských nákupních kanálů v Evropě o využití platformy pro fyzickou regeneraci po bojovém nasazení, podporu léčby posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a budování mentální odolnosti.

Statistiky z roku 2025 ukazují alarmující realitu: každý sedmý pracovník v první linii (14,3 %) trpí příznaky PTSD, 76 % kariérních záchranářů hlásí chronický stres a 45 % lékařů vykazuje známky syndromu vyhoření. U vojáků vystavených bojovému nasazení přesahuje míra PTSD 12 %, přičemž tento stav je přímo spojen s masivním oxidačním stresem a neurozánětem.

Zatímco tradiční psychologická podpora neřeší biochemické poškození buněk, platforma H2 Global Group má tendenci působit na obou frontách. Podle dostupných vědeckých studií molekulární vodík funguje jako selektivní antioxidant, který podporuje ochranu nervových buněk a snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu, zatímco VR Vitalis poskytuje okamžitou psychologickou úlevu, reguluje dechový vzorec a převádí uživatele ze stavu stresové aktivace do parasympatického klidu. Globální trh zdravotní péče o veterány přesahuje 150 miliard dolarů a jen americké ministerstvo pro záležitosti veteránů alokuje na přímou lékařskou péči více než 115 miliard dolarů ročně.

Rozšířený přístup pro investory a strategický potenciál exitu 
K urychlení této duální komerční a klinické strategie otevřela H2 Global Group strategické investiční okno před nadcházejícími klinickými milníky. Původní nabídka pro regionální investory v České republice zaznamenala rostoucí mezinárodní poptávku, což vedlo k rozšíření přístupu pro family offices, syndikáty, ale i kvalifikované individuální investory, kteří hledají včasnou expozici v oblasti MedTech, HealthTech, longevity a dlouhodobé péče.

Se současnou pre-money valuací přibližně 80 milionů USD cílí H2 Global Group na dosažení transakční hodnoty 500 milionů až 1,5 miliardy USD v horizontu tří let. Tento cíl se opírá o vlastní duševní vlastnictví, rostoucí mezinárodní distribuční síť a probíhající přípravy na certifikaci FDA ve Spojených státech. H2 Global Group tak směřuje ke strategickému exitu formou akvizice významným globálním hráčem v oblasti zdravotnických technologií nebo farmacie, což představuje vysoce atraktivní hodnotovou nabídku pro stávající i budoucí partnery.

 

O společnosti H2 Global Group 
H2 Global Group je evropská technologická skupina se sídlem v České republice, zaměřená na výzkum, vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování inovativních zdravotnických technologií. Skupina se specializuje na medicínské využití molekulárního vodíku a na propojování chytrého kapitálu s inovacemi v oblastech MedTech, HealthTech, longevity a dlouhodobé péče. Spojením průlomové japonské biochemické vědy s digitálními technologiemi, jako je virtuální realita, vytváří komplexní řešení pro kognitivní zdraví, regeneraci a zvládání chronického stresu, od domácností přes domovy seniorů, rehabilitační centra a nemocnice až po záchranné složky a armádu.

www.H2global.group / www.H2invest.cz / www.H2medical.com

 

Zdroj: H2 Global Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

